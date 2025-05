U svakom društvu postoji onaj jedan miljenik komaraca, koji ostalima služi kao štit – dok je meta ondje, ostali lakše dišu. Procjenjuje se da oko 20 posto ljudi komarcima djeluje ukusnije od ostalih, pa su im ti omiljeni na meniju. Znanstvenici se itekako trude otkriti zašto neki ljudi privlače komarce više od drugih, jer u mnogim dijelovima svijeta ugrizi tih beštija nisu samo puka smetnja. Opasnost od malarije koju prenose komarci, kao i druge smrtonosne bolesti, poput nekih tipova groznica ne treba olako shvaćati. Kako se klima mijenja, tako se šire i područja u kojima žive komarci i bolesti koje prenose, uključujući Ziku i virus Zapadnog Nila.

Kako djeluju komarci?

Komarci koriste posebne senzore na tijelu kako bi pronašli plijen, a ljude detektiraju i po ugljikovom dioksidu koji izdišu, kao i vlažnosti i toplini tijela. Komarci detektiraju temperaturu kože na većoj udaljenosti jer se ona pretvara u elektromagnetske valove, uglavnom u infracrvenom spektru, koji oni registriraju. Široka odjeća kroz koju se raspršuje infracrveno zračenje se zbog toga i preporučuje u obrani protiv komaraca, a postoji i još nekoliko načina na koje možete djelovati protiv dosadnih krvopija.

Pivo, ali ne bilo kakvo

Ništa ne paše kao hladno pivo ljeti, kako mnogim ljudima – tako i komarcima. Prema rezultatima japanske studije, ljudi koji piju pivo privlačniji su tim dosadnim krvopijama. Budući da su im mili voćni i cvjetni mirisi, craft pivo komarcima je dobitni listić. Čak je i jedno dovoljno da im postanemo slađi. Tajna je u ugljikovu dioksidu koji osjete na desetke metara, povećanoj razini etanola u znoju te višoj temperaturi tijela.

10 recepata za prefini roštilj: Slasna vratina, marinirane tikvice, brzinski BBQ umak i druga jela za savršeni dan u prirodi +1

Sladak, slađi, darker

Kad nosimo tamno, komarci nas bolje vide. Stoga želite li im biti neprimjetni, zaboravite na crno ili tamnije plavo ili sivo. Također, znanstvenici su nedavno objavili i da komarci, osim crne preferiraju i crvenu, narančastu, cijan (boja između zelene i plave). Bijele lanene košulje ili svjetlije majice te pastelni tonovi bi stoga mogli biti bolji izbor.

Prljava posla

Zaboravite li na dnevnu rutinu, bit ćete privlačniji krvopijama, koji se osobito vesele onima koji su zaboravili staviti dezić. Želite li im napakostiti (i napraviti uslugu supatnicima u tramvaju), ne dajte im da vas nanjuše. Spojevi koji se nalaze u znoju i urinu služe im kao alarm da je vrijeme ručka.

Poslastica na vidiku

Steroidi i toplina tijela komarcima su poput rođendanske torte pa se ne treba čuditi ako nakon večernjeg trčanja ili vježbanja na otvorenom kući stignete točkasti.

Novi kviz općeg znanja: Samo će rijetki znati sve odgovore - jeste li među njima? +5

Gdje ima dima…

Komarci stižu na roštilj posljednji, tek kad više nema dima i ekipa popije zasluženo pivo. Dim im „guši“ osjetila, što im otežava da nas pronađu. Ako ste negdje u prirodi gdje možete zapaliti vatru, korisno je ubaciti i bilje koje će ih otjerati, poput lavande, metvice, matičnjaka i kadulje.

A koja ti je krvna grupa?

Znanstvenici su se pozabavili i pitanjem krvnih grupa te studijama ustanovili da komarci gotovo dvostruko češće slijeću na ljude s krvnom grupom 0 nego na one s grupom A. Osobe s grupom B bile su negdje u sredini.

Trkač, mljac!

Komarci na bližim udaljenostima osjete mješavinu mirisa koju čine mliječna kiselina, amonijak i druge tvari koje izlučujemo znojenjem, a privlače ih i osobe s višom tjelesnom temperaturom. Naporni trening povećava razinu mliječne kiseline i topline, čineći nas uočljivijima komarcima.

Bakterije na koži

Određene vrste i količine bakterija koje prirodno žive na ljudskoj koži mogu utjecati na to koliko smo privlačni komarcima. To bi moglo objasniti zašto komarci često grizu oko gležnjeva i stopala, gdje ima više bakterija. Neki znanstvenici vjeruju da bi se manipulacijom bakterijske komunikacije moglo smanjiti privlačnost kože komarcima, a što to točno znači i koliko ćemo trebati čekati do tada, tek ćemo saznati.

Dobar miris

Znate kako vam nečiji znoj može biti osobito neugodan, a tuđi vam pak ne mora baš toliko smetati. Slično je i komarcima, koji imaju svoje omiljene mirise u koje žele zagristi. Neki spojevi u ljudskom znoju potiču komarce, dok ih drugi pak odbijaju.

Trudnoća

Više studija pokazalo je da trudnice privlače oko dvostruko više ugriza određenih vrsta komaraca. To bi moglo biti zbog dva ključna faktora: trudnice izdišu oko 21 posto više CO₂ i u prosjeku su za oko 0,7°C toplije oko trbuha.

Novi kviz općeg znanja: Samo će rijetki znati sve odgovore - jeste li među njima? +5