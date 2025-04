Europske su zvijeri tijekom posljednjih nekoliko stoljeća polako izumirale, iz raznoraznih razloga. Ris je tek jedna od vrsta čija se populacija u drastično smanjila i na području Dinarida sredinom 20. stoljeća populacija je brojala tek nekoliko desetaka primjeraka.

Početkom sedamdesetih godina znanstvenici su došli na ideju da se ona oživi i razmnoži. Na područje Kočevja u Sloveniji u siječnju 1973. godine dovedena su tri mužjaka i tri ženke risa iz karantene zoološkog vrta Zoo Ostrava iz današnje Slovačke. Risovi došljaci neometano su se razmnožavali i već je u ljeto 1974. uočen prvi odrastao primjerak risa i u Hrvatskoj, na gorskoj livadi Lazac u Nacionalnom parku Risnjak.

Ris - 2

Eksperiment je – činilo se - uspio. Brojnost populacije risova na Dinaridima je rasla i ustalila se, ne samo u Sloveniji i u Hrvatskoj, nego i u zapadnom dijelu BiH, Austriji i Italiji. No sredinom 1980-ih došlo je do stagnacije rasta, pa onda opet do pada brojnosti populacije risova. Usprkos tome što je ris još 1982. u Hrvatskoj proglašen zaštićenom vrstom, sve do 1998. su odobravane godišnje kvote za odstrel.

Osim pada brojnosti, problem ovih zvijeri bio je malen genetski bazen – jer su svi novi risovi bili potomci tri para roditelja Slovaka, što je također utjecalo i na slabiji reprodukcijski uspjeh. Uz to, smrću svake jedinke, taj se taj se genetski bazen još više smanjivao.

Pokušaj broj 2: Projekt Life Lynx

Tako je nastao projekt LIFE Lynx, koji najvećim dijelom sufinancira EU u okviru programa LIFE+, s ciljem da se zaustavi izumiranje dinarske i jugoistočne alpske populacije risa na području Hrvatske, Slovenije i Italije. Od 2019. godine, na ovo je područje naseljeno četrnaest risova iz Slovačke i Rumunjske, a njihovo kretanje i razmnožavanje pomno se prati i bilježi. U projektu sudjeluju brojni znanstvenici iz svih zemalja dionika, pa tako i iz Hrvatske.

Uz brojne stručne aktivnosti, laicima i ljubiteljima prirode sigurno je najzanimljiviji vodič – stazama risa (ali i drugih zvijeri, sivog vuka i smeđeg medvjeda). Naravno, on vam ne može jamčiti da ćete doista u šetnji i susresti risa, ali možete naučiti mnogo o njihovu kretanju i mjestima koja (ili kakva) vole posjećivati. Naučit će vas prepoznati znakove prisustva ovih zvijeri na određenim područjima te ispričati priču o njihovom životu. Putove kojima se risovi kreću možete naći i u aplikaciji Outdooractive, a čitav vodič za šetnju s risom po Hrvatskoj, Lynx Walk Croatia možete preuzeti ovdje.

