Sarah Ćosić je Kanađanka koja se udala za Hrvata i koja posljednjih 13 godina živi u Hrvatskoj. Sa svojim suprugom Ivanom pokrenula je Royal Croatian Tours – turističku agenciju koja organizira specijalizirana putovanja za strance u Hrvatskoj.



Na svojem YouTube kanalu često progovara o razlikama u načinu ponašanja lokalaca u Hrvatskoj i (Sjevernoj) Americi. Nedavno je pobrojala i devet glavnih razlika s kojima se stranci suočavaju kada odu u hrvatski restoran.

Voda nije besplatna, i rijetko kad će je natočiti iz slavine

Ako otiđete u restoran i želite započeti s običnom vodom, neće vam donijeti čašu vode iz slavine. Donijet će vam bocu vode – pitat će vas želite li običnu vodu ili mineralnu s mjehurićima. Općenito, kad naručujete vodu ona nije besplatna, započinje priču Sarah.



Kod kuće možete naručiti vodu i donijet će vam onu iz slavine bez naplate. Ovdje to obično ne funkcionira, ističe kanadska poduzetnica.

Hrvati ne piju pića s puno leda

Ako zatražite led u svojem piću, dat će vam dvije do tri kockice. Obično možete prebrojati kockice leda u čaši. Ne napune vam čašu ledom, kao što to čine kod kuće. Imajte to na umu. Znam da mnogi naši gosti iz Sjeverne Amerike vole ledena pića i mnogo leda u čaši, ističe Sarah i dodaje: Morate zatražiti puno leda, čak i tada dobit ćete tek pet do šest kockica.

S ovoliko leda se služe gazirana pića u sjevernoameričkim restoranima (Foto: Shutterstock)

Stranci se katkad iznenade i kad bezalkoholna gazirana piće dobiju – u boci. U Sjedinjenim Američkim Državama uobičajeno je da postoje strojevi za doziranje gaziranih pića, i da čaše nadopunjuju po potrebi i bez dodatne naplate. U Hrvatskoj to nije slučaj.

Konobari puštaju goste na miru

S druge strane postoje i neke razlike koje su strancima isprva čudne, ali koje im se kasnije svide. U Hrvatskoj je, primjerice, uobičajeno da konobar dođe po narudžbu kada gost sjede na stol, a potom mu donese naručeno jelo i piće.



Osim ako mu gost ne signalizira da želi još nešto, konobar neće stalno dolaziti za stol, zapitkivati ga sviđa li mu se hrana i želi li još nešto.



Ja sam tijekom školovanja radila u ugostiteljstvu, i ovo je nešto što me stvarno iznenadilo, kaže Sarah Ćosić. U Hrvatskoj će te konobari pustiti da u miru uživaš u svojem jelu. To je nešto što sada obožavam.



Sviđa joj se i što ju konobari ne tjeraju da se požuri s obrokom i oslobodi stol za drugog gosta.



Konobar ovdje ne donosi račun kada misli da trebate otići. Pričekat će da vi pozovete njega i zatražite račun….Ovdje nema pritiska da otiđete nakon određenog broja minuta ili sati za razliku od Kanade, kaže.



Kojih su to glavnih devet razlika u odlasku u hrvatske i sjevernoameričke restorane, pogledajte u video Royal Croatian Toura.

