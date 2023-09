Jedinstveno iskustvo luksuznog putovanja vlakom kombinira šarm prošlog vremena s modernim komforom i sadržajima.

Dok neki koji mogu uskaču na ovakve vlakove samo da bi večerali – jer vrhunska gastronomska ponuda jedna od osnovnih ovakvih vlakova, a drugi dugo štede da skinu ovakvu avanturu s bucket liste, u svakom slučaju, nevjerojatno iskustvo zajamčeno je i istraživačima i gurmanima i zaljubljenicima u vlakove.

Mnogi luksuzni vlakovi restaurirani stari vlakovi što im daje dodatni šarm. Kupei ili apartmani nude apsolutnu raskoš – od posteljine i privatnih balkona do butlera i ekskluzivnih iskustava poput privatnih obilazaka znamenitosti. Vrhunska hrana, vrhunske vinske liste, wellness i panoramski vagoni i sve što vam padne napamet putnicima je dostupno na ovim putovanjima. Za pravu sitnicu od cijene – od dvije do više od 5 tisuća eura po noćenju.

Ovo su neki od najluksuznijih vlakova na svijetu.

Maharajas’ Express, Indija

Maharajas’ Express bez jedan je od najluksuznijih vlakova na svijetu. Cijena noćenja stoji gotovo 3 i pol tisuće eura. Nudi četiri putovanja, Heritage of India, Indian Panorama, Indian Splendor i Treasures of India, i koje god da odaberete krenut ćete na nevjerojatno putovanje bogatom indijskom baštinom i kulturom. Vlak se sastoji od 23 vagona, 14 vagona je za goste od kojih je svaki uređen drugačije, od art decoa do viktorijanskog stila, ima dva vagona za ručavanje, vagon-salon s privatnim barom… Vlak vozi od 2010. i pravo je oličenje luksuza na tračnicama.

Seven Stars, Japan

Seven stars nije samo jedan od najluksuznijih, nego i jedan od najekskluzivnijih vlakova na svijetu. Prevozi, naime, samo 28 putnika. Noćenje košta – ovisno o paketu i apartmanu koji odaberete – oko 5 i pol tisuća eura. Ovaj vlak spaja ljepote prirode i luksuz sa šarmom prošlosti i najnovijom tehnologijom. Vlak je krenuo na prvu vožnju otokom Kyushu 2013. godine, a ime je dobio po sedam prefektura Kyushua i po sedam ponosa ove regije s kojima i upoznaje svoje goste: sustav vlakova, priroda, vrući izvori, energetska polja, povijest regije, kuhinja i ljubaznost ljudi s Kyushua.

Venice Simplon-Orient-Express, Europa

Kultni Venice Simplon Orient Express klasični je primjer bezvremenske elegancije i najpoznatiji luksuzni vlak na svijetu. Cijena noćenja od oko tri tisuće eura znači luksuz, kraljevski tretman i vrhunsko gastronomsko iskustvo kroz čitav dan i noć dok vam pred prozorom prolazi Europa od Londona preko Pariza do Venecije. Današnji Belmondov Venice Simplon Orient Express čine restaurirani vagoni originalnog vlaka, luksuzno uređeni i nadopunjeni suvremenim uređajima te uređeni u art deco stilu s puno pažnje na detalje… i novca, naravno.

Belmond Andean Explorer, Peru

Južnoanamerički Orient Express, Belmondov Andean Explorer u Peruu, vozi od Cusca do Arequipe, kroz Ande do jezera Titicaca i naravno obećava sav luksuz koji znači ime ove tvrtke. Zbog nadmorske visine kupei su opremljeni maskama i spremnicima s kisikom, a najniža cijena noćenja je oko 1500 odnosno 1800 eura za luksuzniji kupe. Vlak prima 48 putnika. Bukirati možete nekoliko paketa, a uglavnom svi uključuju dva noćenja. Ovaj vlak spaja luksuz i kulturne i gastronomske posebnosti regije

Rovos Rail, Južnoafrička Republika

Rovos Rail jedan je od najluksuznijih vlakova na svijetu. Nudi nezaboravno putovanje južnom i središnjom Afrikom u više aranžmana u trajanju od 48 sati do 15 noći. Najdulje ruta Pride of Africa vozi vas do Zimbabvea i Tanzanije. Uređen je također u stilu dvadesetih i tridesetih godina prošlog stoljeća, ima vagon-restoran, vagon za odmor, otvoreni vagon-terasu i knjižnicu, a svaki apartman za goste ima privatni dnevni boravak i kupaonicu. Vozi od 1989. godine, a najniža cijena noćenja je 1100 eura.

Royal Scotsman, Škotska

Luksuzni vlak Royal Scotsman vozi kroz Škotsko gorje. Simbol je kraljevskog luksuza i, također u vlasništvu Belmonda, nudi vrhunsko – sve. Raskošno uređeni apartmani, vagon-salon, panoramski vagon i vagon-restoran podrazumijevaju se u ovakvim vlakovima. Cijena noćenja je od četiri tisuće eura na više

Royal Canadian Pacific, Kanada

Royal Canadian Pacific luksuzni je vlak čija ruta prolazi zapanjujućim krajolikom. Vlak je jednako ušminkan i izvana i iznutra, a u interijeru je sve podređeno opuštanju i uživanju u pogledu. Možete birati između nekoliko ruta i paketa, a odaberete li Pacifik, preriju ili planine, usput ćete imati priliku upoznati mjesta uz put i lokalnu kulturu. Cijena jedne noći iznosi oko 2700 eura.