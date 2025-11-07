Galerija 0 0 0 0 Oni koji su se navukli na trčanje znaju kako je to kada smisao života postane skupljanje kilometara, a tenisice i trkaći rekviziti uvjerljivo postanu najskuplje stvari u garderobi. Znaju i koliku ovisnost stvaraju odlasci na utrke, koliko znači bodrenje u trenucima pred ciljem, kad im se plače od muke - i kako je samo putovanje ritual na koji je tako lako potrošiti sav godišnji odmor.

I dok Zagrepčani nisu previše naklonjeni trkačima koji im blokiraju grad pa tih nekoliko sati moraju duljim putem na kavu, neki drugi gradovi s veseljem prate trke koje promoviraju zdrav život, turizam i dobro raspoloženje. Najbliži spektakl takve vrste pronaći ćete u Sloveniji jer je u Ljubljani maraton omiljeno događanje, ali i u manje posjećenim trkama diljem Lijepe Naše se možete dobro provesti jer podržavaju trkače i bodre ih.

Gotovo svaki trkač ima trku o kojoj sanja, a ekipa sa stranice Sportsshoes.com napravila je i listu najljepših maratona na svijetu, gdje se staze spajaju s prirodom, kulturom i povijesti. Većina ih je izvan Europe, ali vrijedne su svakog kilometra.

Big Sur, SAD

Veličanstvena kombinacija litica, raskošnih planina, plaža i šuma punih sekvoja duž obale Pacifika čini jedan od najljepših dijelova Kalifornije, ali i SAD-a. Ograničen na nekoliko tisuća trkača, ovaj je maraton ekskluzivan i nezaboravan.

Kinesk zid

Jedan od najtežih maratona na svijetu traži od trkača da prijeđu više od pet tisuća stepenica s pogledom kakav se ne sreće nigdje drugdje na svijetu. Jedinstvenim ga čini spoj povijesti, kulture i nevjerojatnog krajolika.

Loch Ness, Škotska

Ruta vijuga kroz dramatične škotske visoravni, uz rub legendarnog jezera Loch Ness. Trkače očekuju mistični prizori magle iznad vode, brežuljaka i zelenih šuma, uz promjenjivo rujansko vrijeme. A možda se i Nessie pojavi da ih ohrabri!

Mont Blanc, Francuska

Ovaj zahtjevni alpski maraton u Chamonixu vodi planinskim stazama s panoramskim pogledom na Mont Blanc. Trka kombinira pustolovinu i trčanje i idealna je za iskusne trkače željne izazova i netaknute prirode.

Mont Blanc (Foto: Shutterstock)

Angkor Wat, Kambodža

Angkor Wat je najveća je vjerska građevina na svijetu. Ovaj prelijepi hramski kompleks nalazi se u kambodžanskoj regiji Angkor, u kojoj je do danas otkriveno više od 1000 hramova. Trka nudi poglede na hramove, ali i džunglu.

Niagara Falls, Kanada/SAD

Trka kroz dvije države počinje u Buffalu (SAD), a završava u Niagara Fallsu (Kanada). Posebnu čar daje spektakularan pogled na slapove Horseshoe koji se otvara na samom kraju utrke.

San Francisco, SAD

Od 1977. godine, ovaj maraton pruža trkačima rijetku priliku da pređu most Golden Gate. Ruta uključuje strme uspone, panoramski pogled na grad.

Petra, Jordan

Kroz pijesak i vrućinu, ovaj pustinjski maraton vodi trkače pokraj drevnih građevina isklesanih u stijenama i de kroz surove krajolike. Naporan je, ali poseban!

Big 5, Južna Afrika

Trka u rezervatu uopće nije pitoma – trkačima društvo prave lavovi, slonovi, nosorozi, leopardi i bivoli, koji se mogu vidjeti uz stazu. Maraton je ograničen na samo 300 sudionika.

Queenstown, Novi Zeland

Ovaj maraton prolazi uz jezero Wakatipu, vinograde i predivne pejzaže. Zbog nestvarno lijepih prizora i blage rute, savršen je izbor za početnike.

