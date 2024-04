Putovanje zrakoplovom je odlična ideja kada trebate doći na teško dostupno mjesto ili želite prevaliti veliku udaljenost u što je moguće kraćem roku.



Najkraći komercijalni zrakoplovni let je onaj između Westraya i Papa Westraya u sklopu Orkneyskih otoka u Škotskoj. Ovisno o udarima vjetra, s jednog na drugi otok može se stići za čak 47 sekundi, iako su za tu udaljenost od 2,7 kilometra obično potrebne oko dvije minute putovanja zrakoplovom.

Najkraći komercijalni internacionalni let, pak, je onaj između Kinshase i Brazzavillea.

Udaljenost između Brazzavillea i Kinshase je tek 26 kilometara (Foto: Shutterstock)

Kongo i DR Kongo

Udaljenost između međunarodnih zračnih luka Maya Maya u Kongu i N'Djili u Demokratskoj Republici Kongo iznosi tek 26 kilometara, odnosno oko 14 nautičkih milja.



Avioprijevoznik AirFrance redovito prometuje više puta tjedno između ova dva grada, a let Boingom 777 ili Airbusom A330 obično traje između 35 do 45 minuta. Cijena karte u jednom smjeru iznosi oko 200-injak eura.



Od Kinshase do Brazzavillea i obratno možete i brodom preko rijeke Kongo. Ovisno o brzini plovila s jedne na drugu strane rijeke možete stići za pet do 30 minuta. U planu je izgradnja željezničkog mosta prijeko rijeke koja bi direktno povezala dva glavna grada.

