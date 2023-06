Najbolji grad za bicikliste na svijetu smjestio se na europskom sjeveru – danski Kopenhagen je raj za one ljude koji više vole zavrtjeti pedale nego sjesti u automobile. Čak je polovica građana odabrala bicikl kao svakodnevno prijevozno sredstvo za put do posla i natrag.

Biciklisti Kopenhagena prijeđu oko 1,44 milijuna kilometara dnevno, što naravno ne bi bilo moguće da im grad nije ponudio odgovarajuću infrastrukturu. A o tome da sve dobro funkcionira sugerira i istraživanje o zadovoljstvu biciklista - njih 97 posto sasvim je sretno s biciklističkim uvjetima u gradu. Čak tri četvrtine biciklista ne odustaju od svojih pedala niti tijekom duge i mračne, danske zime. I ponovno, razlog tome je odlična infrastruktura.

Kopenhagen je pokazao da jednostavna, sigurna i dobro povezana mreža biciklističkih staza i ulica ljude potiče da žive zdravije, održivije i odgovornije prema planetu. Jedno od prometnijih mjesta u gradu je most za bicikliste Cykelslangen – ili „biciklistička zmija“, kojom dnevno prođe više od 20 tisuća biciklista. „Lebdeći“ iznad razine ulice, most elegantno vijuga nedaleko od trgovačkih centara i spušta se do luke, gdje biciklisti nastavljaju na most Quay Bridge s kojeg se ide dalje, Bryggea.

Cykelslangen - 2 (Foto: Profimedia)

Cykelslangen je ugledao svjetlo dana 2014. nakon osam godina planiranja, a 200-metarska zmija visoka sedam metara dočekana je s veseljem. Ne sumnjamo da će mudri i praktični Danci neumorno smišljati i nove projekte u najboljem gradu za bicikliste na svijetu.

