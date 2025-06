Platforme za dijeljenje prijevoza sve su popularnije i u Hrvatskoj jer je često manji udarac na novčanik podijeliti troškove nego putovati sam i plaćati gorivo i cestarine. I dok neki korisnici imaju samo riječi hvale i divna iskustva o kojima pišu na forumima o novim prijateljstvima i ugodnim vožnjama, drugi se pak zaklinju: "Nikad više".

Bez obzira na recenzije i ocjene koje mogu pomoći prilikom odabira vozača, ali i putnika nikada se ne može sa sigurnošću znati s kime ćete biti u automobilu. Loših iskustava ima s obje strane, a neka od njih bi lako mogla poslužiti kao inspiracija za kakav roman ili film.

Neugodna iskustva

"Pazite s kim se vozite, koga birate i dobro provjeravajte jer svatko može napravit profil“, upozorava jedna od korisnica platforme za dijeljenje prijevoza na Redditu i dodaje:

Pišem ovo kao upozorenje ostalim curama koje koriste ovu aplikaciju. Često koristim platformu za dijeljenje prijevoza i vozila sam se dosta puta. Rezervirala sam, kao i obično, prijevoz par dana prije. Vozač je na aplikaciji bio predstavljen kao Andrija, 33 godine, verificiran profil bez slike, registriran u studenom 2024. godine, bez ijedne recenzije.

Obično ne uzimam takve prijevoze, ali rekla sam si – produžen je vikend, bolje uzeti i to nego ići busom. Čekam na parkingu, dolazi auto koji nije isti auto koji je naznačen u profilu, sa spuštenim prozorima i unutra dvije muške osobe stvarno sumnjivog izgleda. Unutra puše. U kratkim rukavima suvozač i vozač u dugim. Izlaze obojica van, vozač kreće prema gepeku govoreći: “Ovo je Andrej”, pokazujući na suvozača i govori kako će ipak on voziti. Nije se predstavio. Otvara gepek, a Andrija, suvozač, otvara stražnja vrata i primi me rukom za nadlakticu kako bi me malo pogurao prema autu.

U tom trenu govori vozač da stavim kofer u gepek i da se vrata iza ne mogu otvoriti iznutra jer ima dječju zaštitu. Mrak mi je pao na oči i u toj sekundi sam postala svjesna da nešto ne valja – u gepeku, a ni iza na sjedalima, oni nemaju niti jakne, niti ikakvu torbu, kao ni kofer, a putuju iz Splita za Zagreb u 15:30 h. Toliko sam se prepala da sam samo stisnula broj telefona od dečka i okrenula se od njih prema njegovoj kući. To je trajalo sve možda minutu i pol. Otkad sam se okrenula, nije prošlo ni 30 sekundi – oni su se isparkirali i otišli. Nitko me nije pitao (gledajući iz aspekta, ako nisu imali loše namjere sa mnom): “Oprosti, što se desilo?” – nego su samo sjeli i otišli. 15-ak minuta nakon toga smo tražili da napišemo recenziju i prijavu, no profil više nisam našla ni u porukama ni u rezerviranom prijevozu. Također, “Andrija” je izgledao kao da ima 45+ godina, a vozač je izgledao kao da ima preko 50 godina“.

"Povremeno se služim platformom za dijeljenje prijevoza na relaciji Varaždin - Zagreb (i obrnuto) već više od dvije godine i nikad dosad nisam imala loša iskustva. Neki vozači nisu imali nijednu recenziju i ja sam bila prva koja im je dala ocjenu. Sve je prošlo u redu. Naravno, to ne znači možda netko neće imati neko drukčije iskustvo od mog. Ili da možda ja s vremenom neću doživjeti neko loše iskustvo. Srećom zasad je sve bilo u redu", odgovorila je jedna od forumašica, a druga je savjetovala:

"Samo bukiraj vozače koji imaju po nekoliko dobrih recenzija i bit će sve okej. Postoji i opcija da se filtriraju vožnje s vozačima koji su potvrdili osobnu iskaznicu, što pruža dodatnu sigurnost."

Svakojaki doživljaji

Vozio sam dvoje narkomana od Varšave do Beča. Nafiksali su se nekog narkotika na prvoj benzinskoj kad smo stali i bili ukomirani cijelim putem. Ljudi su bili simpatični, ali ja sam se stresirao da ih ne prebaci.

Najgore mi je kad nas u manji auto tipa Corse ili Pola nagura troje iza i onda mi još na kraju kaže da je cijena viša jer idemo autoputom. Kad su počeli dizati cijene i tako naplaćivati kofere odustala sam od takvog prijevoza.

Lik je po magli vozio 220 na sat. Put koji normalnom vožnjom traje dva i pol sata smo prošli za sat i 40 minuta.

Imam preko 50 vožnji dijeljenog prijevoza kao putnik, ali jednu nikad neću zaboraviti... Na Badnjak prošle godine lik me vozi od Zagreba do Zadra. Cijena uredna, ocjene isto, sve izgleda u najboljem redu. Lik kasni sat i pol, u autu nas je petero putnika i pas (bio je sladak), a ja imam 213 cm i 130 kila - znači jedna noga mi je u ustima a drugom mazim psa na zadnjem sicu. Sve puno kesa i torbi, Hercegovci u povratku iz Münchena za Posušije, ali veseo sam ja čovjek i volim vesele ljude, nije greda. Na prvom stajalištu vozač staje kupuje pivo i sjeda nazad, a za volan dolazi kompić, normalno svi piju pivo pa i vozač. Nakon pola sata stajemo opet, lik vadi drogu. Namazan majstor piči kroz Liku 150-180 km/h, a magla, kiša, uvjeti katastrofa. Pravda se da moraju stići na polnoćku, a on je umoran i u afteru. Ja ne vjerujem što se događa... Stigli smo za dva sata i 45 minuta u Zadar, svi živi. Lik neće uzet pare, daje mi čokoladu da odnesem svojima za Božić.

Najgore iskustvo kad je neki tip oglasio vožnju, a ja rezerviram par sati prije. Ništa se ne javlja i konačno ga zovem, a ono, uopće ne gleda poruke i još neće ni putovati taj dan. Sva sreća da sam se snašla, inače bi ga proklela za sva vremena.

Najgore iskustvo kao putnik: lik me treba pokupiti u Beču u 18 sati. Oko 10 ujutro pošaljem poruku da potvrdi. Ništa, nema odgovora. Šaljem drugu poruku u 15 sati, ništa. U 16:30 panično šaljem poruku... U 17 sati imam opciju: bus ili krenuti prema mjestu dogovora. Na kraju odabirem bus. Lik se javlja oko pola sedam, da je ugasio internet.

Lik se nije pojavio niti mi odgovarao na poruke, izvisila sam usred Beograda.

