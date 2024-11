Maximus je mrtav, a njegov sin Lucius (Paul Mescal) prisiljen je ući u Koloseum nakon što su mu dom razorili tirani koji drže Rim pod kontrolom.



Kratak je to sažetak filma Gladijator 2 redatelja Ridleya Scotta, koji prati događanje dvadeset godina nakon završetka prvog filma i ruši kinorekorde u prvom tjednom prikazivanja – i u Hrvatskoj i u ostatku Europe. Američka premijera tek se očekuje, a rezervirana je za 22. studenog.



Gladijator 2 nazivaju najskupljim filmom 2024. godine. U njegovu produkciju uloženo je oko 250 milijuna američkih dolara, a još stotinjak potrošeno je za promociju.



Glavni razlog za visoku cijenu? Upotreba posebnih specijalnih efekata za prikazivanje spektakularnih borbenih scena, ali i činjenica da je izgrađena replika Koloseuma .

Replika rimskog Koloseuma

Iako izgledaju stvarno, borbe u rimskom Koloseumu uopće nisu snimljene u glavnom gradu Italije. Ridley Scott inzistirao je na izgradnji monumentalne replike poznatog amfiteatra.

Riječ je o konstrukciji koja je otprilike jedna trećina stvarne visine i raspona pravog Koloseuma, a koja je uz pomoć CGI-a dograđena kako bi što je moguće više nalikovala stvarnoj lokaciji.

Gradnja seta na utvrdi Ricasoli na Malti (Foto: Profimedia)

Scene gladijatorskih borbi u originalnom filmu, ali i u nastavku, snimljene su na utvrdi Ricasoli u Kalkari, koja je izgrađena između 1670. i 1698. godine.

U tom mjestašcu na jugoistoku Malte živi tek nešto više od 3000 stanovnika te ga je lako izolirati od znatiželjnih pogleda tijekom snimanja visokobudžetnih projekata.

Malta kao fiilmska lokacija

Malta je melting pot različitih kultura – izgleda staro, ali istovremeno predstavlja fleksibilnu arhitektonsku bazu koja se može prilagoditi različitim potrebama. Upravo je to glavni razlog zašto mnogi holivudski moguli odlučuju ondje snimati povijesne spektakle – od Troje i Napoleona do Gladijatora.

Svjetsko čudo o kojem se priča ovih dana: Arena u kojoj je život izgubilo pola milijuna ljudi! +5



Kako bi gledatelje vratila u doba Rimskog Carstva, filmska ekipa izgradila je setove na još dva mjesta – u marokanskom gradu Quarzazateu te Bourneu Woodu u Engleskoj, koji su korišteni i u originalnom Gladijatoru.



Zašto Ridley Scott nastavak svojeg hvaljenog hita iz 2000. godine nije snimao u Rimu? Unajmiti to novo čudo svijeta iznimno je skupo, a pogotovo kada se zna da se Gladijator 2 snimao čak pet mjeseci te imao nekoliko dosnimavanja.



No, istina glasi da je rimski Koloseum bio zauzet. U isto vrijeme redatelj Roland Emmerich snimao je svoju seriju o Rimskom Carstvu po imenu Those About to Die s Anthonyjem Hopkinsom u glavnoj ulozi.

7 puta kada nas je Hollywood slagao: Poznati filmovi koji nisu snimljeni tamo gdje mislite +4