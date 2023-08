U Vodnjanu postoji mjesto koje će vam u jednom dahu ispričati veliki dio vodnjanske prošlosti i u par pogleda otkriti vodnjansko plemstvo u punom sjaju. Vodnjan je uvijek bio aktivan grad, a svoj je ekonomski prosperitet mogao zahvaliti maslinarstvu, poljoprivredi i obrtništvu. Sudbina Vodnjana bila je uzbudljiva i prepuna promjena, doživio je dominaciju akvilejskih patrijarha i Venecije, prepirao se i mirio s Pulom, u 15. stoljeću donio statut te iskusio uživanje u samostalnosti baš kao i administrativnu podređenost.

O toj burnoj prošlosti pričaju zidovi atrija palače Bradamante koju krase vjerne reprodukcije vodnjanskog heraldičkog blaga i u kojoj je smještena Zajednica Talijana Vodnjan, vjerna čuvarica vodnjanskog baštinskog nasljeđa. Izložbena zbirka dio je projekta obnove grbova cijenjenih vodnjanskih obitelji i rektora koji je pokrenula Zajednica Talijana Vodnjan na obljetnicu preseljenja u Palaču Bradamante.

Prva dva postavljena bili su grb Vodnjana i grb obitelji Bettica. Nakon početna dva, izloženi su i drugi grbovi – još grbova obitelji Bettica, zatim grbovi obitelji Bon, Baffo, Avogadro, Moresin i drugi nepoznatog porijekla. Za obnovu vodnjanskih grbova zaslužna je i zaklada Ars et Labor o kojoj više pročitajte na kraju teksta.

I dok ćete u palači na jednom mjestu naći brojne replike grbova, originale potražite tamo gdje ih je stavila ruka povijesti kako bi odala počast slavnim imenima, ali i uljepšala grad - na pročelja vodnjanskih kuća i palača te na grla šterni. Palača Bradamante i Gradska palača te Palača Bettica i bazilika sv. Blaža, smještena malo niže, čine prekrasan arhitektonski i kulturni trokut unutar kojeg žive brojni grbovi kao sjećanja na bogatu i prosperitetnu prošlost Vodnjana te kao trajni dokaz da su Vodnjanci imali snažan smisao za estetiku. Naime, grbovi zadivljuju skladnošću svoje izrade i raznovrsnošću motiva od flore i faune, do kruna, glazbala, oružja, alata, kula i kaštela te vitica i ornamenata. Svaki od njih priča svoju autentičnu priču i pomaže vam da složite povijesnu slagalicu u kojoj je svaki grb jedan neizostavan dio bilo da se radi o općinskim grbovima, onima koji su pripadali mletačkim rektorima i podestatima ili pak uglednicima lokalnih obitelji različitog ranga. Mnoge od njih svoje dobročiniteljstvo dokazivale su izgradnjom šterni s pitkom vodom zbog čega se upravo tamo nalaze njihovi grbovi. Tu su i grbovi bratovština i obrtničkih cehova koji čuvaju datum izgradnje ili obnove određenih zgrada, a ima i onih čije je podrijetlo još uvijek nije poznato. Mnogi su još vrlo dobro vidljivi, dok drugi posustaju pod utjecajem vremena.

Posjet palači Bradamante može biti prilika da se odjednom upoznaju svi grbovi te dobra polazna točka za šetnju koja će baciti posebno svjetlo na prošlost Vodnjana i tihe kutke u srednjovjekovnom tkivu grada prepunom zanimljivih građevina. Evo kratkog smjerokaza!

1. Grb grada Vodnjana - crveni križ na bijeloj podlozi iznad kojeg se nalazi kruna isklesana sa svih strana smješten na impozantnom pročelju reći će vam da promatrate jednu od najupečatljiviji zgrada u Vodnjanu - već spomenutu palaču Bradamante na glavnom trgu. Kroz stoljeća, palača je živjela uzbudljivim životom te je bila Venecijanska loža, gradsko skladište za žitarice (fontik), sjedište podestata (načelnika), gradski arhiv, sanitarni ured, gospodski stan općinskog poglavara, zatvor, kazalište, centar za regrutaciju, Carski Komesarijat i Kraljevski sud. Kasnije je postala stambena zgrada i napokon sjedište Zajednice Talijana Vodnjana. Njezinu fasada prava je gozba za radoznalo oko. Izrađena je u baroknom stilu s uklesanim figurama lica, dok su prozori bogato ukrašeni motivima u obliku školjaka, uklesanim parapetima i elegantnom triforom s lijepom kamenom ogradom. Postoje još tri grba Vodnjana: jedan oslikan na pročelju zgrade Gradske uprave s dvije zaštitničke muške figure sa svake strane te dva na stubištu palače Bradamante: jedan na ostakljenoj luneti i drugi na zastavi koja se do 1808. godine nalazila na kuli Kaštela.

2. Grb Baffo - grb plemićke obitelji Baffo koja je dala mnoge mletačke kapetane i gradonačelnike u Istri pa vjerojatno i u Vodnjanu, odvest će vas u potragu za Ulicom 16. januara i jednom vrlo moćnom životinjom. Ugledat ćete ga smještenog na broju 14 točnije na pročelju zgrade koja se naziva Agricola. Otkriven je sasvim slučajno, ispod sloja žbuke što otvara pitanje koliko se još takvih povijesnih bisera krije u Vodnjanu? Grb krase boje obitelji Baffo, zlatna i plava, a na štitu ovalnog oblika ističe se orao s krunom. Pogledate li bolje, na bočnim stranama grba razaznat ćete inicijale I i B.

3. Grb Balbi - mletačka plemićka obitelj Balbi iz koje su potekli mnogobrojni crkveni dostojanstvenici te niz plemića i plemkinja, kapetana i podestata također je izabrala životinju za svoj grb i to samog kralja životinjskog svijeta! Balbi su bili radišni ljudi i vješti trgovci o čemu postoje pisani dokumenti. Grb Balbi uklesan je na grlu šterne dvorištu kuće u Ulici sv. Katarine broj 15 i prikazuje lava na zadnjim nogama. Ispod grba, ali ipak kao jedinstveni dio samog grba i vijenca zdenca na kojem je isklesana, nalazi se posve mala spomen ploča s natpisom “S.T. F.(ar) A.D. 1670.” Grb nije moguće vidjeti, no tko zna, možda naiđete na stanare u izlasku ili ulasku pa uspijete baciti pogled na dvorište i ovaj grb.

4. Grb Barbaro - grb obitelji Barbaro i podestata Francesca Barbara odvest će vas pak do crkve Gospe od Karmela. Dobro je promotrite jer je smješten na zabatu iznad ulaza crkve posvećene 1664. godine u vrijeme podestata. Barbari su bili mletačka plemićka obitelj čiji su članovi u Istri obavljali različite dužnosti.

5. Grb Bettica - obitelj Bettica, za koju se pretpostavlja da je u Italiju stigla iz Španjolske u 12. stoljeću pod lažnim imenom, postaje moćna i bogata obitelj, a svoj grb ukrašava posebnom biljkom! Ako je predaja o porijeklu obitelji točna, vrlo je vjerojatno da prezime obitelji potječe od mjesta Boetica u današnjoj španjolskoj pokrajini Andaluziji. Zbog sličnog naziva, obitelj Beticca stavlja u svoj obiteljski grb i biljku betoniku. Obitelj se prvi put spominje u matičnim knjigama Vodnjana 1559. godine. Prije no što se nastanjuju u palači Bettica, borave u drugim vodnjanskim palačama, neke obnavljaju, a na njima se i danas nalazi grb ove obitelji. Palača Bettica, izgrađena negdje u 14. st., postaje vlasništvo obitelji Bettica u 16. st. Sukladno njezinoj važnosti postoje nekoliko grbova ove obitelji koje vrijedi potražiti. Na grbu koji ćete naći na palači Bettica prikazana je ruka koja stišće ljiljan, a nalazi se na arhitravu vrata dvorišta (ulica Portarol) sa zupčastim i šiljastim uresima. Sljedeći potražite na vijencu šterne koji također pripada palači Bettica, no imajte na umu da je vrijeme uništilo kamen pa su detalji teško prepoznatljivi. Još jedan grb obitelji Bettica ističe se na drugom katu građevine nasuprot Palače Bettica, u ulici Castello. Iznad grba nalaze se slova “MCCCCC” i sa svake strane I.B.

6. Grb Bembo - još jedna patricijska obitelj i to jedna od najstarijih podrijetlom iz Mletačke Republike htjela je istaknuti svoj značaj uklesavši obiteljski grb na zaglavnom kamenu arhitravu zgrade u ulici Paolo Veneziano broj 12. Krasi ga kapa i to ne bilo kakva, nego duždeva! Iako je u Istri posjedovala kaštel Bale gdje se pojavljuju u 17. stoljeću, obitelj Bembo ostavila je trag i u Vodnjanu. Grb je relativno nove izrade, ali ipak vjerno reproducira elemente tradicionalnih grbova obitelji Bembo, posebice onih u Balama. Istraživanja i usporedbe dovele su do pretpostavke da je grb obitelji Bembo u Vodnjanu i onaj na zaglavnom kamenu luka na grobnici obitelji u Balama djelo istog umjetnika jer se na vrhu oba grba nalazi duždeva kapa. Grb je vrlo živopisan, na plavoj podlozi prepoznat ćete i zlatno obrnuto slovo V i tri crvene ruže.

7. Grb Manzoni - zanimljivi grb vodnjanske obitelji Manzoni sa stiliziranim vijencem i likom goveda ponosno se isprsio na pročelju palače Benussi iz 15. stoljeća koja se nalazi uz rub glavnog trga i zadivljuje klesanim kamenom od kojeg je napravljena te biforom.

8. Grb Marchesi - krenite u potragu grbom na kojem se nalazi galopirajući jelen iznad ukrašenog tornja s gradskim vratima. Potraga će vas dovesti na neuobičajeno mjesto jer se grb obitelji Marchesi nalazi na grobnici u kojoj počivaju ostaci uglednog građanina Vodnjana Pietra Marchesija. Marchesi je zapamćen kao pionir mehaničkih proizvodnih strojeva jer je 1899. podario gradu Vodnjanu električnu rasvjetu, i to prvom u Istri! Njegovo ime vezano je uz poduzetništvo i u širem smislu. Primijenio je električnu energiju u uljarama, mlinovima, destilerijama i drugim mehaničkim sredstvima rada pa ga bez sumnje možemo ga smatrati najvećim industrijalcem toga vremena. Pietro Marchesi bio je i umjetnik. Naime, autor je kazališne scene za operu „Istarska svadba“ Antonia Smareglie.

9. Grb Querini - grb plemićke obitelji Querini koja je dala Vodnjanu čak tri podestata, smjestio se na pročelju zgrade u Ulici Forno Grande broj 53 i nestrpljivo čeka ispričati vam svoju uzbudljvu prošlost. Ova drevna obitelj došla je dijelom iz Rima, a dijelom iz Torcella. Njihov grb je najprije bio zabranjen, a potom promijenjen. U početku ga je karakterizirao zaštitni znak obitelji - jedno podijeljeno polje, odnosno prepolovljeno na dva dijela, plavo i crveno, s tri zlatne zvijezde na plavom. Kasnije, nakon što se obitelj upustila u urotu s obitelji Tiepolo obje su obitelji javnim dekretom zauvijek izbačene iz Mletačke i natjerane da napuste svoje grbove, pa je Fantino Querini umjesto grba podijeljenog na četvrtine zlatne i crvene, preuzeo grb obitelji Morosini s majčine strane. Plavoj je traci dodao tri ljiljana kao sjećanje na zadnju dužnost veleposlanika koju je obavljao u Francuskoj.

10. Grb Tromba - grb obitelji Tromba, Trombolin i Trombetta nekada su bile prisutne u Vodnjanu, a za pojedine članove tih obitelji navodi se da su bili među onima koji su sastavili tekst Vodnjanskog statuta iz 1492. godine. S obzirom na to da i samo ime obitelji na talijanskom znači truba, jasno vam je da ćete ovoga puta krenut ćete u potragu za grbom koji krasi instrument! Naći ćete ga prolazeći Trgovačkom ulicom, na zgradi označenoj brojem 94. Na glavnom ulazu potražite zaglavni kamen s grbom obitelji Tromba, a na njegovom donjem dijelu koji ima oblik obrnute piramide čeka vas mala vodnjanska truba.

11. Grb obitelji Bon - grb obitelji Bon može se vidjeti na zgradi koja se nalazi na broju 13, u ulici Sv. Katarine. Smješten je na tjemenom kamenu čiji je donji dio u obliku okrenute piramide. Ispod grba se mogu pročitati, doduše malo teško, dijelovi natpisa “...D...76”. Mišljenja povjesničara o porijeklu same obitelji se razlikuju: dok jedni smatraju da potječe iz Rima, drugi misle da dolazi iz Bologne, no sve su to pretpostavke koje se temelje na predajama. Govori se da je bilo ukupno 16 grana, no nije isključeno da te grane, koje se međusobno razlikuju po nadimcima (što je uostalom uobičajeno još dandanas u Vodnjanu), zapravo potječu od raznih obiteljskih zajednica. Dovoljno je prisjetiti se, primjerice, da je Alvise iz Fornase 1381. godine postao plemićem i tada uzeo oružje i prezime Bon. Obitelj je dala mnoge istaknute osobe poput Buona iz Malmocca koji je 828. godine ukrao tijelo sv. Marka iz Aleksandrije u Egiptu i donio ga u Veneciju te Francesca Bona, prvog venecijanskog gradonačelnika.

12. Grb obitelji Rotta - obitelj Rotta vjerojatno potječe iz Bergama, a prema nekim povjesničarima, porijeklo prezimena je vrlo drevno i čini se da ima poveznice s longobardskim izrazom Rot Har (crvenokosi). Na longobardsku ikonografiju navodi i simbol kotača, prisutan u svim grbovima obitelji. Grb Rottinih je horizontalno podijeljen u dva dijela i u crvenom dijelu donosi srebrni kotač, dok je u donjem srebrnom dijelu brdo s tri zelena vrha. Grb Rotinih je prisutan i u Vodnjanu te se nalazi pored prozora prvog kata kuće na uglu ulice Portarol, s one strane koja gleda na palaču Bettica. Vrlo lako ćete uočiti kotač s pet zraka.

13. Grb obitelji vodnjanskih postolara - postolari su bili u svoje zlatno doba "vladari" Vodnjana, točnije Trgovačke ulice koje su vrvjele njihovim radionicama. U ulici Forno Grande, nekadašnjem trgu sv. Eufemije, na fasadi zgrade s kućnim brojem 68 pronaći ćete tajanstveni grb o kojem se do danas malo toga zna. Prikazuje dvije figure, alat i govedo, datum “1549.” te natpis “Ṁ.MARTIN F.Ṁ.L.C”. Istraživanja su pokazala da je alat prikazan iznad natpisa vrlo sličan jednom od alata koji se mogu vidjeti na naslovnici “Statuta Bratovštine postolara iz Udina” iz 1509. g. i na drevnom pečatu postolarskog obrta iz Venecije. Radi se o nožu savijene oštrice, vrsti noža za kožu koji se upotrebljavao u srednjem vijeku. Ispod datuma se nalazi figura goveda koja bi mogla simbolizirati najvažniji materijal postolarskog obrta, dakle, kožu. Stoga se vjeruje da je on na neki način povezan s postolarskim obrtom u Vodnjanu i u spisima često spominjanog obrtnika majstora Martina.

14. Grb obitelji Verla - grb plemićke obitelji Verla iz Vincenze navodi daleku 1609. godinu, a nalazi se na pročelju zgrade u ulici 16. januara broj 33. Za obitelj Verla zanimljivo je da im je 12. listopada 1210. car Oton IV. dao privilegij zbog kojeg je u narednim stoljećima obitelj sjedila u vijeću plemića Vicenze, imala feude i dičila se grofovskom titulom, a njezina važnost nije izblijedjela ni u Vodnjanu.

15. Grb Malteških vitezova - zadnji je grb koji predstavljamo i on će vas namamiti da prošećete malo izvan Vodnjana i otkrijete ga na elegantnom pročelju crkve sv. Madone Traverse. Riječ je o religioznom redu kojeg je već 1113. godine priznao papa Pasquale II. Povijest Reda vezana je i uz Križarske ratove. U Jeruzalemu su podigli crkvu, samostan i bolnicu gdje su se pod zaštitom sv. Ivana Krstitelja smjestili hodočasnici u Svetu zemlju. Nakon poraza od Napoleona i gubitka otoka Malte gdje im je bilo sjedište, red se 1834. godine seli u Italiju, u Rim. Grb ćete pronaći na vanjskom zapadnom zidu. Ovalnog je oblika, a ukrašava ga pet cvjetova i perli. Na grbu se može pročitati tekst “DIVINA PROVIDENTIA ERETUS R.P. FRANS ZACHARIA GVARDUS M.C. HUNC AMPLIAVIT CONVENTUM ET IN MELIOREM FORMAM REDVXITA DIG. A.D. MDCCL.

Crkva sv. Madone Traverse krasi još jedan grb za koji nije utvrđeno kome pripada. U kvadratnom okviru nalazi se stilizirano lišće, prečka te, pretpostavlja se, dva goluba i glava anđela pri vrhu u samom centru. Grb se nalazi iznad nadgrobne ploče Reda Malteških vitezova, na vanjskom (zapadnom) zidu sakristije crkve.

Zaklada Ars et labor - plemeniti zadatak obnove vodnjanskih grbova

Zaklada Ars et Labor prepoznala je važnost očuvanja grbova kao neprocjenjivih artefakata i uključila se u plemeniti zadatak obnove i zaštite te kulturne baštine. U suradnji sa stručnjacima i umjetnicima uspješno je obnovila devet grbova pazeći da se rekreiraju izvorne simbolike, boje i dizajn. Godine 2021. godine obnovili su tri obiteljska grbove koji krase pročelja obiteljskih kuća u ulici Pian te u Dolinskoj ulici. Godine 2022. obnovili su grbove u ulicama 16. Januara, Forno Grande, ulici Paolo Veneziano, te Palaču Bettica i grb na grobu obitelji Marchesi.

Zaklada Ars et Labor aktivno uključuje lokalnu zajednicu u svoje projekte obnove i to kroz radionice, izložbe i obrazovne programe podižući svijest o važnosti očuvanja kulturne baštine. Suradnjom sa školama, sveučilištima i povijesnim društvima, zaklada potiče istraživanje, potiče interes i inspirira novu generaciju čuvara kulturnog nasljeđa regije.

Izvori: Monografija grada Vodnjana, istraživački rad profesora Giovannija Radossija "Grbovi rektora i plemićkih obitelji istarskog Vodnjana".