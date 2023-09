Iako je nama posve neprirodno vidjeti vožnju lijevom stranom ceste te volan na desnoj strani, u nekim zemljama je to posve prirodno. Čak je prilično i odvažno reći „nekim“, s obzirom da lijevom stranom ceste vozi otprilike jedna trećina svjetske populacije. Ok, većina tih zemalja su nekadašnje britanske kolonije, ali neke i nisu, pa provjerimo u kojim se to zemljama vozi „krivom“ stranom…

Velika Britanija

Ujedinjeno Kraljevstvo ima dugu povijest vožnje lijevom stranom, koja seže sve do rimskog doba. S obzirom kako su većina ljudi dešnjaci, koncept jahanja konja s lijeve strane postao je uobičajena praksa kako bi desna ruka bila spremna za napad u slučaju neočekivane zasjede. Papa Bonifacije VIII. godine 1300. odobrio je službeno „pravilo puta“ po kojem se svi putnici trebaju držati na lijevoj strani ceste.

Čak i kad su vagoni postali primarno prijevozno sredstvo, lijeva strana ceste ostala je uobičajena u Ujedinjenom Kraljevstvu, dopuštajući vozačima da im desna ruka ostane slobodna. Tijekom 18. stoljeća donesen je zakon koji propisuje da sav promet u Londonu ostane na lijevoj strani, što je dovelo do širenja pravila po cijeloj Britaniji, gdje je i dalje čvrsto na snazi.

Vožnja - 4 (Foto: Getty Images)

Japan

Postoji nekoliko argumenata zašto je Japan usvojio vožnju lijevom stranom. Neki Japanci vjeruju da se njegovo podrijetlo može pratiti unatrag do samuraja, koji su mač nosili na lijevoj strani, a izvlačili bi ga desnom rukom ako bi sreli napadača u nekoj od uskih, krivudavih ulica. To je značilo da će ratnici koji jašu na konjima moći slobodno izvući svoje mačeve na prvi znak napada (dakle, sličan razlog kao i u Britaniji). Tijekom 19. stoljeća Japan je uspostavio čvrst odnos s UK, te su Britanci pomogli Japanu u uspostavi industrijaliziranog transportnog sustava, uključujući složenu željezničku mrežu koja se temelji na "lijevom prometu". Ovo je zacementiralo britansku tradiciju prometa lijevom stranom u japanskom društvu.

Australija

Kao britanska kolonija do 1901., Australija je prihvatila promet lijevom stranom jednostavno zato što je nekoć bila pod britanskom vlašću. Rani cestovni i željeznički sustavi izgrađeni su oko sustava lijevog prometa koji je ostao na snazi ​​do danas. Ovo je samo jedan primjer bliskog i trajnog odnosa koji postoji između Ujedinjenog Kraljevstva i Australije, unatoč činjenici da je Australija danas potpuno neovisna. Uglavnom, Britanci su, čini se zasad, cijeli svijet naučili kako voziti lijevom stranom jer se i na Novom Zelandu, koji je također nekad bio britanska kolonija, još uvijek vozi lijevom stranom.

Vožnja - 3 (Foto: Getty Images)

Indija

Još jedna bivša britanska kolonija, Indija, nastavila je koristiti vožnju lijevom stranom kao rezultat svoje povijesti pod britanskom vlašću. Dok je Indija 1947. donijela Indijski zakon o neovisnosti, promet lijevom stranom ceste ostao je mali znak duge i komplicirane povijesti nacije, te se nije prešlo na vožnju desnim prometnim trakom.

Švedska

Prije nego nas napadnete, recimo kako su Šveđani NEKAD vozili lijevom stranom, točnije sve do 3.9.1967. godine. Danas je taj dan poznat pod nazivom Dagen – H. Iako je i prije same promjene 90 posto Šveđana posjedovalo automobile s volanom na lijevoj strani i iako su susjedne zemlje vozile desnom stranom, promjena je u zemlji dočekana vrlo nevoljko. Na dan promjene, promet je bio zabranjen preko noći, kako bi se automobile kad se ujutro pokrenu, moglo pravilno usmjeravati. Napravljena je sveobuhvatna kampanja, ali su ipak uslijedile neminovne prometne nesreće (srećom s uglavnom minornim posljedicama) čiji je broj tek 1969. postao jednak broju prije promjene strana. I da, dodajmo da je nakon Šveđana još jedna europska zemlja promijenila vožnju iz lijeve traku u desnu. Godine 1968., to je učinio i Island.

Akvadukt za 22. stoljeće: Fascinantna cesta koja oduševljava arhitekte, inženjere i "obične" smrtnike +0