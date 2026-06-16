Galerija 9 9 9 9 U jugoistočnom dijelu Poljske, nedaleko od grada Tarnówa, nalazi se malo selo koje privlači poglede cijelog svijeta. Zalipie poznato je po jedinstvenoj tradiciji oslikavanja kuća, ali i gospodarskih objekata, bunara i ograda, pa i psećih kućica, šarenim cvjetnim motivima, zbog čega se naziva i „najšarenijim selom u Poljskoj“.

Priča o oslikavanju počinje u 19. stoljeću, kada su stanovnici sela pokušavali prekriti tragove čađe na zidovima svojih kuća. Budući da su tadašnje peći često ostavljale tamne mrlje po zidovima, žene su ih počele ukrašavati jednostavnim cvjetnim ornamentima. S vremenom su motivi postajali sve složeniji i bogatiji, a oslikavanje se proširilo i na vanjske zidove.

Tako je nastao prepoznatljiv stil koji se danas smatra jednim od najvažnijih primjera poljske narodne umjetnosti. Cvjetni uzorci i žive boje pretvorili su selo u pravu galeriju na otvorenom.

Umjetnost koja se prenosi generacijama

Najveće zasluge za očuvanje tradicije imaju žene iz sela koje već desetljećima prenose znanje i tehnike oslikavanja na mlađe generacije. Svaka kuća ima vlastiti stil, ali zajednički element su raskošni cvjetni motivi koji simboliziraju povezanost s prirodom i lokalnom zajednicom.

Jedna od najpoznatijih umjetnica bila je Felicja Curyłowa, čija je kuća danas pretvorena u muzej i predstavlja jednu od glavnih atrakcija sela. Ako se nađete u Zalipieu možete prošetati, posjetiti etnografske zbirke i upoznati se s lokalnom tradicijom koja je i danas živa. Posebno je živo kada se održava godišnje natjecanje u oslikavanju.

Iako broji tek nekoliko stotina stanovnika, Zalipie je postalo međunarodno poznato zahvaljujući svojoj neobičnoj i živopisnoj umjetničkoj tradiciji. Selo pokazuje kako se iz svakodnevne potrebe može razviti kulturna baština koja desetljećima nadahnjuje nove generacije i privlači posjetitelje iz cijelog svijeta. Fotografi, ljubitelji folklora i putnici u potrazi za autentičnim iskustvima slažu se da je Zalipie jedna od najzanimljivijih destinacija ruralne Poljske.

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