Wizz Air, niskotarifni avioprijevoznik iz Mađarske, ponosno nosi titulu "Vodećeg europskog niskotarifnog avioprijevoznika" za 2023. Ova prestižna nagrada dodijeljena im je na 30. godišnjoj dodjeli nagradi World Travel Awards (WTA) održanoj u gruzijskom gradu Batumiju, kako prenosi portal thetravel.com

Pobjeda Wizz Aira osvojena je u oštroj konkurenciji u kojoj su nadmašili sedam drugih istaknutih zračnih prijevoznika koji su se natjecali za željeno priznanje. World Travel Awards, koji slavi 30. obljetnicu, poznat je po svojoj preciznoj procjeni zrakoplovnih prijevoznika, odredišta i atrakcija diljem svijeta, a njihova nagrada značajno je priznanje.

Ove godine Wizz Air je iza sebe ostavio konkurente kao što su Ryanair, Aer Lingus, EasyJet, Jet2.com, Norwegian, Volotea i Vueling. Priznanje simbolizira značajno postignuće, naglašavajući predanost pružanju vrhunske usluge i vrijednosti svojim putnicima.

"Što se tiče budućnosti, utrostručit ćemo svoju veličinu u sljedećem desetljeću, dobivamo nove zrakoplove, gradimo novi tim, pojačavamo operacije, i uvest ćemo više ruta diljem Europe i šire." – izjavio je nakon dodjele nagrada direktor komunikacija Andras Rado.

Avion (Foto: Unsplash)

No, kako je uopće sve krenulo? Kako je nastao Wizz Air?

U lipnju 2003. tim stručnjaka za zrakoplovstvo udružio je snage s Jozsefom Varadijem, kako bi pokrenuli Wizz Air. U samo tri mjeseca zrakoplovna tvrtka je registrirana i spremna za let. Wizz Air je 19. svibnja 2004. izveo svoj prvi let, povezujući Katowice u Poljskoj s londonskim Lutonom. Ovo je označilo početak misije da se putovanje zrakoplovom učini pristupačnim za sve.

U samo dvije godine Wizz Air je ostavio traga i prevezao pet milijuna putnika. Do 2008. Wizz Air je taj broj udvostručio, što je odjeknulo među putnicima koji traže kvalitetnu uslugu bez visoke cijene. I u narednim godinama rast je nastavljen, što je kulminiralo 2019. godine.

Uz pobjedu na dodjeli nagrada World Travel Awards, Wizz Air je proglašen najbrže rastućom i ekološki najodrživijom europskom zrakoplovnom kompanijom na dodjeli nagrada Centre for Aviation Award for Excellence 2022. koju je organizirao Center for Aviation Award for Excellence.

Wizz Air je jedan od nekoliko zrakoplovnih prijevoznika koji se fokusiraju na održivost; njegova predanost održivosti vidljiva je kroz podršku Uredbi o zrakoplovstvu ReFuelEU koju je nedavno usvojio Europski parlament. Zrakoplovna tvrtka donirala je i novac britanskoj tvrtki za proizvodnju biogoriva Firefly i sudjelovala u ulaganju u CleanJoule, startup za proizvodnju biogoriva sa sjedištem u SAD-u.

U svakom slučaju, ovo su hvalevrijedne inicijative, a mi putnici možemo samo poželjeti što više niskotarifnih kompanija i letova, kako bi se Europom putovalo što povoljnije. I ne samo Europom, već naravno, i svijetom.

