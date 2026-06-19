Galerija 2 2 2 2 Danska se (bar nečim!) ne može pohvaliti planinama, ili bar brežuljcima i pogledima koji se s njih otvaraju. Ali ako nemaš vidikovac, izgradi ga, rekli su Danci i napravili Skovtårnet - spektakularni šumski toranj.

On se nalazi na otoku Sjælland, unutar kompleksa Camp Adventure u blizini Rønnedea i postao je jedan od najneobičnijih i najposjećenijih atrakcija u zemlji. U njemu se susreću arhitektura, priroda i - impresivan panoramski pogled.

Skovtårnet je visok 45 metara i oblikovan poput pješčanog sata. Do vrha se ne dolazi stepenicama, već spiralnom rampom koja se uspinje u 12 zavoja, što toranj čini dostupnim gotovo svima.

Do vrha se uspinjete kroz krošnje hrastova i bukvi, a za nagradu dobivate pogled na prostrana polja, šume i vijugave vodene tokove u daljini, a ako vam bogovi dobrog vremena budu naklonjeni, ugledat ćete i obrise Kopenhagena, most Øresund i švedski Malmö s druge strane mora.

Kad zakoračite na vidikovac, nalazite se 45 metara iznad šumskog tla – a zahvaljujući položaju tornja na uzvisini, čak oko 135 metara iznad razine mora, što i nije mala stvar udržavi čije je prosječna nadmorska visina tek tridesetak metara, a naviša prirodna točka skupila ih je 171.

Toranj je projektirao danski arhitektonski studio EFFEKT, a konstrukcija od corten čelika i hrastovine pažljivo je uklopljena u šumski krajolik. Od otvorenja 2019. godine Skovtårnet je postao jedna od najpoznatijih danskih turističkih atrakcija te privlači stotine tisuća posjetitelja godišnje.

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