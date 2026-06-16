Galerija 5 5 5 5 Papuk je već godinama jedno od najpopularnijih mjesta za vikend u prirodi u kontinentalnoj Hrvatskoj. Većina posjetitelja dolazi zbog Jankovca, planinarskih staza i gustih šuma koje kriju brojne prirodne ljepote, no odnedavno postoji još jedan razlog za posjet ovom dijelu Slavonije. U Slatinskom Drenovcu otvoren je novi Centar za posjetitelje Vrata Papuka, moderno uređeno mjesto koje na jednom mjestu okuplja informacije o prirodnoj baštini, lokalnim proizvođačima, izletima i atrakcijama koje vrijedi istražiti tijekom boravka na Papuku.

Smješten tik uz ulaz u Park šumu Jankovac, jedan od najposjećenijih dijelova Papuka, novi centar zamišljen je kao mjesto na kojem možete saznati što sve vrijedi vidjeti prije nego što krenete na teren. Ako ste ikada stigli na Papuk i pitali se koju stazu odabrati, gdje pronaći vidikovce ili što još postoji osim poznatog Jankovca, upravo ovdje ćete pronaći odgovore.

Što vas čeka u novm centru?

Prvo što privlači pozornost velik je reljef Papuka koji prikazuje planinu u tri dimenzije. Na njemu su označene planinarske i biciklističke staze, poučne rute, adrenalinski sadržaji, Geo-info centar i druge zanimljive lokacije. Već nakon nekoliko minuta razgledavanja dobije se puno bolja slika o tome koliko je Papuk zapravo velik i raznolik.

Unutar centra nalazi se moderan multimedijalni postav koji posjetitelje upoznaje s geološkom i prirodnom baštinom ovog UNESCO-vog geoparka. Interaktivni sadržaji vode kroz priču o vulkanskoj prošlosti Papuka, šumama, stijenama, fosilima i životinjskom svijetu, ali i ljudima koji ovdje žive i stvaraju. Posebno mi se sviđa što je sadržaj prilagođen različitim skupinama posjetitelja, uključujući osobe s invaliditetom i slabovidne osobe.

Okusi i mirisi Slavonije na jednom mjestu

No Papuk nisu samo šume i stijene. To su i ljudi. U centru su predstavljeni lokalni proizvođači okupljeni pod oznakom kvalitete "100% Papuk". Posjetitelji mogu upoznati obiteljska gospodarstva, pčelare, vinare i proizvođače tradicionalnih proizvoda, a dio njihovih proizvoda moguće je kupiti i u suvenirnici. Zanimljivo je što unutar centra možete na ekranu prolistati digitalnu galeriju lokalnih OPG-ova i jednim klikom poslati e-letak s njihovim kontaktima na svoj mail, ako ih želite posjetiti na njihovim imanjima

Više od Jankovca: Kamo na izlet?

Iako će mnogi i dalje na Papuk dolaziti u prvom redu zbog Jankovca, jednog od najljepših izletišta kontinentalne Hrvatske, novi centar mogao bi ih potaknuti da otkriju i manje poznate dijelove planine. Upravo je to njegova najveća vrijednost - pokazuje koliko toga postoji izvan najpoznatijih fotografija koje svakodnevno viđamo na društvenim mrežama. Osim toga, u sklopu istog projekta uređena je i nova tematska staza - gljivarski park na Djedovici. Ako vas zanima carstvo gljiva, tamo možete naučiti hrpu pravila i zanimljivosti kroz šetnju šumom.

Za mene je Slatinski Drenovac već godinama polazišna točka za istraživanje Papuka. Ondje sam boravio mnogo puta, a kada želim pravi vikend u prirodi, uvijek odabirem kuću za odmor Tilia. Smještena je na mirnoj lokaciji, ima veliku terasu s pogledom na zelenilo, jacuzzi i impresivan vanjski roštilj zbog kojeg se ljetne večeri lako produže do dugo u noć. Upravo je to ono što mi se sviđa kod ovog dijela Slavonije - tijekom dana možeš planinariti po Papuku, istraživati Jankovac ili Geo-info centar, a navečer uživati u potpunom miru, daleko od gužve i gradske vreve (ali i signala).

Ako prvi put dolazite na Papuk, moj savjet je da ne ostanete samo na Jankovcu. Naravno, grofova poučna staza, slap Skakavac i planinarski dom nezaobilazni su klasici, ali vrijedi izdvojiti vrijeme i za Geo-info centar u Voćinu koji na vrlo zanimljiv način objašnjava kako je nastao Papuk i zašto je postao UNESCO geopark. Ljubitelji vidikovaca trebali bi posjetiti Nevoljaš, a oni koji vole aktivan odmor mogu istražiti brojne biciklističke rute koje prolaze kroz park prirode. Papuk je jedna od rijetkih hrvatskih planina na kojoj se priroda, edukacija i aktivan odmor tako prirodno nadopunjuju.

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