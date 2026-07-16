Jedan od najdugovječnijih naturističkih kampova na Jadranu obilježava veliku obljetnicu proslavom koja će okupiti generacije gostiju, zaposlenika i prijatelja kampa.

Šezdeset godina života u skladu s prirodom, slobodom i autentičnim vrijednostima naturizma ove će godine obilježiti Kamp Baldarin, jedan od najstarijih i najpoznatijih naturističkih kampova na Jadranu. Velika 60. obljetnica bit će proslavljena 22. srpnja cjelodnevnim programom koji će okupiti goste, prijatelje, zaposlenike i sve one koji su tijekom desetljeća postali dio jedinstvene Baldarinove priče.

Smješten na samom jugu otoka Cresa, u netaknutoj prirodi Punte Križa, Kamp Baldarin već šest desetljeća predstavlja mjesto na kojem vrijeme teče sporije, a priroda određuje ritam odmora. Okružen stoljetnim borovima, kristalno čistim morem i jednom od najočuvanijih prirodnih oaza hrvatskog Jadrana, Baldarin je tijekom godina postao sinonim za mir, autentičnost i povratak jednostavnijem načinu života.

PR (Foto: PR)

Od svog osnutka 1966. godine kamp je ostao dosljedan vrijednostima na kojima je izgrađen. Dok su se turistički trendovi mijenjali, Baldarin je sačuvao svoj izvorni identitet i ostao vjeran naturističkoj filozofiji koja počiva na slobodi, poštovanju čovjeka i skladu s prirodom. Upravo ga ta autentičnost danas izdvaja među rijetkim kampovima na Mediteranu koji su uspjeli očuvati izvorni koncept naturističkog odmora.

„Šezdeset godina nije samo broj, već potvrda da autentičnost, kvaliteta i poštovanje prema prirodi imaju trajnu vrijednost. Ponosni smo što je Baldarin ostao vjeran svojim korijenima i što smo uspjeli sačuvati ono zbog čega nam se gosti vraćaju desetljećima. Naša najveća snaga nisu samo prirodne ljepote, već zajednica ljudi koja se ovdje stvarala generacijama. Upravo zato ovu obljetnicu doživljavamo kao proslavu svih naših gostiju i zaposlenika koji su zajedno gradili Baldarinovu priču“, rekao je direktor Kampa Baldarin Dejan Milenović.

Ipak, ono što Baldarin čini doista posebnim nisu samo njegova jedinstvena lokacija niti bogata povijest, već ljudi koji mu se neprestano vraćaju. Tijekom šest desetljeća između kampa i njegovih gostiju stvorile su se snažne emocionalne veze koje odavno nadilaze uobičajeni odnos gosta i destinacije. Mnogi posjetitelji ovdje su pronašli svoj drugi dom, a brojna poznanstva sklopljena u Baldarinu prerasla su u dugogodišnja prijateljstva koja traju desetljećima.

Posebnu vrijednost predstavlja činjenica da brojne obitelji u Baldarin dolaze već četvrtu generaciju. Djeca koja su ovdje provodila bezbrižna ljeta danas na isto mjesto dovode svoju djecu, a sve češće i unuke, prenoseći s generacije na generaciju ljubav prema prirodi i jedinstvenom načinu odmora koji Baldarin njeguje više od pola stoljeća. Među gostima su i oni koji kamp posjećuju više od pedeset godina, što dovoljno govori o posebnoj povezanosti koju su tijekom života izgradili s ovim mjestom. Za mnoge od njih Baldarin odavno nije samo kamp, već drugi dom.

PR (Foto: PR)

PR (Foto: PR)

Šezdeseta obljetnica stoga predstavlja mnogo više od obilježavanja važnog jubileja. Ona je proslava svih ljudi koji su tijekom desetljeća gradili Baldarinovu priču, gostiju koji su mu ostali vjerni, zaposlenika koji su stvarali njegovu prepoznatljivu atmosferu te generacija koje su upravo ovdje stvarale svoja najljepša ljetna sjećanja.

Cjelodnevni program 22. srpnja bit će prilika za zajedničko prisjećanje na brojne uspomene, druženje starih i novih prijatelja te stvaranje novih trenutaka koji će nastaviti oblikovati Baldarinovu priču i u desetljećima koja dolaze.

„Baldarin je puno više od kampa, on je mjesto koje već šest desetljeća okuplja ljude iz cijelog svijeta oko zajedničkih vrijednosti poštovanja prirode, slobode i održivog načina života. Ponosni smo što je kroz sve te godine ostao vjeran svom identitetu te je istovremeno pratio razvoj suvremenog kampinga i očekivanja današnjih gostiju. Ova obljetnica potvrda je da se dugoročni uspjeh gradi odgovornim upravljanjem, kontinuiranim ulaganjima i prije svega odnosom povjerenja koji smo izgradili s našim gostima. Nastavit ćemo razvijati Baldarin kao jedinstvenu destinaciju koja će i u budućnosti ostati mjesto stvaranja uspomena za generacije koje dolaze“, izjavio je direktor kampova tvrtke Jadranka turizam d.o.o., Dejan Jakovljević.

Dejan Jakovljević (Foto: PR)

Šest desetljeća nakon svojih početaka, Kamp Baldarin ostaje simbol odmora u njegovu najizvornijem obliku, mjesta gdje priroda, sloboda i čovjek žive u savršenom skladu, a tradicija se ne čuva samo kroz godine, nego prije svega kroz ljude koji joj se iznova vraćaju.