Je li vaš feed na društvenim mrežama ispunjen nasmijanim licima na plaži ili na vrhu slikovite planine? Budući da su putovanja na listi želja mnogih ljudi, možda upravo zamišljate svoju sljedeću destinaciju. To putovanje je možda avantura o kojoj ste oduvijek sanjali, ali je niste uspjeli pravilno isplanirati i izvesti. Nedostatak plana putovanja često rezultira nizom "neviđenih prepreka" na odmoru. Iako se organizacija putovanja može činiti kao puno posla, nekoliko dobrih savjeta mogu vas s lakoćom dovesti na put. Evo nekoliko praktičnih savjeta za planiranje putovanja.

Navedite svoje lokacije iz snova i odaberite svoju avanturu

Prvi je korak u planiranju putovanja odabir kamo ići. Tražite li romantični bijeg? Odmor za obitelj? Ili putovanje puno avanture? Razmislite o vrsti putovanja na koje želite ići. To vam može pomoći u odabiru lokacije.

Ako imate ideju kamo želite ići, imat ćete dobro polazište svaki put kada sjednete planirati odmor. Primjerice, možete napraviti popis godišnjih odmora koji ne uključuje samo odredišta. Pokušajte isplanirati izlete poput riječnog krstarenja i kušanja vina, kao i određene kulture koje želite istražiti.

Organizacija putovanja (Foto: Getty Images)

Vrlo je važno da provjerite najbolje vrijeme za posjet destinaciji. Obično je idealno godišnje doba za posjet plažama i planinama potpuno drugačije. Nije isto željeti ići u Pariz i htjeti ići u Australiju. U Pariz, ako ćemo iskreno, mogli bismo ići bilo kada, ali Australija? Važno je i razmisliti kakvo će vrijeme biti na datume na koje želite ići? Slijedeći isti prethodni primjer, ako želite organizirati putovanje za kolovoz, Pariz nije isto što i Australija. U kolovozu je ljeto u Parizu, ali je zima u Australiji.

Ono o čemu svakako trebate razmišljati jest sigurnost, posebno kada planirate obiteljski odmor. Kako biste imali jednu brigu manje, korisno je imati putno osiguranje. Putno osiguranje za A1 korisnike, osiguravajuća usluga koju pruža partner L'AMIE AG, pokriva zdravstveno osiguranje (bolničko i izvanbolničko liječenje, prijevoz, traganje i spašavanje) i osiguranje od nezgode (zaštita za vas i obitelj u slučaju teže nezgode na putovanju). Za razliku od većine drugih putnih osiguranja, korisnici ove opcije uslugu plaćaju na sljedećem A1 računu, samo za dane provedene u inozemstvu, i to po cijeni već od 1,69 eura dnevno.

Rezervirajte letove, karte za vlak ili autobus i smještaj

Nakon što je ideja gotova, rezerviranje karata za vaš let, vlak ili autobus dovoljno unaprijed važan je korak u učenju kako savršeno isplanirati svoje putovanje. Budući da karte za let i vlak ovise o dostupnosti, a cijene s vremenom rastu, rezervacija nekoliko mjeseci unaprijed pomoći će vam da izbjegnete dodatne troškove u svom početnom proračunu.

Organizacija putovanja (Foto: Getty Images)

Postoje milijuni teorija o tome kada je bolje rezervirati letove. Ako želite rezervirati europski let, morali biste to učiniti šest mjeseci unaprijed. Ako se radi o velikim udaljenostima, najbolje bi bilo rezervirati između 25 i 30 tjedana unaprijed. Ono što je dokazano je da će vikendi uvijek biti skuplji jer je potražnja puno veća. Kad god kupili svoje karte za destinaciju, idući logičan korak je kupnja putnog osiguranja. Putno osiguranje za A1 korisnike pokriva osiguranje od kašnjenja i otkazivanja leta što uključuje pokrivanje troškova smještaja uslijed kašnjenja i otkazivanja leta. Uvijek se nadamo da nam to neće trebati, no bolje je biti pripremljen.

Kada je riječ o smještaju, možda se dvoumite je li bolje rezervirati hotel ili apartman? Nekima od vas bit će draži hotel jer se na odmor idete odmoriti i doslovno "ne raditi ništa". U drugom ćete slučaju odlučiti rezervirati apartman jer više volite tu vrstu privatnosti, a možete i kuhati ako želite.

Planirajte svoj proračun

Proračun putovanja može odrediti ograničenja potrošnje za vaš sljedeći odmor. Razmislite koliko ste spremni platiti za prijevoz, smještaj, hranu i aktivnosti. Ako imate veći budžet, dobra je ideja zakazati godišnji odmor u dalekim zemljama. Ako želite uštedjeti novac, razmislite o odlasku na izlet u susjedne zemlje.

Uvijek znajte svoj proračun i pobrinite se da bude u središtu vašeg planiranja. Ovisno o tome koliki je vaš proračun, znat ćete trebate li se kloniti luksuznih lokacija i potražiti pristupačnije opcije. Također je dobro potražiti popuste i ponude na internetskim stranicama za putovanja prije nego što bilo što rezervirate. Sljedeća pitanja također vam mogu pomoći da napravite proračun putovanja:

• Koliko si mogu priuštiti da ukupno potrošim?

• Koliko je fleksibilan moj raspored putovanja?

• Postoje li pristupačnija mjesta koja nude slična iskustva?

Kako biste se dugoročno spasili od hitnih troškova poput nezgoda na putovanju, ozljeda, troškova liječenja – razmotrite putno osiguranje. Uz Putno osiguranje za A1 korisnike dobivate sve usluge u jednom paketu i dovoljna je jedna online rezervacija za sva buduća putovanja.

Planirajte dnevne aktivnosti

Sada se možete baciti na zabavni dio - pronalaženje svega što želite raditi, vidjeti i jesti na svojem putovanju. Malo istraživanja i planiranja mogu vam pomoći da sastavite plan koji će učiniti da svi na putovanju budu zadovoljni.

Uvijek zvuči fascinantno i pustolovno kada se planovi za turneju prave na temelju iznenadnog impulsa i intuicije. Međutim, loša strana odlaska na takva putovanja je to što bi moglo biti mnogo dana u kojima bi stvari mogle poći po zlu jer se sve odlučuje u posljednjem trenutku.

Organizacija putovanja (Foto: Getty Images)

Ovisno o proračunu i vremenu na raspolaganju, stjecanje okvirne ideje o tome koje aktivnosti treba obaviti kojeg dana ključno je za savršeno iskorištavanje svakog trenutka na destinaciji. Pripremiti se možete tako da napravite plan stvari koje želite vidjeti: spomenici, parkovi, kipovi, najbolje plaže, trgovine – sve što vam padne na pamet!

Na primjer, prilikom posjeta New Yorku, ako želite vidjeti sve na Manhattanu, napravite različite planove ovisno o tome što je u blizini. Na dan kada idete vidjeti Kip slobode, također možete posjetiti memorijalni bazen za žrtve 11. rujna i Wall Street, jer su blizu. Posjet Central Parku ne biste stavili na taj dan, jer je na drugoj strani grada i to bi bio gubitak vremena u prijevozu. Ako idete u Pariz, isti dan možete otići na Montmartre, Sacre Coeur i Moulin Rouge. Bitno je organizirati većinu posjeta kako bi se vrijeme maksimalno optimiziralo.

Aktivnosti poput vodenih sportova, pustolovnih sportova, vožnje čamcem i safarija većinom je bolje rezervirati na samom odredištu kako biste dobili bolju cijenu i prostor za cjenkanje. Također, u planeru putovanja zadržite samo jednu ili dvije aktivnosti u danu ako je svrha putovanja opuštanje tijekom odmora.

I na kraju, uvijek nosite mali putni pribor. Poželjno je ponijeti neki lijek od kuće, poput lijekova protiv bolova, rezervnu odjeću u ruksaku, četkicu za zube – sve tipične stvari koje je dobro uvijek imati pri ruci. Na ovaj način bilo da putujete svijetom ili planirate destinaciju za odmor, organizacija ne mora biti nimalo stresna.



