Uz Koranu, Kupu i Dobru, rijeka Mrežnica poznata je kao jedna od četiriju karlovačkih rijeka. Izvire nedaleko od Slunja - ispod Popovića vrha, a u Karlovcu se ulijeva u rijeku Koranu.

Cijelim ju tokom od 64 kilometra pregrađuju sedrene brane preko kojih se prelijevaju pjenušavi slapovi, a glavninom svojeg puta protječe kroz kanjon. Vrelo i desetak kilometara izvorišnoga toka nalaze se unutar granica vojnoga poligona Eugen Kvaternik, na koji je pristup zabranjen pa nema puno onih koji su ga uspjeli vidjeti. No to ima i svojih prednosti: slapovi su se tu bolje očuvali. Na cijeloj rijeci ima ih gotovo stotinu.

Mrežnica nastaje od dva izvorišna kraka: Istočne Mrežnice i Zapadne Mrežnice. Zapadna Mrežnica izvire, teče i ponire pod raznim imenima (Sušik, Zagorska Mrežnica, Tounjčica), a Zagorska je Mrežnica kod Sabljak Sela pregrađena branom - tako je nastalo umjetno jezero Sabljaci. Iako je Mrežnica tako ostala bez gotovo polovice svoje vode, još uvijek je ima dovoljno za sve. Rijeka Tounjčica najsnažniji je pritok Mrežnice i na njoj ćete naći stari kameni most koji je nastao u vrijeme kada se gradila Jozefinska cesta od Karlovca do Senja.

U mjestu Belavići na rijeci Mrežnici nalazio se najdulji drveni most u Hrvatskoj (208 metara) no s vremenom je zatvoren za automobile, a potom i za pješake. Zamijenio ga je širi i jači betonski most, obložen drvetom kao podsjetnik na stari most.

Razne aktivnosti

"Rijeka Mrežnica (ili Mrižnica kako ju nazivaju stanovnici njenih obala) najpoznatiji je simbol Duge Rese i jedna od najposjećenijih turističkih atrakcija hrvatske unutrašnjosti. Razlog tomu je njena gotovo nadnaravna ljepota, iznimna čistoća i bistrina te bogatstvo životinjskog i biljnog svijeta koji ju nastanjuje“, otkriva Grad Duga Resa na svojim službenim stranicama i dodaje:

"Duga Resa sa svojom okolicom kao da je stvorena za aktivni odmor. Možete uživati u prekrasnim šetnjama Šetalištem Tušmer na brdu Vinica, uživati u vožnji biciklom uz najljepšu rijeku u Hrvatskoj – Mrežnicu, loviti velikim lovnim područjem kojim gospodare tri lovačka društva, opuštati se u miru i tišini u ribolovu, ali ako imate malo avanturističkog duha možete se okušati u raftingu ili kanuingu. Naravno, nisu zaboravljeni ni tradicionalni sportovi, kao što je mali nogomet, odbojka u pijesku, tenis.

Posebno vam preporučamo vožnju biciklom na lijepo uređenim biciklističkim stazama uz samu rijeku Mrežnicu. Tiskanu Biciklističku kartu možete dobiti u svim našim ugostiteljskim objektima smještenim uz rijeku Mrežnicu kao i ostale informacije vezane za rekreaciju i aktivni odmor“, pozivaju.

Zaželite li se kupanja u kristalno čistoj rijeci krenite prema mjestima kao što su Zvečaj, Kamp Slapić, Galovići, Mala Švarča te Vesela livada ili Otok ljubavi u Belavićima. U zelenoj oazi Otoka ljubavi pronaći i tobogan, kafić, a možete se poslužiti i zidanim roštiljem. U Mrežničkom Brigu nalazi se Kamp Slapić, gdje možete odsjesti u drvenim šatorima, mobilnim kućicama ili u kampu s kamp-kućicama gdje na rezerviranu parcelu možete doći sa svojim kamperom.

