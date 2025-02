Grindelwald u Bernskim Alpama omiljeno je i zimsko i ljetno odredište avanturista, ljubitelja planina i obožavatelja aktivnosti na otvorenome. Osim planinarenja, skijanja i sanjkanja, svoju zahtjevnu klijentelu ovo alpsko mjesto mazi svom zamislivom popratnom ponudom.

Na brdu First, na koje smo vas i ranije vodili da vam poraste adrenalin na atrakcijama First Glider i First Flyer, možete uživati i u šetnici s čudesnim pogledom na najpoznatije vrhove u njegovu alpskom "susjedstvu".

Vrhovi pred vama i dolina ispod vas

Cliff Walk je uzbudljiva šetnica i zapravo domišljata reklama koju si je ovdje, na visinu od gotovo 2200 metara postavio Tissot. Uska viseća šetnica uglavnom se drži se planine First, ali na jednom se dijelu pretvara u viseći most koji se njiše nad dolinom.

Ipak, njezin je najimpresivniji dio rampa koja izlazi pedesetak metara nad provaliju i približava vas spektakularnoj planini Eiger s druge strane. Šetnica je duga tek oko sedamsto metara, pa će je lako obići svi bez obzira na formu i dob, za 15 do 20 minuta, naravno, ako ne računamo stanke za divljenje i fotografiranje.

Impresivan je i vidikovac čija vas ograda usmjerava prema "odsječcima" pogleda, odnosno planina pred vama: od najviših vrhova Bernskog Oberlanda do sjeverne strane Eigera. Cliff Walk je i zamišljen i dizajniran tako da alpsku ljepotu učini dostupnu svima, obiteljima s djecom, planinarima, avanturistima, ali i onima koji "na noge" nikada ne bi stigli do ovih visina.

Cliff Walk je otvoren za javnost prije deset godina i svakako je jedno od mjesta koje ne smijete preskočiti ako se nađete u ovom kutku svijeta. Za razliku od drugih atrakcija na vrhu planine First, za šetnicu se ne plaća ulaznica, ali ako ne planirate planinariti do nje, morat ćete stići gondolom. Radno vrijeme First Cliff Walka i prilagođeno je prvoj i zadnjoj vožnji gondole iz Grindelwalda.

Vožnja gondolom u jednom smjeru stajat će vas sedamdesetak eura, a planirate li put u Grindelwald, susrest ćete se i s povoljnijim paketima ulaznica koji uključuju razne atrakcije. Također, kao što vjerojatno i znate, sa Swiss Travel Passom proći ćete dosta jeftinije, pa tako možete ostvariti i popust za grindelwaldsku gondolu od čak 50 posto.

