Galerija 1 1 1 1

Idemo na Sljeme

Spas od ljetnih vrućina potražite na Medvednici. Ne morate potrošiti ni cent da biste se do vrha zagrebačkog gorja popeli pješice. Ako imate prebivalište ili boravište u Zagrebu, do Sljemena možete i žičarom potpuno besplatno . Pojedinačna karta za ostale odrasle osobe iznosi 6 eura, a povratna 10 eura.

Kupanje na Jarunu

Osvježenje od ljetnih vrućina možete potražiti i na zagrebačkom moru. Kupanje na Jarunu je besplatno, dok ćete za ostale sadržaje vjerojatno izdvojiti nešto novaca – bez obzira planirate li ispeći roštilj na otvorenom ili popiti piće u nekom od lokalnih kafića.

Vožnja žičarom je besplatna za Zagrepčane (Foto: Shutterstock)

Šetnja po parkovima

Ohladiti se možete i pod krošnjama stabala u zagrebačkim parkovima. Šetnja po park-šuma Maksimir koja se prostire na 316 hektara ne košta ništa, osim ako ne planirate posjetiti Zoološki vrt. Prošetati možete i po Aleji platana na Zrinjevcu, na Marulićevom trgu, Mažuranićevom trgu i sličnim zelenim lokacijama u gradu.

Besplatni koncerti, filmovi, razgovori o knjigama

Svako ljeto u Zagrebu se organiziraju raznovrsni eventi za ljubitelje glazbe, filmova i umjetnosti. Ni mjesec lipanj u tome nije iznimka.

BEER FEST, Trg Franje Tuđmana od 5. do 8.6. 2025.

Pivo na Beer festu nije besplatno, ali koncerti jesu. Ove godine možete besplatno poslušati nastupe Gršea, Pekija, grupe Letu Štuke, Kukusa, Majmunskih posla, Leta 3, Psihomodo Popa, Pseće plaže, Šumskog i drugih.

Manifestacija Zagreb Classic uvijek privuče Zagrepčane (Foto: Josip Bandic/Cropix)

ZAGREB CLASSIC, Trg kralja Tomislava, od 19.6. do 2.7. 2025.

Ako ste ljubitelj klasične glazbe, Zagreb Classic pravi je izbor. Zagrebačka ljetna pozornica u samom centru grada donosi neke od najboljih svjetskih i hrvatskih klasičnih glazbenika, solista, orkestra i dirigenata. Manifestacija uključuje remek-djela klasične glazbe, operne arije i baletne točke. Ulaz na sve programe je besplatan.

BOOKSA U PARKU

Park ispred Bookse u Martićevoj ulici do 21. lipnja opet je postao oaza kulture i druženja uz knjige, glazbu i film. Ovdje možete razmijeniti knjige, poslušati razgovore s nekim od najpoznatijih književnih imena iz Hrvatske i regije, ali i prisustvovati različitim radionicama i glazbenim događanjima.

ANIMAFEST

Dobar dio projekcija na ovogodišnjem Animafestu također možete razgledati besplatno. Svjetski festival animiranog filma održava se do 7. lipnja 2025. na nekoliko lokacija.

POP UP BY THE LAKE

Do 19. lipnja održava se festival Pop up by the Lake na Bundeku u sklopu kojeg možete pogledati popularne filmove na otvorenom potpuno besplatno. Na repertoaru je sve od klasika Čarobnjak iz Oza iz 1939. godine do Deadpoola & Wolverinea. U sklopu festivala bit će organizirane i besplatne večeri stand-up komedije. Nemojte zaboraviti sa sobom ponijeti dekicu.

Muzej novca Hrvatske narodne banke Moneterra - 7 (Foto: John Pavlish)

Besplatni muzej i galerije

Osvježenje možete potražiti i u klimatiziranim prostorima poput gradskih muzeja. Ulaz u Arheološki muzej besplatan je za sve građane prve nedjelje u mjesecu. Ulaz u Muzej novca Moneterra na Europskom trgu uvijek je besplatan. Besplatno možete razgledati i postav Galerije Forum (Teslina 16) ili pak ULUPUH-a (Ilica 13).

Zvjezdarnica

Ako nije oblačno, maglovito i kišovito, odnosno ako su vremenski uvjeti povoljni, večernje nebo nad Zagrebom moguće je opažati prijenosnim teleskopom u Zvjezdarnici srijedom i četvrtkom od 21 do 22:30 sati. Ona se nalazi na zadnjoj etaži kompleksa u Opatičkoj 22. Za pojedinačne dolaske ili manje grupe (npr. obiteljski izlazak) nije se potrebno najavljivati, a ulaz je besplatan.

Najbolji razlozi za dolazak na Pizza Festival: Hit-jela u kojima se gušta na zagrebačkom Tuđmancu +21