Hrvatski studio za dizajn Sobočan bio je finalist četvrtog po redu DesignEuropa Awardsa održanog u Kongresnom centru Axica u Berlinu.



Riječ je o manifestaciji koju organizira Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, a koje daje priznanja za istaknute dizajne u tri kategorije - za mala i nova poduzeća, industriju i životno djelo.



Hrvatske tvrtka našla se u prestižnom društvu sa svojim proizvodom The Performer MOVO – sklopivim radnom stolu na kotačićima koju je dizajnirao Jakov Fatović. Radni stol ima radne ploče s obje strane tako da ga dvije osobe mogu upotrebljavati u isto vrijeme.



The Performer MOVO se rasklapa poput švicarskog noža, a svaka njegova ploha otklapanjem dobiva novu funkciju – npr. kao ploha za rad, ladica, ormar za registratore, pretinac za olovke ili pretinac za smještaj električnih priključaka.



Na stranicama hrvatskog studija za dizajn Sobočan piše da je The Performer najkompaktniji model u njihovoj cijeloj kolekciji radnih stolova MOVO. Visok je tek 81 centimetara, no zadovoljava sve osnovne uvjete za rad.



Osnovnu strukturu čini metalni okvir unutar kojeg su organizirane razne jedinice za pohranu, a obložen je bijelim iveralom. Idealno je rješenje za male prostore i dvije osobe, a istovremeno se uklapa u bilo koji interijer zahvaljujući svojem modernom i nenametljivom dizajnu.



Više o radnom stolu The Performer MOVO čitajte na službenim stranicama proizvođača .

