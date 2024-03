● Svih pet staza (168 km, 110 km, 69 km, 42 km, 21 km) privuklo je trkače iz 69 zemalja. Utrke su bile rasprodane u rekordnom roku, što ukazuje na sve veću popularnost Istre 100 od strane UTMB-a, potvrdivši je kao trail utrku visokog profila.

● Utrka za sve. Utrka prolazi prekrasnim terenima Istre, pružajući raznolike izazove za trail trkače svih razina.

● Finišeri osvajaju mjesta za Grand Finale 2024 UTMB World Series Finals.

Buzet, 18. ožujka - Visoka trail utrka Istra 100 by UTMB race i ove će godine biti središte svjetskog trail running svijeta. Na utrku je prijavljeno više od 2.600 natjecatelja što čini ukupno ogromnih 35% više u broju natjecatelja u odnosu na prošlu godinu. Povećanje ponajviše dolazi od strane međunarodne zajednice trkača što će sigurno pozitivno utjecati na početak istarske turističke sezone budući da će svi trkači u Istru dolaziti sa navijačima, obiteljima i prijateljima čineći je tako velikom zajednicom više od 5.000 sudionika na ovom događaju. Osim toga, iako su sve udaljenosti (168 km, 110 km, 69 km, 42 km, 21 km) u potpunosti rasprodane u rekordnom vremenu, utrka još uvijek dobiva upite od većinom međunarodnih natjecatelja koji traže dodatno mjesto.

“Ovo je izvrstan početak turističke sezone i potvrda našeg marljivog rada u proteklom desetljeću. Prethodnih godina pridružilo nam se toliko sjajnih elitnih sportaša, ali prošle godine s 10. izdanjem postigli smo veliki proboj u globalnoj zajednici. Prošle godine imali smo hvaljenog američkog trail trkača Jima Walmsleya koji je trčao Istria 100 by UTMB kao svoju prvu utrku sezone. Ispostavilo se da mu je pobjeda na #istria100 donijela izravan ulazak u finale UTMB World Series: 2023 Dacia UTMB Mont-Blanc u Chamonixu u Francuskoj, gdje je ne samo pobijedio, već je postavio i novi rekord staze.

Nakon Jimovog uspjeha u Francuskoj, svi mediji koji su pratili njegov uspjeh spominjali su Istria 100 by UTMB kao njegovu odskočnu dasku do UTMB Word Series Thronea što je bio dodatni faktor koji je ove godine privukao mnogo više trkača. Sve su udaljenosti rasprodane u rekordnom roku i s ponosom možemo najaviti da će Pau Capell (Španjolska), bivši UTMB pobjednik i također rekorder UTMB staze, trčati utrku od 110 km zajedno s Pablom Villom (Španjolska). Juuso Simpanen (Finska) se ove godine vraća u Istru kako bi se probio do medalja i dobio priliku na 2024 Dacia UTMB Mont-Blanc. Ženska utrka na 100 milja također će biti zahtjevna! Imamo Claire Bannwarth (Francuska), Alessandra Boifava (Italija), Charlotte D Alencon (Francuska), Ida-Sophie Hegemann (Njemačka) i Marina Oana (Rumunjska). Sve su ove dame uprle oko u medalje. No, nisu ove dame jedine s velikim ambicijama! Svjedoci smo novog trenda ulaska sve više dama u utrku. Naime, ove godine imamo više od 30% natjecateljica u gotovo svim utrkama.

Kako svake godine prolazi, utrka i konkurencija rastu, a vidjeti toliko sjajnih trail trkača koji dolaze po prvi put ili se vraćaju na naše staze, gradi uzbuđenje koliko i ponos na ono što su #istria100 tim, volonteri i partneri postigli zajedno! ” – rekla je direktorica utrke Ivana Malović Gral.

Međunarodni sportski duh zacijelo će dominirati prvim tjednom travnja u Istri i na najbolji način obilježiti otvaranje istarske turističke sezone. Istria 100 by UTMB prva je proljetna utrka UTMB Svjetske serije i uvodna utrka za trail trkače, i profesionalce i amatere. Stoga je za većinu njih početak trkačke sezone od velike važnosti postići što bolji rezultat.

“Utrci će se pridružiti trkači iz cijelog svijeta, no zamjetan je porast interesa za utrku od strane španjolskih, francuskih, njemačkih i britanskih trail trkača. Uz njih, naše najbliže susjedne zemlje Austrija, Slovenija i Italija te zemlje srednje i istočne Europe Poljska, Rumunjska i Češka bit će značajno zastupljene u svim utrkama. Ovo će biti odlično međunarodno natjecateljsko mjesto za postizanje novih rekorda staze kao i osobnih rekorda za sve naše natjecatelje. Za hrvatske trkače ovo će ponovno biti prilika da se natječu s nekima od najboljih svjetskih trail trkača”, dodao je Marko Gregurić, druga polovica tima direktora utrke.

I u prošlogodišnjem izdanju Hrvatska je imala osvajača trofeja. Riječanin Pavle Kruljac natjecao se rame uz rame sa spomenutim Amerikancem Jimom Walsleyjem i Francuzom Arthurom Joyeuxom Bouillonom. Iako je Pavle tijekom godine trenirao stazama Istre, kaže da je bio veliki izazov trčati s njima. Pavle je završio kao treći što mu je tada također osiguralo izravan plasman na UTMB World Series Finals. Ove godine Pavle se odmara od trčanja Istrom, no utrku će pomno pratiti: “Jako sam znatiželjan kakva će biti utrka na 100 milja. Bit će to žestoka konkurencija. Kladim se na finskog trail trkača Juusoa Simpanena jer on već poznaje teren, ali nikad se ne zna. Moglo bi biti mnogo iznenađenja. I ne samo u utrci na 100 milja nego i u ostalima!”

Svi trkači imat će priliku trčati kroz srce istarskog poluotoka, omogućujući im da iskuse sve moguće aspekte trail trčanja, od tehničkih terena i šuma do srednjovjekovnih gradova, gradića na brdima, gradskih središta i naravno, zadivljujućih panoramskih pogleda. Ove raznolike udaljenosti, od kojih svaka počinje u jednom od povijesnih i kulturnih dragulja, poslužit će svima, od iskusnih ultramaratonaca do početnika u svijetu trail trčanja, pomičući svoje fizičke i osobne granice.

Dok je start staza raspoređen po cijeloj Istri od Labina, Buzeta, Motovuna do Grožnjana, cilj svih staza je na zapadnom dijelu poluotoka, u Umagu, gradu s više od 45 km obale.

