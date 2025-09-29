Donosimo vam jednostavan recept za poznati talijanski desert u jesenskom kaputu. Tiramisu s bundevom slaže se baš kao i klasični tiramisu, u "komadu" ili u efektnim porcijama razdijeljenim u čaše.

Krema od mascarponea obogaćena je pireom od bundeve (domaćim ili kupovnim) i finim aromama cimeta i muškatnog oraščića. Skuhati morate jedino kavu, a za najbolji rezultat pripremite desert dan ranije i preko noći ga dobro ohladite u hladnjaku. Drugi dan samo napravite šlag i ukrasite tiramisu po želji. Uživajte!

Tiramisu s bundevom - sastojci: 425 g pirea od bundeve

100 g smeđeg šećera

3/4 čajne žličice mljevenog đumbira

3/4 čajne žličice cimeta

¼ čajne žličice soli

1 prstohvat svježe naribanog muškatnog oraščića

150 g kristal šećera, podijeljeno

350 g mascarponea

600 ml slatkog vrhnja, podijeljeno

500 ml kuhane kave, ohlađene

430 g piškota

naribana čokolada i zdrobljeni orašasti plodovi, po želji, za ukras Tiramisu s bundevom - priprema: U jednoj zdjeli pomiješajte pire od bundeve sa smeđim šećerom, đumbirom, cimetom, soli, muškatnim oraščićem i 100 g kristal šećera. Dodajte mascarpone i 360 ml slatkog vrhnja. Kratko miksajte električnim mikserom srednjom brzinom. U drugoj zdjeli pomiješajte kuhanu kavu s 25 g kristal šećera. Miješajte dok se šećer ne otopi. Umočite piškote u kavu i slažite ih u vatrostalnu posudu, lim za pečenje ili u 12 niskih čaša ili zdjelica. Preko sloja piškota stavite sloj kreme od bundeve pa ponovite s ostalim sastojcima dok ih ne potrošite. Završite slojem kreme od bundeve. Pokrijte i ohladite tiramisu preko noći. Prije posluživanja u velikoj zdjeli električnim mikserom napravite čvrsti šlag od preostalog vrhnja, dodajte preostalih 25 g šećera i ukrasite tiramisu(e). Po želji pospite naribanom čokoladom i zdrobljenim orašastim plodovima po izboru.

Kako se snaći na tržnicama Marakeša: Vodič iz prve ruke za kupovinu bez stresa +7