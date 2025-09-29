Donosimo vam jednostavan recept za poznati talijanski desert u jesenskom kaputu. Tiramisu s bundevom slaže se baš kao i klasični tiramisu, u "komadu" ili u efektnim porcijama razdijeljenim u čaše.
Krema od mascarponea obogaćena je pireom od bundeve (domaćim ili kupovnim) i finim aromama cimeta i muškatnog oraščića. Skuhati morate jedino kavu, a za najbolji rezultat pripremite desert dan ranije i preko noći ga dobro ohladite u hladnjaku. Drugi dan samo napravite šlag i ukrasite tiramisu po želji. Uživajte!
Tiramisu s bundevom - sastojci:
- 425 g pirea od bundeve
- 100 g smeđeg šećera
- 3/4 čajne žličice mljevenog đumbira
- 3/4 čajne žličice cimeta
- ¼ čajne žličice soli
- 1 prstohvat svježe naribanog muškatnog oraščića
- 150 g kristal šećera, podijeljeno
- 350 g mascarponea
- 600 ml slatkog vrhnja, podijeljeno
- 500 ml kuhane kave, ohlađene
- 430 g piškota
- naribana čokolada i zdrobljeni orašasti plodovi, po želji, za ukras
Tiramisu s bundevom - priprema:
- U jednoj zdjeli pomiješajte pire od bundeve sa smeđim šećerom, đumbirom, cimetom, soli, muškatnim oraščićem i 100 g kristal šećera. Dodajte mascarpone i 360 ml slatkog vrhnja. Kratko miksajte električnim mikserom srednjom brzinom.
- U drugoj zdjeli pomiješajte kuhanu kavu s 25 g kristal šećera. Miješajte dok se šećer ne otopi. Umočite piškote u kavu i slažite ih u vatrostalnu posudu, lim za pečenje ili u 12 niskih čaša ili zdjelica.
- Preko sloja piškota stavite sloj kreme od bundeve pa ponovite s ostalim sastojcima dok ih ne potrošite. Završite slojem kreme od bundeve. Pokrijte i ohladite tiramisu preko noći.
- Prije posluživanja u velikoj zdjeli električnim mikserom napravite čvrsti šlag od preostalog vrhnja, dodajte preostalih 25 g šećera i ukrasite tiramisu(e). Po želji pospite naribanom čokoladom i zdrobljenim orašastim plodovima po izboru.
Kako se snaći na tržnicama Marakeša: Vodič iz prve ruke za kupovinu bez stresa +7