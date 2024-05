Espresso martini je koktel od kave i votke koji je popularan diljem svijeta. Osmislio ga je Richard Bradsell u osamdesetim godinama prošlog stoljeća.



Jedna mlada dama prišla je slavnom britanskom koktel-majstoru u londonskom baru i zamolila ga da joj napravi piće koje će je prvo razbuditi, a od kojeg će se potom "razbiti“ (na engleskom Wake me up, and then f..k me up!).



Richard Bradsell je posegnuo za šalicom espressa, spojio ga s likerom od kave i votkom i napravio kreaciju koja se danas pije – posvuda.



Mi vam donosimo recept za smrznutu verziju espresso martinija koji će osobito pasati u topao proljetni ili ljetni dan.

Sastojci:

Za koktel:

350 ml crne kave

45 ml jednostavnog sirupa

90 ml votke

60 ml likera od kave

Za kremu:

125 ml vrhnja za šlag

1 žlica likera Baileys

1 žlica bijelog šećera

1 čajna žličica instant kave u prahu

Priprema:

Napravite baza: napravite crnu kavu i smrznite je u ledenici. Smrznutu kavu pomiješajte u blenderu s votkom, likerom od kave i jednostavnim sirupom. Jednostavni sirup (eng. simple syrup) je ime za otopinu šećera u vodi u omjeru 1:1. Podijelite smjesu na dvije čaše za martini. Preko smrznute baze dodajte kremu koju ste napravili u mikseru od vrhnja za šlag, Baileysa, šećera i instant kave u prahu. Poslužite odmah! Živjeli ili dobar tek!

Himna sporosti i zalasku sunca: Sve tajne najpopularnijeg talijanskog koktela koji se sve više pijucka i u hrvatskim barovima +1