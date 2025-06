Postoje restorani specijalizirani za talijansku kuhinju. Postoje i oni specijalizirani za kinesku. Kao i za japansku, francusku i tako redom. A postoje i restorani, možda da ih za ovu prigodu nazovemo "narodnima" – koji nude sve, pa ćete na njihovu meniju naći gurmansku pljeskavicu, tagliatelle s lososom, pečenu pastrvu i sigurno dvadesetak vrsta pizza raznih veličina (od M do XXL). Jedan od takvih restorana jest i Rustica, smještena u zagrebačkoj Mandlovoj ulici, na početku Dubrave.

Odmah moram reći kako sam oko takvih mjesta skeptičan – jer teško može postojati kuhinja koja izvrsno priprema pizzu promjera 1 metra za 8 ljudi i megapljeskavicu od 3 kilograma. Ipak, za Rusticu sam uvijek čuo pohvale za roštilj, a s obzirom na to da je prigoda bila druženje sa starim prijateljima i s obzirom na to da nam je lokacija i više no odgovarala, rekli smo – "idemo tamo".

Ogromne porcije

Radnim danom nakon posla, oko 18 sati, Rustica je solidno popunjena, s obzirom na to da je riječ o ogromnom prostoru (unutrašnji dio, zatvorena terasa, terasa). Sjeli smo na vanjsku terasu te ubrzo naručili piće i hranu. Da previše ne filozofiramo i kako smo svi bili za meso – odlučili smo se za gurmansku platu za tri osobe (1x gurmanska pljeskavica, 1x rolani pileći batak, 1x takatlija kebab, 2x mesni uštipak, 1x marinirana vratina, pekarski krumpir, šampinjoni sa žara) te uzeli još jednu salatu i kajmak.

Rustica - 1 (Foto: Vedran Jurić)

Da se ne iznenadite, ovaj kebab nije kebab na koji ste navikli (što smo i pitali konobara prije narudžbe). Radi se, naime, o komadu mljevenog mesa koji je punjen iznutra šunkom i sirom. Zapravo, izgledom je isti kao punjena vješalica, samo što se radi od mljevenog mesa.

Hrana uskoro stiže na stol. Što se tiče količine, zamjerki nema – ovo su velike, gargantuovske porcije, gladni ostati nećemo. No, problem nije kvantiteta, već kvaliteta. Od svih jela daleko je najbolji rolani pileći batak, koji je sočan i fin. Gurmanska pljeskavica, primjerice, debelo je i raskošno omotana špekom, no u njoj samoj fali okusa, začina, sočnosti, meso nije ništa drukčije začinjeno od uštipka ili kebaba. Vratina je ok, kao i krumpiri i šampinjoni. A kad smo već kod uštipaka, čini se da su oba malo i zagorjela (moguće i da nisu, ali u tom slučaju su se pripremali na neočišćenom roštilju). Tako da, roštilj nas je razočarao.

"Najbolji ćevapi i mesni uštipci koje sam jeo u 56 godina": Sočno meso Kod Prike neumorno niže pohvale +7

No dobro, što je tu je, odlučujem se za desert. Njih također ne manjka, a ja uzimam baklavu. Ona brzo stiže za stol (što se tiče brzine osoblja, sve radi perfektno), no već s prvim zagrizima vidim da baklavi fali ona raskoš okusa, fali "curenje" soka, fale orasi pod zubima…

Sve u svemu, sigurno je da iz Rustice nećete izaći gladni, a nećete strašno puno ni potrošiti. Sve nabrojano (uz 4 pića) stajalo nas je 73 €. Unatoč veličini porcija, Rustica nije ostavila pozitivan dojam te na mnogim drugim mjestima za iste ili slične novce – možete uživati u mnogo boljim roštiljima.

Galerija 1 1 1 1