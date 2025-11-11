Pad Kee Mao naziv je za tajlandski specijalitet koji se prevodi kao pijani rezanci. Neki smatraju da osebujni naziv duguju tome da liječi mamurluk, a drugi pak tvrde da je tome tako jer najbolje pašu uz pivo. Navodno su obje tvrdnje istinite, ali najbolje je da to procijenite sami.

Kao i sva jela iz woka, najviše vremena odlazi na pripremu sastojaka i sjeckanje, a nakon toga vam treba manje od deset minuta prženja na dobro zagrijanoj tavi.

Bilo bi idealno da imate wok ili tešku tavu od lijevanog željeza koja dobro čuva toplinu. Ljutinu prilagodite vlastitom ukusu, a odlučite li ovo jelo probati na tajlandskim ulicama, koristit će vam dobra tolerancija na pikantne okuse. Na Tajlandu su uobičajeni sastojci za ovo jelo piletina i tajlandski bosiljak (koji možete zamijeniti običnim), a često se dodaje i minikukuruz.

Pad Kee Mao - sastojci: 200 g rezanaca

2 žlice ulja

3 velika češnja češnjaka

1-2 ljute papričice

½ glavice luka

200 g piletine

2 žličice soja umaka

2 mlada luka

3 žlice listiće bosiljka Umak 3 žlice umaka od kamenica (oyster sace)

1 i ½ žlica svijetlog soja umaka

1 i ½ žlica tamnog soja umaka

2 žličice šećera

1 žlica vode Pad Kee Mao - priprema: Očistite i narežite sastojke: očišćene ljute papričice i češnjak sitno nasjeckajte. Narežite i luk, a piletinu usitnite na komade veličine zalogaja. Mladi luk narežite na komade od 3 cm Skuhajte rezance prema uputama na pakiranju. U maloj zdjelici pomiješajte sve sastojke za umak. Zagrijte ulje u woku ili velikoj tavi s debelim dnom na jakoj vatri. Dodajte češnjak i čili te pržite 10 sekundi. Dodajte luk i pržite 1 minutu. Dodajte piletinu i sojin umak te pržite oko 2 minute, dok meso ne bude gotovo. Dodajte mladi luk, rezance i umak te pržite još 1 minutu, dok se umak ne reducira i obloži rezance. Maknite s vatre, odmah dodajte bosiljak i lagano promiješajte dok tek ne uvene. Poslužite odmah.

