Ekstra djevičansko maslinovo ulje je fleksibilna namirnica – ne koristi se samo za pripremu slanih jela, već i slatkih zalogaja. Ovaj kolač od maslinova ulja je sjajan dokaz.

Upotrijebite kvalitetno ekstra djevičansko maslinovo ulje za pripremu kolača i ono će mu dati neodoljivu mekoću i sočnost. Bademovo brašno dat će kolaču orašastu notu, a korica i sok limuna te naranče neodoljivu svježinu.

Iako ovaj kolač ne izgleda bog zna što, iznimno je ukusan, a radi se od sastojaka koje možete pronaći u većini hrvatskih smočnica i hladnjaka.

Kolač od maslinova ulja - sastojci: 300 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

240 g glatkog brašna

200 g bijelog šećera

30 g brašna od badema

3 velika jaja

2 čajne žličice praška za pecivo

1 čajna žličica ekstrakta badema

1 naranča

1 limun

½ čajne žličice sode bikarbone

prstohvat soli

šećer u prahu za posipanje Kolač od maslinova ulja - priprema: Namastite iznutra okrugli kalup za torte promjera 20 Centimetara ili ga obložite papirom za pečenje i stavite sa strane. Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. U velikoj zdjeli s električnim mikserom izmiksajte jaja i bijeli šećer s koricom limuna i naranče - miksajte oko pet minuta dok smjesa ne postane gusta i pjenasta. Postupno počnite ulijevati ekstra djevičansko maslinovo ulje dok se sastojci ne sljube i dok smjesa ne postane glatka. Umiješajte i ekstrakt badem i nastavite miksati. U drugoj zdjeli pomiješajte glatko brašno, bademovo brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i malo soli. Suhe sastojke počnite postupno dodavati u vlažne sastojke. U smjesu ulijte i oko 50 mililitara soka naranče, te 50 mililitara soka limuna. Miksajte sve dok se sastojci ne povežu. Dobivenu smjesu prelijte u pripremljeni kalup i stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva i pecite oko 45 minuta, odnosno dok kolač nije pečen do kraja. Provjerite čačkalicom je li kolač pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice. Ohladite kolač prije posluživanja i rezanja. Pospite ga sa šećerom u prahu po želji. Dobar tek!

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