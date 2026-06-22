Ekstra djevičansko maslinovo ulje je fleksibilna namirnica – ne koristi se samo za pripremu slanih jela, već i slatkih zalogaja. Ovaj kolač od maslinova ulja je sjajan dokaz.
Upotrijebite kvalitetno ekstra djevičansko maslinovo ulje za pripremu kolača i ono će mu dati neodoljivu mekoću i sočnost. Bademovo brašno dat će kolaču orašastu notu, a korica i sok limuna te naranče neodoljivu svježinu.
Iako ovaj kolač ne izgleda bog zna što, iznimno je ukusan, a radi se od sastojaka koje možete pronaći u većini hrvatskih smočnica i hladnjaka.
Kolač od maslinova ulja - sastojci:
- 300 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 240 g glatkog brašna
- 200 g bijelog šećera
- 30 g brašna od badema
- 3 velika jaja
- 2 čajne žličice praška za pecivo
- 1 čajna žličica ekstrakta badema
- 1 naranča
- 1 limun
- ½ čajne žličice sode bikarbone
- prstohvat soli
- šećer u prahu za posipanje
Kolač od maslinova ulja - priprema:
- Namastite iznutra okrugli kalup za torte promjera 20 Centimetara ili ga obložite papirom za pečenje i stavite sa strane. Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva.
- U velikoj zdjeli s električnim mikserom izmiksajte jaja i bijeli šećer s koricom limuna i naranče - miksajte oko pet minuta dok smjesa ne postane gusta i pjenasta.
- Postupno počnite ulijevati ekstra djevičansko maslinovo ulje dok se sastojci ne sljube i dok smjesa ne postane glatka. Umiješajte i ekstrakt badem i nastavite miksati.
- U drugoj zdjeli pomiješajte glatko brašno, bademovo brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i malo soli.
- Suhe sastojke počnite postupno dodavati u vlažne sastojke. U smjesu ulijte i oko 50 mililitara soka naranče, te 50 mililitara soka limuna. Miksajte sve dok se sastojci ne povežu.
- Dobivenu smjesu prelijte u pripremljeni kalup i stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva i pecite oko 45 minuta, odnosno dok kolač nije pečen do kraja. Provjerite čačkalicom je li kolač pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice.
- Ohladite kolač prije posluživanja i rezanja. Pospite ga sa šećerom u prahu po želji. Dobar tek!
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