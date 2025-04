The Meat šunka u ovom receptu prava je slavonska dimljena šunka, autentična i domaća, proizvedena u Hrvatskoj, točnije u Slatini, prema tradicionalnoj recepturi. Karakteristična je po svom načinu obrade, sporom dimljenju, prirodnim začinima i bogatom, slojevitom okusu koji se razvija tijekom vremena. Kad postane spremna za idući korak, putuje do Boogie Bakeryja gdje kreće druga faza, a to je priprema sourdough tijesta.

Za razliku od industrijskih kruhova, Boogie kruh nastaje fermentacijom divljih kvasaca i bakterija koje su prirodno prisutne na pšenici. Taj proces traje čak 24 sata jer se tijesto mora razviti polako kako bi dobilo elastičnost, dubinu okusa i lakoću probavljivosti. Kad fermentacija završi, tijesto se ručno oblikuje i pažljivo omotava oko the meat šunke, a zatim ide na pečenje. Samo pečenje traje oko dva sata, ali priprema i pažnja uloženih u svaki korak čine ovu šunku u kruhu puno više od običnog jela.

Ideja o ovoj suradnji začeta je prije otprilike dva mjeseca, no inspiracija i prijateljstvo između The Meat i Boogie timova traju već duže. Zajedno su stvarali i ranije, Panettone i Pinca, koji već su postali nezaobilazni dio blagdanske ponude, mogu se pronaći u The Meat mesnicama. Ova suradnja označila je korak dalje, domaće vrhunsko meso s artisanskim kruhom, rezultat čega je proizvod u kojem se susreću slavonska tradicija i suvremeni pekarski pristup.

PR (Foto: PR)

Razvijanje i testiranje recepture trajalo je otprilike mjesec dana. Timovi su već uigrani pa su svi brzo ušli u ritam, bez većih izazova. Ovakvi zajednički projekti uvijek donesu novu energiju u tim i svi im se rado posvećuju, znajući da iza svakog uspješnog proizvoda stoji više od same ideje stoji strast prema kvaliteti i zajedničkoj viziji.

A kad šunka u kruhu napokon izađe iz pećnice, kora je zlatno-smeđe boje, zamiriše prostor, a iznutra se otkriva sočna slavonska šunka. Zahvaljujući divljim kvascima, kruh je prozračan i pun karaktera, a cijeli proizvod laganiji.

Boogie x The Meat šunka u kruhu teži više od dva kilograma i dovoljno je za veću obitelj ili da postane zvijezda uskrsnog stola tijekom nekoliko dana.

Ova uskrsna delicija dostupna je za narudžbu u Boogie Bakeryju i u svim The Meat mesnicama.