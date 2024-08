Omiš je svoj prvi Burger Festival dočekao raširenih ruku, dobrog apetita i otvorena srca. Park Borići udomio je osam kućica s kojih se šire fini mirisi burgera koje pripremaju poznati hrvatski chefovi i kulinarski znalci.

Tik uz more usidrili su se tako: Institut za burgere by Mate Janković, Chef’s burger by Ivan Pažanin, RougeMarin chefa Marina Medaka, Thai Thai, Oui Chef on Wheels chefa Vedrana Stojanca, Beg’s Plant Based, Ginglebells i Central Bar.

"Svaka od kućica mali je gastronomski i hedonistički raj za sebe, a savršen ljetni miks zaokružuju autorski kokteli, idealno ohlađeno pivo, vrhunska vina i bogat izbor ostalih pića.

Posjetitelji su već na otvaranju radosno komentirali bogatstvo okusa u Pažaninovoj Crispy Kapuli, kao i slast Jankovićevog Pepper Jacka. I domaći i stranci su s velikim veseljem dočekali RougeMarinove kreacije, posebice Omiškog pirata.

Burger Festivalu u Omišu - 5 (Foto: Marko Mrkonjić.)

Egzotični okusi Pad Thai burgera na kućici Thai Thai oduševili su i mlado i staro, Vedran Stojanac bio je ponosan vidjevši kako brojni gosti iskreno uživaju u njegovom burgeru Nima tice do prasice, a Eduard Beg je i ovaj put oduševio svojim inovacijama burgera od namirnica biljnog porijekla, te je tako njegov Truffler odmah dobio nove obožavatelje", kažu na festivalu.

Ekipa na Ginglebells kućici zadužena je za koktele, među kojima se najviše hvale Yuzu Collins, Basil Smash i Passionfruit Mojito.

"Omišani i svi gosti tisućljetnog grada na ušću Cetine će do 12. kolovoza uživati u jedinstvenom spoju koji stvaraju neodoljivi burgeri, osvježavajući kokteli i ljetni spritzevi, uz nastupe vrhunskih DJ-eva, a sve to u neponovljivom ambijentu Parka Borići", dodaju organizatori.

Radno vrijeme festivala je radnim danom od 16:00 - 24:00 sata, a vikendom od 16:00 do 01:00 sat.

