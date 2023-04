Prije desetak dana najavljen je projekt PLACE market, nacionalni projekt turističke revitalizacije tržnica koji na tržnice nakon njenog radnog vremena dovodi neke od najvažnijih domaćih chefova i ugostitelja.



Cijela priča je zamišljena kao jednodnevni street food noćni market koji se odvija kontinuirano svaki petak, a počinje od sutra, 21.4. na splitskom Pazaru gdje traje jednom tjedno sve do 2.6. kada se seli na zagrebačku tržnicu Dolac.



Vrhunski street food specijaliteti po fer cijenama, super atmosfera, DJ i glazba te chefovi koji na licu mjesta spravljaju delicije oživjet će splitski pazar, domaćima donijeti mjesto za druženje, a turiste kojih već sad ima poprilično po Splitu upoznati sa splitskom gastronomskom scenom.



Dvor i chef Hrvoje Zirojević, ZOI, Artičok, Šug i chef Duje Kanajet, Mazzgoon i chef Darko Ćuk, Kinoteka i chef Jurica Jantolek, eVala 1903 i chef Ivan Temšić, Uje, Galerija, Maka Maka, Ka Doma, Sexy Cow, The Daltonist samo su neki od splitskih sudionika, uz gostovanja Bokerie, Otprilike ovako, chefa Pere Savanovića, chefa Ivana Pažanina i Konobe Hvaranin.



Juneće rebro u teraninu, janjeći tartar s inćunima, šafranom, crnim tartufom i maslacem obogaćenim fermentiranim češnjakom, rižoto od škampa s mesom ježinca i bottargom od divljeg cipla te kozji sir u slatkoj izvedbi specijaliteti su koje nam u street food varijanti priprema splitski ZOI.



Dimljenog pivca s hummusom i tećadu od morskog psa u bublici na pazaru će pripremati restoran Šug.



Prošlogodišnji pobjednik Masterchefa Ivan Temšić ispred svog restorana eVala 1903 pripremat će ragu od goveđe jetrice s teraninom i višnjom, palentom espumom te kokicama s inćunom te usoljenu skušu, salsu od krumpira i blitve te ukiseljeni krumpir.



Glavna tema Maka Maka pop-upa je jadranska bluefin tuna interpretirana kroz sashimi, hosomaki, poke bowl te tuna tartar serviran u tacosu od gyoza tijesta. Ka'doma donosi četiri varijante kuglica - mesne, riblje, vege i slatke, Uje na Pazar donosi višku pogaču i sipu i bob, a Mazzgoon svoje gourmet burgere, te pečenu kokoš u street food varijanti.



To je samo dijelić onog u čemu će se moći uživati ovog petka na Pazaru od 15 h pa sve do ponoći. Tu je naravno i šank sa svime što ide uz ovu finu “spizu” i petak navečer.



PLACE market projekt je koji ima nekoliko ciljeva, osim oživljavanja gradskih tržnica, promocije lokalne kulture i ugostiteljske ponude, promoviranja autentičnosti hrvatskih regija i gradova, cilj mu je i pokazati da Hrvatska može ponuditi kreativna i vrhunska jela u uličnoj varijanti.



Zato ne propustite sutra posjetiti splitski Pazar od 15 h do ponoći! I onda tako svakog petka, do 2. lipnja kada se projekt seli na Zagrebački Dolac gdje će održavati na tjednoj bazi sve do 14.7.



Projekt je napravljen u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom, uz potporu TZ Zagreb te partnera Cockte, Jamnice, Staropramena, Hendricksa i Thomas Henrya.

