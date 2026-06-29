Argentina je na spektakularan način odala počast svojoj nogometnoj ikoni otkrivanjem najvećeg kipa Lionela Messija na svijetu. Impozantni spomenik visok čak 26 metara svečano je otkriven u patagonijskom gradiću Cutral Có. Monumentalni kip izradio je lokalni kipar Aldo Beroisa. Težak je oko 70 tona, a njegova izrada trajala je gotovo godinu dana. Postavljen je uz Nacionalnu cestu 22, jednu od glavnih prometnica koja vodi u argentinsku pokrajinu Neuquén, gdje bi trebao postati nova turistička atrakcija.

Messijev utjecaj vidljiv je diljem Argentine, gdje brojni murali i javne umjetničke instalacije svjedoče o golemom poštovanju koje uživa među navijačima. Jedan od najnovijih murala u Buenos Airesu nastao je uz pomoć više od 1300 navijača i postao je još jedan simbol divljenja argentinskom kapetanu.

Kip prikazuje jedan od najupečatljivijih trenutaka iz Messijeve karijere nakon argentinskog osvajanja Svjetskog prvenstva 2022. godine. Slavni nogometaš kleči, pokazuje prema nebu i nosi prepoznatljivi dres argentinske reprezentacije, dok se ispred njega nalazi trofej Svjetskog prvenstva. I dok argentinsku reprezentaciju očekuje nova utakmica na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, o čemu možete čitati ovdje , predstavljanje kipa podignulo je malo prašine.

Podijeljene reakcije na društvenim mrežama

Iako su mnogi navijači oduševljeni veličinom i ambicioznošću projekta, spomenik je izazvao i brojne rasprave na društvenim mrežama.

Dok jedni smatraju da je riječ o dostojnoj počasti jednom od najvećih nogometaša u povijesti, drugi raspravljaju o tome koliko lice umjetničkog djela doista nalikuje Messiju. Osim toga, njegova prepoznatljiva pobjednička poza također je potaknula brojne duhovite komentare i internetske memeove. Bez obzira na podijeljena mišljenja, golemi spomenik još je jedan dokaz koliko je Lionel Messi obilježio argentinski nogomet i postao simbol cijele nacije.

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