Galerija 15 15 15 15 Fotograf i svojevrsni ambasador ljepota Bosne i Hercegovine, Boris Trogrančić ovoga puta nas je svojim kadrovima odveo nešto bliže - u Šibenik, gdje je bio povodom koncerta čuvenog Roberta Planta na Tvrđavi sv. Mihovila.

"Šibenik u zlatnom satu pokazuje svoje najljepše lice. Smješten na ušću rijeke Krke u Jadransko more, jedan je od najstarijih izvornih gradova na hrvatskoj obali, a prvi put se spominje još 1066. godine u povelji hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. Njegov najprepoznatljiviji simbol je Katedrala sv. Jakova, remek-djelo renesansne arhitekture koje se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Izgrađena je u potpunosti od kamena, bez upotrebe vezivnog materijala, a najveći pečat njezinu izgledu dao je graditelj i kipar Juraj Dalmatinac.

Imao sam sreću posjetiti Šibenik upravo u vrijeme održavanja Međunarodnog dječjeg festivala, jedne od najpoznatijih kulturnih manifestacija u Hrvatskoj. Festival se održava još od 1958. godine i svakog ljeta gradske trgove, ulice i tvrđave ispunjava dječjom igrom, predstavama, glazbom i umjetnošću, dajući gradu posebnu energiju", kaže Trogrančić i dodaje:

"Najljepši način da upoznate Šibenik jest da jednostavno krenete kamenim ulicama, bez plana. Upravo tako sam, lutajući Starim gradom, sasvim slučajno naišao na malu slastičarnicu u kojoj sam probao jedan od najboljih sladoleda koje pamtim. Nekad su upravo takvi mali, spontani trenuci ono što putovanje učini posebnim. S četiri impresivne tvrđave, bogatom poviješću i jedinstvenom mediteranskom atmosferom, Šibenik je grad koji se ne obilazi na brzinu, on se doživljava. Ova serija fotografija nastala je upravo s tom idejom...".

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