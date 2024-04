Malo više od mjesec dana dijeli nas do početka četvrtog Greencajta, najvećeg regionalnog festivala održivosti koji će okupiti brojne domaće i međunarodne stručnjake iz različitih ESG područja djelovanja. Brojne teme bit će aktualizirane kako bi čuli razmišljanja i potaknuli raspravu između velikog broja govornika koji će sudjelovati na konferenciji.

Jedan od njih je Søren Hermansen, dobitnik okolišne "Nobelove nagrade" i Eco-Heroj prema časopisu TIME, koji će održati predavanje pod nazivom "A Little Piece of Island that changes the Game for the Planet". Hermansen će nas provesti kroz inspirativnu priču o Samsøu, malom danskom otoku koji je postao svjetsko energetsko čudo zahvaljujući vizionarskoj snazi njegovog direktora, Sørena Hermansena. Otkrijte kako je ovaj mali otok postao simbol obnovljive energije i kako je lokalna zajednica postala ključni igrač u tom trijumfu.

U Zagreb stiže i Douglas McMaster, vlasnik londonskog Silo restorana, prvog zero waste restorana u svijetu, i donosi nam revolucionarnu viziju hrane bez otpada. Pod naslovom "Waste is a failure of imagination!", McMaster će podijeliti svoje iskustvo i pokazati kako je moguće voditi restoran bez stvaranja otpada, ističući važnost lokalno proizvedenih namirnica i inovativnih praksi u gastronomiji. A možemo li doista reciklirati sve namirnice? Douglas McMaster nas uvjerava da je to moguće.

Marina Spadafora, Fair Fashion ambasadorica održive mode i poznata modna dizajnerica, potaknut će nas da razmislimo o održivosti u modnoj industriji. Pod nazivom "The revolution starts from your wardrobe!", Spadafora će nas inspirirati svojom vizijom održive mode i otkriti kako smanjiti negativni utjecaj modne industrije na okoliš, potičući nas na promjenu u načinu razmišljanja i djelovanja. Kako ovu industriju učiniti održivom, saznajte od Marine i zarazite se njezinom neiscrpnom energijom i postignućima u zaštiti okoliša.

Greencajt festival održat će se od 22. do 24. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu. Ne propustite priliku pridružiti se ovom inspirativnom događaju i čuti razmišljanja koja vode prema održivijoj budućnosti.