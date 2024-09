Zamislite da subotu provedete u šetnji šarmantnim uličicama istarskog gradića, a svakih nekoliko stotina metara očekuju vas slasna mala jela lokalnih mesara, proizvođača, kuhara ili slavne slastičarke? Dobra vijest - takvo što postoji, nosi naziv “Golosa - tematska gastronomska šetnja”, a posvećena je vrsaranskim lješnjacima i održava se 28. rujna u Vrsaru.

Kroz ovo interaktivno gastronomsko putovanje gosti obilaze šest lokacija kroz pitoreskni stari grad Vrsar. Priča započinje u lokalnoj mesnici obitelji Kalčić koja radi već 30 godina. Ovdje ćete uživati u tagliati od junećeg ramsteka s preljevom od prženog lješnjaka, medenog octa i istarskog meda od akacije uz Damjanićevu Borgonju, vino od lokalne sorte grožđa.

Grad vidikovaca

Jeste li znali da je Vrsar, zapravo grad vidikovaca i skriva lokacije s kojih puca prelijep pogled na cijeli arhipelag?

Šetnju nastavljate do magičnog vidikovca Casanova gdje ćete poslušati priču o plavoj ribi dok se gostite s paštetom od srdele pripremljenom posebno za ovu priliku. Nije poznato da li se Casanova udvarao lokalnim djevojkama baš na ovom mjestu, ali zapisi upućuju kako je Vrsar posjetio dva puta i družio se sa služavkom lokalnog vlastelina don Girolama.

Istra već godinama slovi za pravi raj maslinovog ulja po svjetskim standardima pa ćete tako ovo zanimljivo putovanje nastaviti u Olive Oil Tasting Baru Rosinjola gdje ćete kušati pinsu romanu s istarskim pršutom, prženim lješnjacima i sirevima s plemenitom pljesni, a uz vinsku pratnju Agrolaguninog Castellblanca.

Već smo vam spomenuli bogatstvo vidikovaca kojima obiluje Vrsar, pa ćete tako na romantičnom vidikovcu Bepo & Tonina čuti fascinantnu priču o vrsarskoj povijesti dok testirate savur od srdele (vjerujemo da ćete otkriti i neke tajne chefovske savjete). Dok vam pogled puca na napušteni kamenolom Montraker i mali otočić Sv. Juraj nazdravite životu jednom old school malvazijom nenadanog šampiona Vinistre prije nekoliko godina, vinske kuće Privitelio.

Prava poslastica za ljubitelje kreativne kuhinje očekuje vas u Bistrou Skusha, a njihov tim će za vas pripremiti kozice panirane u lješnjacima s kremastim umakom i salatom, a uz pratnju kultne Matoševićeve Albe.

Naravno, gastronomsko putovanje ne može završiti bez deserta i zato pravo iznenađenje dolazi na samom kraju. Najbolja hrvatska slastičarka, Petra Jelenić, pred gostima ove jedinstvene šetnje, pripremat će svoju verziju tradicionalnih amareta koje ćete naravno moći kušati uz koktel na bazi likera od lješnjaka. Nakon završetka programa, gosti mogu pogledati na glavnom gradskom trgu tradicionalnu izradu amareta od strane lokalnih gospođa koje su odgojile generacije.

Amareti, ali s lješnjacima

Ipak, datum za ovu jedinstvenu manifestaciju nije slučajno odabran jer se 28. rujna obilježava Dan Amareta u Vrsaru. Doista je fascinantan podatak da je Vrsar u prvoj polovici 20. stoljeća bio toliko bogat nasadima lijeske da su godišnje izvozili i do 10 000 kilograma lješnjaka, a najviše u Švicarsku i Njemačku,. Ne čudi stoga, da su se do 50ih-60ih godina prošlog stoljeća u Vrsaru pravili amareti od lješnjaka, a ne od badema ili koštica marelice kako sugeriraju talijanske recepture. Iako su žene u obitelji bile zaslužne za čuvanje izvorne recepture, nakon odlaska Talijana 50-ih godina iz Istre, tradicija pripreme amareta pomalo izumire sve do danas.

Uz veliki entuzijazam i zanimljive projekte kao što je i ova tematska šetnja, a da se očuva tradicija i nematerijalna baština ovog kraja, Turistička zajednica općine Vrsar je nagrađena od strane svjetske organizacije Slow Food nagradom INTERNATURAL Slow Food Awards za “Vrsaranske amarete” kao jedan od primjera valorizacije lokalne gastronomske baštine te revitalizacije tradicionalne slastice – spašavanje od zaborava, njihova promocija i uvrštavanje u turistički doživljaj mjesta. Tematsku gastronomsku šetnju organizira Turistička zajednica općine Vrsar, a prilikom savjetovanja oko projekta konzultirali su Zdravka Tomšića, doajena hrvatskog ugostiteljstva i Irinu Ban, stručnjakinju za projekte koji povezuju gastronomiju i kulturnu baštinu.

Broj mjesta za ovu jedinstvenu gastronomsku šetnju je ograničen, a ulaznice po cijeni od 49 eura mogu se kupiti na web stranici To do in Istria. Više informacija pronađite na web stranici infovrsar.com.