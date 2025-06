Galerija 9 9 9 9 Kontrast upečatljivih boja tradicijskih jedara i plavetnila rovinjskog akvatorija po 19. put oduševio je brojne posjetitelje koji su uživali u raznovrsnim doživljajima rovinjske i istarske autentičnosti od 11. do 15. lipnja. Rovinjskim batanama pridružilo se tridesetak brodica iz Hrvatske, Italije i Slovenije s posadama koje su se na moru natjecale, a na kopnu tradicionalno veselo družile.

Iako su velike batane zablistale na Rovinjskoj regati, najveću pažnju privukla je najmanja rovinjska batana "Peîcia" koja se umjesto najstarije "Risorte" smjestila ispred Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana". Dok nije privlačila poglede i objektive brojnih posjetitelja, služila je djeci za upoznavanje dijelova batane, a prilikom svečanog otvorenja podignuto je upravo njezino jedro.

Rovinjskoj fešti od mora i baštine prethodilo je dva dana uvodnog programa u kojima su rovinjski školarci naučili bojiti oglavno jedro, vezati mornarske čvorove, a saznali su i kako izgleda život na svjetioniku iz prve ruke. Tijekom dviju posebnih plovidbi rovinjskim drvenim brodom "Orsera" na svjetionik sv. Ivan na pučini vlasnik i urednik portala Morski.hr Jurica Gašpar s mladim i starijim sudionicima podijelio je niz uspomena o danima svog djetinjstva na tom svjetioniku, ali i zanimljivosti o drugim hrvatskim svjetionicima kojima je posvetio knjigu "Legende svjetla".

Službeni program započeo je okruglim stolom "Jedra Mediterana: Međunarodni baštinski dijalozi". Sudionici Davide Gnola iz Pomorskog muzeja Cesenatico i Fania Raffellini iz Udruge "Tradicijska jedra La Spezie" te Tomislav Tičić i Nikola Vučelić iz zadarske Udruge "Kanata" i voditelj Rovinjske regate Alvise Benussi uz moderiranje Tamare Nikolić Đerić, voditeljice međunarodne suradnje Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana" razmijenili su iskustva o uključivanju lokalnih zajednica u očuvanje tradicije vezane uz oglavna i latinska jedra, istaknuli zajedničke napore u jačanju mreže baštinskih organizacija u zemljama Mediterana i zajedničke kandidature za UNESCO-o te razgovarali o pronalasku modusa za trajno zadržavanje mladih u očuvanju baštine.

19. Rovinjska regata - 3 (Foto: PR)

Tomislav Tičić, profesor u Pomorskoj školi u Zadru i predsjednik zadarske udruge za istraživanje i zaštitu maritimne baštine "Kanata", osim sudjelovanja na okruglom stolu u Centru za mlade - Centro giovani "Dr. ing. Dino Škrapić, MBA" našao se na Rovinjskoj regati u još nekoliko uloga. "Za Rovinj me oduvijek veže posebna emocija pa mi je uistinu drago što mi je na Rovinjskoj regati namijenjena četverostruka uloga. Sa zadovoljstvom sam sudjelovao na okruglom stolu predstavivši aktivnosti i postignuća naše udruge, s maketama moje gajete i rovinjske batane pridružio sam se kolegama maketarima iz Italije, Hrvatske i Slovenije na izložbi "Male barke i velike priče", a zahvaljujući domaćinu Enniju Cherinu, odjedrili smo Regatu na njegovoj batani "Regina" i osvojili prvo mjesto u toj kategoriji. Prvi put smo jedrili u nekoj drugoj barci osim naše gajete koja je značajno teža od batane pa nam je trebalo malo vremena (i dodatnih uputa) da se priviknemo. Zahvaljujući timskoj uigranosti i iskustvu u jedrenju uspješno smo svladali taj novi izazov. Veliko zadovoljstvo nam je bilo i usporediti kulinarske vještine u programu “Viràda in pignàta!” u kojem kuhaju regatanti. Za pripremu smo odabrali iste školjke koje domaćini zovu musoûli, a mi kunjke koje smo pipremili na način karakterističan za Zadar i okolicu pa su posjetitelji imali prilike kušati dva različita jela i uživati u različitostima koje nas spajaju", ispričao je Tomislav Tičić.

Gastronomsko putovanje Jadranom pod nazivom “Viràda in pignàta!” - “Virada u lonac!” - “Virata in pentola!” u svom drugom izdanju oduševilo je publiku mirisima i okusima, ali autentičnošću kroz jezik, temperament i odjeću. Ekipe iz Italije "Associazione Vela al terzo Venezia" i "Genova", potom iz Istre "Fažana" i Ekomuzej-Ecomuseo "Batana“ te "Ekipa iz mladosti" i "Zadar" iz Dalmacije uživale su u svojim malim kuhinjama s pogledom na otvoreno more i rovinjsku staru jezgru, a posjetitelji još i više stojeći strpljivo u uredu za svoj tanjur prepun delicija ove mediteranske gozbe. Uživanja nije manjkalo ni u subotnjoj večeri u novom programu "Udùri da cà∫a” - “Mirisi doma” - "Odori di casa", no ovoga puta gastronomski užici bili su lokalnog karaktera. Publici su se sa svojim proizvodima i pričama predstavili OPG Curto Antonio, Farma Galafija, Manuela Peteh Prenc, OPG Uljanić i Udruga-Associazione "AgroRovinj" iz Rovinja-Rovigno, a kao gost i dalmatinski OPG obitelji Dražin iz Kaštel Kambelovca. Ekomuzej-Ecomuseo "Batana" Rovinj-Rovigno domaćinski je posjetitelje počastio s rovinjskim fiokima koje se članice udruge Jasna Bešker i Maja Toplak Farago pripremale na licu mjesta te čašicom "Carletta". Cijeli program "Udùri da cà∫a” - “Mirisi doma” - "Odori di casa" savršeno se uskladio s nastupom SAC-KUD "Marco Garbin" CI- ZT " Pino Budicin na drvenom brodu "Orsera" dodatnom osvijetljenom svjetlima plivarice rovinjske obitelji Venier što je gostima olakšalo raspoznavanje barki u noćnom defileu.

19. Rovinjska regata - 24 (Foto: PR)

Najviše noviteta ove godine bilo je u dječjem programu koji je obogaćen nizom radionica pod zajedničkim nazivom “I peîci marinièri” - “Mali moreplovci” - “I piccoli marinai”. Djeca su upoznavala barke Regate, savladavali vještine pecanja s članovima Sportskog ribolovnog kluba “Meduza”, potom dizanja oglavnog jedra, pravljenja mornarskih čvorova, izrađivanja kompasa i ruža vjetrova te malih batana sa šarenim jedrima, a najveći interes pobudila je radionica cijanotipije. "Kad smo čuli za tu radionicu, otkazali smo sve druge dogovore i s nestrpljenjem čekali subotu jer Vito vrlo rado i lijepo crta brodove pa se htio okušati. Oduševila nas je radionica voditeljice Ane Kvaranta jer su djeca naučila nešto novo. Gledati čarobni postupak kako "običan" crtež s pomoću bezopasne kemikalije, svjetlosti sunca te vode dobiva novo, plavo lice oduševio je i nas starije", iznijela je dojmove o radionici Vitina mama, Nina Rovis.

Još jedan novitet koji je privukao puno pažnje bila je izložba maketa tradicijskih barki "Male barke i velike priče" koja je okupila brodomaketare iz Bakra, Krka, Zadra, Verone, Trsta, Venecije i Pirana. Veći i mali modeli ispunili su impresivni prostor prizemlja kazališta "A. Gandusio", a priču o svakom publika je mogla čuti od prisutnih brodomaketara među kojima su bili doajeni ovoga umijeća Željko Skomeršić iz Krka i Luciano Keber iz Bakra koji se u ime svih kolega obratio okupljenima: "Brodomaketarstvo je tih i često osamljen zanat pa nas veseli prilika kad možemo biti u kontaktu s publikom i uživo vidjeti kako reagiraju na ono što smo dugo i strpljivo istraživali i stvarali. Zahvaljujemo Ekomuzeju-Ecomuseo "Batana" na prepoznavanju našeg truda i pozivu da se predstavimo u ovako lijepom prostoru i na ovako značajnoj manifestaciji".

Uz spomenute brodomaketarske legende i domaćine Alvisea Benussija, Sergia Sponzu, Zlatka Herbuta, Fiorellu Marić i Elin Tatković na izložbi koja traje do 21. lipnja još su sudjelovali Paolo Marotta iz Trsta, Fabio Gherardi iz Venecije, Tomislav Tičić iz Zadra, Slobodan Simič (Sime) iz Pirana te mlade snage Andrea Belfanti iz Verone i Mihaela Zaharija iz Rovinja-Rovigno.

Samo natjecanje tradicijskih barki iznjedrilo je nove pobjednike u kategorijama tradicijskih brodica, a dojmove o cijeloj Regati iznio je predsjednik Udruge-Associazione "Kuća o batani-Casa della batana" Ennio Cherin: "Brojni i vrijedni članovi naše udruge, suradnici i partneri, voditelj Regate Alvise Benussi, ravnateljica Ustanove Nives Giuricin i ja dali smo sve od sebe da još jedna Rovinjska regata ostane u najljepšem sjećanju svima te da na najbolji način uzvratimo gostoprimstvo koje nam ukazuju regatanti kad sudjelujemo na njihovim regatama. Čestitam svim natjecateljima, ukupnom pobjedniku, kvarnerskom gucu 551 s posadom Robert Mohović, Đani Mohović i Franko Gržin, te svim drugim pobjednicima po kategorijama.

19. Rovinjska regata - 56 (Foto: PR)

Zadovoljstvo je izrazila i ravnateljica Ustanove-Istituzione "Kuća o batani-Casa della batana" Nives Giuricin: "Rovinjska regata tradicijskih barki naša je najvažnija godišnja manifestacija i prilika da u nekoliko dana pokažemo na koji način nastavljamo tradiciju očuvanja koju su prije dva desetljeća započeli osnivači našeg muzeja s Marinom Budicinom na čelu te svi pripadnici lokalne zajednice koji su prepoznali važnost djelovanja prije no što naša batana, kao važan dio našeg identiteta, padne u zaborav. Sljedeći dobru praksu svojih prethodnika svim s punim srcem nastavljamo dalje, trudeći se podizati kvalitetu našeg djelovanja sa što boljim rezultatima. Rovinjska regata je dan kad slavimo more i tradiciju, prijateljske spone koje nas vežu istovremeno svjesni odgovornosti koja nas obvezuje da čuvamo i promoviramo našu baštinu onako kako to ona zaslužuje. Nadamo se da smo stvorili lijepe uspomene za sudionike i posjetitelje, a velika zahvala ide svima koji su nam pomogli realizirati ovako zahtjevan i sadržajan program".

Pivski spektakl stiže u Zagreb: Više od 120 izlagača i najveći lunapark u Europi čekat će vas na Oktobeer Festu +0