Bijela odjeća, crne rukavice i tetovaže na sve strane gotovo da su postale dio kuharske uniforme, no nije oduvijek bilo tako. Ne samo da su kuhari bili manje prepoznatljivi, nego većinom nisu bili ni poznati široj javnosti.

Znalo se za imena restorana, ali tko u njima kuha, nije bilo važno, sve dok je hrana ukusna, a gosti plaćaju račune. Svijet se promijenio sa celebrity chefovima, a u nebo su ih vinula i natjecanja poput MasterChefa . Zavirimo li u ne tako davnu prošlost, od prve se vidi razlika u imidžu. Nekoć, poput tornjeva visoke, naborane bijele kape s vremenom su iščeznule.

Zašto kuhari nose bijele kape?

Početkom 18. stoljeća bijele kape nosile su se zbog higijenskih uvjeta, kako bi se jasno vidjelo kada je uniforma prljava i kako kosa ne bi dospjela u hranu. Prve kape bile su spljoštene, a narasle su s vremenom. Visoke kape omogućile su bolju cirkulaciju zraka i barem malo pomagale kuharima da ne svisnu od vrućine u kuhinji.

Smatra se da je Marie Antoine-Carême, jedan od ranih chefova visoke francuske kuhinje, zaslužan za stvaranje standardne kuharske kape koju poznajemo danas, ali postoji niz priča koje objašnjavaju kako se kuharska kapa prvi put pojavila i kako se razvijala tijekom vremena. Visina kape itekako je važna, a više o tome možete pročitati u tekstu o kapi koja je (sa)čuvala glave te saznati nešto više o bijelim tornjevima.

MasterChef - 1 (Foto: Nova TV)

Tetovaže

Koža natopljena tintom jedan je od stereotipa kada je riječ o chefovima, ali u svakom stereotipu ima barem mrvica istine.

"Počeo sam se tetovirati kada sam počeo kuhati", rekao je David Zilber, nekadašnji sous chef u restoranu Noma , dodao kako je kuhanje oblik umjetničkog izražavanja, a umjetnicima tetovaže nisu nepoznanica.

"Kuhinja je prostor prepun emocija i intenziteta poput umjetničkog studija", otkriva David Zilber.

Isaac Fitzerald, autor knjige Knives & Ink: Chefs and the Stories Behind Their Tattoos, razgovarao je s više od 60 kuhara o njihovim tetovažama i zaključio kako kuhari simbolima na tijelu izražavaju svoj identitet, individualni izričaj, kao i pripadnost chefovskoj zajednici.

Tetovaže na vratu, glavi i drugim mjestima na tijelu koja se vide "na prvu" s vremenom se sve više toleriraju – i nisu rezervirane samo za buntovnike ili ljude s rubova društva.

"Mi smo nešto kao tattoo-generacija", kaže Chris Lam, chef čije su ruke pune sleeve-tetovaža, ali dodaje kako tetovaže imaju i praktičnu stranu, kada se tintom žele sakriti opekline i ožiljci.

Bijela uniforma

Osim kape, Marie Antoine-Carême zaslužan je i za bijelu radnu odjeću. Francuski chef uveo je bijele uniforme na kojima se jasno moglo vidjeti kada je vrijeme za pranje i presvlačenje.

Osim toga, gostima su kuhari u bijelom odavali dojam elegancije i profesionalnosti jer dobri kuhari ne ostavljaju nered, ni na svojim radnim jedinicama ni na odjeći. Danas ćete vidjeti i chefove u crnom, najčešće zbog hijerarhije jer su tako prepoznatljivi i zna se tko je glavni.

A zašto kuhari nose crne rukavice?

Osim onih očitih, higijenskih razloga, puno je argumenata da se navuku rukavice u kuhinji: zaštitit će kožu od cikle i ljutih papričica, otisci prstiju neće se vidjeti na glazurama slastica, a poslužit će i kao barijera između toplih prstiju i maslaca koji treba ostati hladan.

Jedan od razloga zbog kojeg su chefovske rukavice crne treba tražiti u popularnosti kuharskih videa na društvenim mrežama: crno izgleda uočljivije, ponekad dramatičnije i stvara sjajan kontrast s ružičastim lososom, bijelim brašnom ili sirom poput mozzarelle, kao i agrumima. A osim toga, složit ćete se, crne rukavice bolje pašu uz tetovaže.

