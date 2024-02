Otok Nula ili Null Island nikada se neće naći na listi omiljenih destinacija, pa čak ni na onoj najmanje omiljenih. Do njega ne možete stići javnim ni privatnim prijevozom, na njemu nikada nitko nije bio i nitko se na njemu nikada neće ni usidriti ni nasukati. Ipak, otok Nula nije obavijen nikakvom mračnom tajnom, ne čuvaju ga ni vojske ni duhovi, on jednostavno – ne postoji.

Matematička sigurnost

Usprkos tome, ovaj "otok" ima sasvim određenu adresu i njegov položaj možemo vrlo precizno pokazati na karti. Nalazi se točno na točki u kojoj se sastaju nulti meridijan i Ekvator, koju označavamo kao 0°00'00''N, 0°00'00''E ili – u sredini standardne geografske karte, u Gvinejskom zaljevu, petstotinjak kilometara južno od Gane.

Imenovanje točke u kojoj se sreću nulta geografska širina i dužina pretvorilo je zemljopisno nevažnu točku u otok, ali i smjestilo matematičku točku u Gvinejski zaljev, a i dobro se poigralo s granicama stvarnog i imaginarnog.

Koncept otoka nastao je i ranije, ali do široke je publike došao 2011. kada ime ubačeno u sustav javnih podataka i karata koji su razvili kartografi volonteri i analitičari GIS-a (GIS ili geografski informacijski sustav računalni je sustav za upravljanje prostornim podacima).

Svjetski geodetski sustav 1984 (WGS84) globalni je referentni sustav za modeliranje Zemlje koji je standard i za sustav globalnog pozicioniranja ili GPS-a, koji pri geokodiranju svaki nepotpun, netočan ili u informacijskom smislu nesavršen podatak šalje upravo na - otok Nula.

Imaginarna kartografija

Ukratko, tražite li digitalnim programom za navigaciju mjesto kojem barem jedna točna nema ništa postavljeno kao lokaciju – upit vam odlazi na Nulu. Svi tipfeleri u imenima ulica i poštanski brojevi gradova koji ne postoje završavaju u Gvinejskom zaljevu. GIS entuzijasti otišli su i korak dalje i izradili karte, nacrtali "nacionalnu" zastavu i plasirali na Internet tekstove o prebogatoj povijesti ovog nepostojećeg mjesta.

A ako se pitate možete li doploviti do mjesta s koodinatama °N, 0°E – možete, ali samoj Nuli ne smijete prići iako je jasno možete vidjeti. Naime, još 1997. SAD, Francuska i Brazil postavili su B7 plutača za promatranje vremena i mora u južnom Atlantiku, nazvanih zajedničkim imenom PIRATA - Prediction and Research Moored Array in the Atlantic.

Jedna od plutača usidrena je na točno 0°N, 0°E. Nosi broj 13010, ali je poznatija pod imenom Soul. Svaka je plutača, naime, nazvana imenom jednoga glazbenog žanra. Stožastoj plutači Atlas (Autonomous Temperature Line Acquisition System) koja strši gotovo četiri metra izvan vode ne smijete fizički prići, ali zato možete virtualno pratiti vremenske podatke koje odašilje.