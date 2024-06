Internetska tražilica za najam smještaja Holidu analizirala je najkišovitije gradove Europe. Koristeći podatke s aplikacije World Weather Online, rangirali su gradove na temelju prosječnog broja kišnih dana u mjesecu, ali i prosječne dnevne statistike padalina.



S obzirom na to da Bergen u prosjeku ima 12,7 kišnih dana mjesečno i 8,8 milimetara padalina po danu, Holidu je drugi najveći grad Norveške proglasio najkišovitijim gradom Europe. I nije jedini koji je to učinio.



Turistička zajednica grada Bergena u marketinškim aktivnostima često spominje kišu, a stavili su je čak i na svoje razglednice. Norvežani se ne plaše kiše – uostalom, oni ne vjeruju da postoji loše vrijeme, već samo loše odjevena osoba.

Naprotiv, potiču sve zainteresirane da ih posjete bez obzira na meteorološku prognozu – od njihovih prekrasnih parkova i fjordova do zanimljivih muzeja i galerija.

Zašto u Bergenu pada toliko kiše?

Bergen ima jedinstvenu geografsku poziciju. Nalazi se na jugozapadu Norveške na obali Sjevernog mora i okružen je sa sedam planina, što ga čini osjetljivim na dugotrajne i obilne padaline.



Najdulje neprekidno kišno vrijeme u Bergenu zabilježeno je krajem 2006. i početkom 2007. godine. Kiša je padala čak 85 dana zaredom – od 29. listopada do 21. siječnja. Najdulje neprekidno kišno vrijeme u ljetnim mjesecima odigralo se pak 1952. godine kada je kiša padala bez prestanka od 1. do 24. lipnja.

Kada posjetiti Bergen?

Kada je najbolje vrijeme za posjet Bergenu? Odgovor na to pitanje ovisi o tome kakvi su vaši planovi, no odmah trebate znati da niti jedno godišnje doba nije posebno suho.



Bergen u prosjeku ima najmanje kiše u lipnju, a najviše u listopadu. Prosječna temperatura tijekom ljeta iznosi od 9,9 do 20,7 Celzijevih stupnjeva – s tim da je srpanj najtopliji mjesec. Tijekom zime očekujte jake vjetrove, ponešto snijega i prosječne temperature od -0,1 do -4,9 Celzijevih stupnjeva.



Ako dobijete priliku posjetiti Bergen, iskoristite je. Samo nemojte zaboraviti ponijeti kišobran.

