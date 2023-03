Indijska tvrtka specijalizirana za neobične ekspedicije – Adventures Overland – organizira najduže putovanje autobusom na svijetu. Riječ je o 56-dnevnom putovanju za 30 putnika koje započinje u 7. kolovoza ove godine u Istanbulu, a završava 1. listopada 2023. u Londonu.



Putovanje dugo 12 tisuća kilometara vodi putnike kroz 22 zemlje – iz Istanbula preko Balkana i istočne Europe, Skandinavije i zapadne Europe do glavnog grada Engleske. Putnici će proći i kroz Hrvatsku.



Iako se ovaj aranžman na prvo spominjanje ne čini kao ekstra privlačan, Adventures Overland organizira luksuznu turu vrijednu oko 2 milijuna indijskih rupija, odnosno oko nešto manje od 23.000 eura.



Luksuzni paket uključuje doručak, 30 ručkova i večera i hotelski boravak tijekom putovanja u dvokrevetnim sobama. U cijenu je uključen i prijelaz trajektom u Finskom zaljevu, posjet Sjevernom rtu i krstarenje norveškim fjordovima.



Adventures Overland tvrdi da će putnici putovati posebnim luksuznim autobusom koji je dizajniran za udobna putovanja na velike udaljenosti. Opremljen je podesivim sjedalima s dovoljno prostora za noge, sklopim pladnjem i držačima za boce i čaše. Svaki putnik smije sa sobom ponijeti dva velika kofera.



Najduže putovanje autobusom od Istanbula do Londona je svojevrsna verzija starijeg aranžmana Adventures Overlanda po imenu Put do Londona iz 2021. godine. On je originalno trebao uključivati put iz Indije do glavnog grada Engleske, a po putu prolaziti kroz zemlje poput Kine, Mijanmara i Rusije koje su u međuvremenu zatvorene za posjet. Baš zato organizatori su odlučili promijeniti rutu.



Prema Guinnessovoj knjizi rekorda trenutnu titulu najdužeg putovanja autobusom drži peruanska tvrtka Ormeño koja organizira Trans Oceanicu, odnosno 6200 kilometara dugi put između Lime u Peruu i Rio de Janeira u Brazilu. Put autobusom traje 102 sata, odnosno nešto više od četiri dana.

