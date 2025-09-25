Nedaleko od Corka, u Ballincurrigu dionica ceste duga 2 km svake jeseni postaje neobično igralište. Već 40 godina lokalni i međunarodni natjecatelji odmjeravaju snage u malo poznatoj disciplini – cestovnom kuglanju. Željezne kugle od 794 g (28 unci) najprije fijuču zrakom da bi se zakoturale cestom dok natjecatelji i publika uživaju.

Svake godine malo irsko selo s jednom gostionicom i osnovnom školom osobito živne dok se tisuće gledatelja uspinje na prste kako bi ulovilo pogled na zavojiti teren. Posjetitelji dolaze iz cijele Europe kako bi se okušali na slavnoj cesti smještenoj 30 km istočno od Corka, izvan uobičajenih turističkih ruta.

Glavno natjecanje se održava svakog rujna. Ako ne stignete tada, manja natjecanja odvijaju se gotovo svakog vikenda po selima Corka, posebno oko Clonakiltyja, Midletona i Fermoya. Odlučite li doći, ponesite udobne cipele koje će preživjeti seoske ceste, jaknu za kišu jer je vrijeme nepredvidljivo i gotovinu za oklade uz cestu.

Jednostavna pravila

Pravila su naizgled jednostavna: treba baciti željeznu kuglu duž dionice ceste prepune rupa, oštrih zavoja i nepredvidivih grba te pogoditi busen trave koji glumi cilj (sop). Pobjeđuje onaj tko to učini s najmanjim brojem bacanja. Pobjegne li kugla s ceste, pokušaj se svejedno računa, ali igrač nastavlja s tog mjesta.

King and Queen of the Roads, najveći svjetski turnir u cestovnom kuglanju ove godine slavi okrugli, 40. rođendan, a podrijetlo same igre nije poznato. Prema jednoj teoriji, donijeli su je britanski radnici koji su se doselili u Irsku. Prema drugoj verziji, kuglu i pravila omogućili su nizozemski vojnici 1689. godine.

Prvih deset godina natjecali su se samo muškarci, ali s vremenom je uvedeno i žensko natjecanje. Skromno okupljanje preraslo je u stalni, međunarodni događaj: tijekom tri dana u istočni Cork stigne i do pet tisuća ljudi. Neki su strastveni obožavatelji cestovnog kuglanja, drugi pak dolaze iz čiste znatiželje. Trodnevni događaj izgleda poput festivala. Igre se održavaju od petka do nedjelje, a sve završava procesijom kroz selo uz zvukove gajdi i s pobjednicima na čelu.

Za putnike koji žele upoznati Irsku izvan utabanih staza, King and Queen of the Roads pruža jasan pogled u život ruralne Irske. Adrenalin, druženje s mještanima i tople zdravice stvaraju uspomene bez kojih nitko ne odlazi kući. A kako je cestovno kuglanje izgledalo u prošlosti možete pogledati u videu u nastavku.

Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu +3