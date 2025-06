Istočna obala Istre još je uvijek pomalo skrivena, ali očarava one koji odmor žele provesti u pokretu – uz odličnu gastronomsku ponudu i pravi mediteranski ugođaj. Svaki njezin kutak poziva na istraživanje: od slikovitih gradića i malih mjesta s bogatom poviješću, do netaknutih uvala, kristalno čistog mora i prirode koja oduzima dah. U tom šarenom mozaiku mjesta i doživljaja posebno se ističu Labin i Rabac – dva bliska, ali različita lica koja na najbolji način spajaju sve najbolje što istočna Istra nudi.

Labin, srednjovjekovni gradić na brežuljku svega tri kilometra od mora, očarat će vas već na prvi pogled. Njegova stara jezgra, puna palača, uskih ulica i kulturnih znamenitosti, vodi vas u neko drugo vrijeme. No Labin nije samo kulisa – on je i mjesto odlične hrane, lokalnih vina i romantične atmosfere u kojoj se lako zaboravi na svakodnevicu.

A kada osjetite da vam sunce mami korake prema moru, svega nekoliko minuta vožnje dijeli vas od Rapca – njegova živahnog, morskog susjeda. Ovo nekadašnje malo ribarsko mjesto, danas je ljetno središte koje nudi sve ono zbog čega volimo Jadran – kristalno čiste uvale, miris borove šume i onaj osjećaj opuštenosti koji stiže čim pronađete svoju idealnu plažu. Teško je reći što više očarava – tišina skrovitih uvala ili veseli ljetni šušur malog mjesta.

No, Labin i Rabac ne osvajaju samo prirodom. Ljeto u ovim mjestima donosi i sjajan program ispunjen okusima, glazbom i pričama.

Tako će zaljubljenici u vino i glazbu već sredinom lipnja doći na svoje – tada u prekrasnom Parku hrvatskih branitelja započinje prvi ovosezonski Wine & Music Night. Okupljaju se vinari, pivari i destileri iz cijele okolice, a na vama je da uživate u čaši lokalnog vina, gutljaju craft piva ili mirisnom likeru. A budući da dobro piće najbolje ide uz ukusni zalogaj, tu je i odlična ponuda lokalnih delicija. Sve to, naravno, uz glazbu i posebno uređen ambijent koji stvara savršenu kulisu za čarobnu ljetnu večer. Prvi takav susret rezerviran je za 13. lipnja, a sve se ponavlja i 19. srpnja te 22. kolovoza – taman da stignete doći barem jednom.

Dok Labin priča svoje vinske i glazbene priče, Rabac će četvrtkom – od 26. lipnja do 11. rujna – mirisima, okusima i bojama oživljavati rivu kroz sajam Istrian Lifestyle. Od 20 do 23 sata šetnica uz more pretvara se u niz štandova na kojima lokalni proizvođači nude najbolje od istarske gastronomije i rukotvorina. Tu ćete pronaći vrhunska maslinova ulja, istarski pršut koji se topi u ustima, sireve koji čuvaju okus istarskih pašnjaka, ali i proizvode od lavande i smilja, prirodnu kozmetiku i unikatne suvenire – sve izrađeno s puno pažnje i ljubavi. Svaki četvrtak, od lipnja do rujna, Rabac tako postaje kulisa za pravo malo gurmansko i zanatsko putovanje kroz Istru.

Ako volite povijesne priče ispričane na poseban način, ne propustite noćni razgled starog Labina. Svakog utorka – od 24. lipnja do 9. rujna – stari grad oživljava u romantičnom večernjem ugođaju, a vodiči preuzimaju uloge pripovjedača: tu je Sentona, zaštitnica Labina, i rudar u odori, spremni provesti vas kroz najzanimljivije priče labinske povijesti. Čut ćete tako o uskocima i gradskim legendama, upoznati Matiju Vlačića Ilirika, zaviriti u svijet labinskog plemstva i saznati zašto su se rudari jednog dana pobunili. Razgled počinje u 21:30 ispred Info punkta u starom gradu, a završava u 23:00 ispred Palače Negri. Ulaz je slobodan, a priče se pričaju na čak pet jezika – hrvatskom, engleskom, njemačkom, talijanskom i češkom.

Osim otkrivanja bogate povijesti Labina, imat ćete priliku zaviriti i u prošlost čarobnog Rapca. Svakog četvrtka navečer – od 10. srpnja do 28. kolovoza – uz sajam Istrian Lifestyle održava se i noćni razgled Rapca. Polazak je u 21:30 ispred crkvice sv. Andrije, a vodiči u kostimima inspiriranima 19. stoljećem provest će vas kroz zanimljivu povijest ovog, nekada malog, ribarskog mjesta. Šetnja završava na rivi, u mirnoj atmosferi ljetne večeri, dok more šumi, a svjetla obale stvaraju čarobnu kulisu za kraj dana.

Dakle, ako ste ovog ljeta u potrazi za mirnim, autentičnim i pomalo čarobnim mjestima – znate kamo krenuti. Labin i Rabac vas čekaju raširenih ruku i puni doživljaja, priča, okusa i prirodnih ljepota koje ih čine vrijednima posjeta. Zato – pakirajte kofere i pravac Istra!