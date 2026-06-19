Postoje mjesta koja nam ostanu u tako dobrom sjećanju da im se uvijek vraćamo. Uspomene koje smo ondje stvorili bude lijepe osjećaje i mjesecima nakon što smo se vratili kući i već tada počinjemo planirati svoj sljedeći posjet. Takav osjećaj ostavit će i otok vitalnosti, Lošinj.

Ljeto ovdje ne znači samo dane provedene na plaži. Kalendar je ispunjen koncertima pod zvijezdama, gurmanskim događanjima, kulturnim manifestacijama i ekskluzivnim večerima uz more. A najbolji dio? Lošinjska priča ne završava s kolovozom. Čak i u postsezoni otok nastavlja živjeti punim plućima, pa će i oni koji preferiraju mirniji ritam jeseni pronaći pregršt razloga za dolazak.

Za one koji od ljeta traže više: Sve zbog čega je Lošinj više od obične destinacije (Foto: Lošinj Hotels & Villas)

Događanja na Lošinju učinit će dane zanimljivijima i ispunjenijima, a evo koja se posebno isplati upisati u kalendar.

Jadranska je obala poznata po svojoj kuhinji, ali ovog ljeta fokus je na slasticama

I dok će većini na spomen mediteranske kuhinje na pamet padati specijaliteti s ribljim plodovima, na Lošinju ljeto počinje festivalom Kvarner EXPO & Sweet Lošinj, na kojem se isprobavaju slastice. Posjetitelje očekuje posebna festivalska ruta koja povezuje restorane, kafiće i slastičarnice diljem otoka.

Restorani Lošinj Hotels & Villas pripremit će originalne deserte inspirirane lokalnim namirnicama, od smokava i badema do aromatičnih mediteranskih citrusa. Naravno, bit će u ponudi i klasici kao što su domaći njujorški cheesecake, tiramisu ili sladoled. Na vama je da odlučite hoćete li istraživati ili se držati poznatih okusa.

Gastronomska sezona na Lošinju nastavlja se i u rujnu, kada se od 9. do 13. rujna održava međunarodni festival Taste the Mediterranean. Ta prestižna manifestacija uz degustacije, radionice i edukativne programe posjetiteljima daje priliku upoznati autentične okuse. Vrhunski chefovi iz Hrvatske i svijeta pokazat će da vrhunske lokalne namirnice i tradicionalni recepti i dalje čine srž mediteranske kuhinje.

Koncerti zvuče još bolje kada su na terasi uz more

Bilo koji prostor može postati pozornica, a tijekom ljetnih večeri terase uz more bit će idealne. Ljeto na Lošinju donosi niz glazbenih večeri u Boutique Hotelu Alhambra i restoranu Alfred Keller, gdje se susreću vrhunski glazbenici i opuštena, elegantna atmosfera.

Od modernog jazza Timo Lassy Quarteta, preko profinjenih nastupa Elvisa Stanića & Aires Collectivea do intimnih večeri spojenih klavirom i violončelom.

Za one koji od ljeta traže više: Sve zbog čega je Lošinj više od obične destinacije (Foto: Tolic Weddings)

Glazba se seli i izvan hotelskih terasa. U uvali Čikat harmonika dobiva potpuno novo lice u projektu Stele Rade "Harmonikom po svijetu", gdje se tradicionalni zvuk spaja s modernim pop i R&B utjecajima.

Poseban doživljaj bit će i Osorske glazbene večeri, na kojima se klasična glazba već desetljećima izvodi pod zvjezdanim nebom u povijesnom Osoru, u ambijentu koji koncert pretvara u gotovo filmsko iskustvo.

Plesni podij pod zvjezdanim nebom

Uvala Čikat tijekom ljeta ne postaje samo pozornica za koncerte već i lokacija za tematske partyje. Sezonu otvara Čikat Bay Summer Opening Party, večer u kojoj DJ ritmovi, ples i akrobatske performanse stvaraju energiju idealnu za početak ljeta.

Kako sezona odmiče, slijedi Latin Sunset Party, koji zalazak sunca pretvara u zavodljivi plesni uvod u noć, uz latinoritmove, live perkusije i dozu vatrenog scenskog spektakla.

Vrhunac ljeta donosi The White Party, elegantna večer u bijelom koja okuplja goste uz funk, disco i house ritmove, uz Blow Brass Bend i performanse koje cijelu uvalu pretvaraju u veliki open-air klub pod zvijezdama.

Kraj ljeta ne znači i kraj zabave

Temperature postaju ugodnije, gužve manje, a kalendar događanja i dalje ostaje bogat. Početak jeseni na Lošinju donosi Concours Croatia, prestižni događaj koji okuplja ljubitelje automobila, kao i Losinava Festival, posvećen bogatoj pomorskoj tradiciji otoka.

Tu je i MEDISOLA – Festival zdravlja i vitalnosti, manifestacija koja podsjeća zašto Lošinj već više od stoljeća nosi reputaciju mjesta posvećenog zdravlju, wellnessu i kvalitetnom životu.

Za one koji od ljeta traže više: Sve zbog čega je Lošinj više od obične destinacije (Foto: Lošinj Hotels & Villas)

Upravo u tom spoju vrhunskih događanja krije se razlog zbog kojeg mnogi gosti biraju dolazak i izvan glavne sezone.

Klasični odmor na Lošinju postaje premium doživljaj

Lošinj nije otok koji se obiđe u nekoliko dana ljetovanja. On se doživljava polako, kroz dan proveden na plaži, a večeri ispunjene događanjima od kojih se potpuno izgubi pojam o vremenu. Kombinacija prirode, gastronomije, kulture i glazbe pretvara običan odmor u premium doživljaj.

Više o događanjima i programu u Lošinj Hotels & Villas možete saznati na poveznici.