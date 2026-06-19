Jedna takva večer događa se 13. kolovoza u uvali Čikat, gdje će Bellevue Beach Club nakratko postati scena posvećena čistom ljetnom uživanju. White Party donosi elegantnu jednostavnost bijele boje, lagani ritam ljeta i onaj osjećaj bezbrižnosti koji dolazi tek kada se dan potpuno prepusti noći.

Okupljanje započinje u 20:45, upravo u trenutku kada se more smiruje, a nebo počinje mijenjati boje. Od 21:00 atmosferu preuzima DJ Peppe, čiji spoj funka, disca, housea i tech housea prirodno podiže večer u ritmu koji poziva na kretanje, razgovor i uživanje u trenutku.

U nastavku večeri prostor ispunjava Blow Brass Band, čiji limeni puhači poznatim hitovima daju novu toplinu i energiju, stvarajući dojam da glazba dolazi iz samog prostora oko vas. MARTS Entertainment dodaje dozu vizualne lakoće i elegancije plesnim i akrobatskim izvedbama koje se prirodno stapaju s ritmom večeri.

Sve zajedno stvara atmosferu u kojoj vrijeme postane manje važno. Važan je osjećaj. No White Party je samo jedno od poglavlja puno šire lošinjske priče.

Destinacija za cijelu godinu! (Foto: Lošinj Hotels & Villas)

Lifestyle destinacija koja traje cijele godine

Lošinj je destinacija koja se ne otkriva samo jednom. On se doživljava polako kroz jutra uz more, duge šetnje borovom šumom, večere koje traju dulje nego što je planirano i događanja koja svakoj večeri daju novi karakter. Upravo zato Lošinj Hotels & Villas tijekom godine oblikuje program koji spaja glazbu, gastronomiju, kulturu i lifestyle u jedinstven ritam otoka.

Destinacija za cijelu godinu! (Foto: Lošinj Hotels & Villas)

Ono što volimo kod Lošinja je što umjesto obveza i rasporeda, ritam određuju sunce, more i trenuci koje ne planirate unaprijed.

Koncerti pod zvijezdama i Osorske glazbene večeri donose sasvim drugačiju vrstu uživanja. Onu u kojoj se glazba sluša u gotovo intimnoj atmosferi povijesnih lokacija i otvorenog neba, gdje svaki ton ima dodatnu dozu emocije i tišine oko sebe.

Four hands dinner u hotelu Bellevue (Foto: Lošinj Hotels & Villas)

Festival Taste the Mediterranean otvara vrata vrhunskoj gastronomiji i okuplja chefove iz cijelog svijeta koji lokalnim namirnicama reinterpretiraju Mediteran na suvremen, ali iskren način.

To su dani u kojima se otok ne samo kuša nego i doživljava kroz mirise, teksture i priče koje dolaze s tanjura.

Lošinj pritom ostaje vjeran svojoj mediteranskoj jednostavnosti. Mirisi borova, aromatičnog bilja i mora prisutni su na svakom koraku, jednako kao i osjećaj da se ovdje život odvija malo sporije. Upravo ta kombinacija prirode, vrhunske gastronomije i pažljivo osmišljenih događanja daje otoku karakter zbog kojeg mu se mnogi vraćaju iz godine u godinu.

Concours Croatia (Foto: Lošinj Hotels & Villas)

Concours Croatia donosi sasvim drugačiji spektar luksuza, onaj estetski i vizualni. Rijetki automobili, bezvremenski klasici i moderna dizajnerska remek-djela pretvaraju Lošinj u elegantnu izložbu na otvorenom, gdje se ljepota gleda jednako koliko i osjeća.

A Mediterranean Dolce Vita Party vraća sve na ono najjednostavnije. Lakoću življenja. Glazba, ples, spontani trenuci i mediteranska bezbrižnost stapaju se u večer koja ne traži plan, nego samo prisutnost.

Destinacija za cijelu godinu! (Foto: Lošinj Hotels & Villas)

I upravo je o u tome posebnost Lošinja. Ovdje se dani pune trenucima. A večeri, poput White Partyja, ne traže ništa osim da im se prepustite.

Uz glazbu, more i iskreni osjećaj da je sve točno onako kako treba biti.

Više o događanjima i programu u Lošinj Hotels & Villas možete saznati na poveznici.