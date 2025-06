Galerija 25 25 25 25

Kultni grad juga Italije osvaja energijom, poviješću i najboljom pizzom koju ćete ikada probati — sve to začinjeno dozom kaotične romantike, sada još bolje povezano nego ikad zahvaljujući Ryanairovim direktnim letovima iz Zagreba.

Ako ste ikad maštali o pravom talijanskom kaosu, uzviku "mamma mia!" na svakom uglu i mirisu pečene pizze koji vas prati od kolodvora do hostela, onda je Napulj idealan grad za vas. Meni je ovaj grad bio sve ono što sam zamišljao da Italija jest, ali intenzivnije. Prljaviji i življi od Firence, spontaniji od Rima, autentičniji od Venecije. Proveli smo nekoliko dana upijajući ovu južnjačku vibraciju, tragajući za poviješću pod nogama i pizzom koja je ovdje doživljaj za sebe. Ako ste spremni za nefiltrirani Mediteran, evo što vas čeka.

Dobro došli u kaos – i dom najbolje pizze na svijetu

Sletjeli smo u Napulj i odmah po izlasku iz zračne luke dočekali su nas gradski zvukovi – motorini koji prolijeću centimetar od pješaka, trgovci koji viču s prozora i taksist koji nas je uvjeravao da mu platimo gotovinom jer "kartica ne radi". Savršeno. No ipak, javni prijevoz je savršen, tako da smo skoknuli na bus koji stoji gotovo ispred terminala zračne luke i vozi do samog centra Napulja. Smjestili smo se u kvartu Spaccanapoli – srcu starog grada koji dijeli Napulj na dva dijela i ujedno je najživlji dio grada. Ako želite biti blizu svega i usred života, birajte smještaj ovdje.

Prva postaja? Naravno, L’Antica Pizzeria da Michele. Mjesto gdje je izmišljena pizza margherita kakvu danas poznajemo. Na adresi Via Cesare Sersale 1, ova pizzeria od 1870. peče samo dvije vrste pizze: margheritu i marinaru. Jednostavno savršenstvo – mekano tijesto, lagano kiseli umak od San Marzano rajčica, svilenkasta mozzarella, bosiljak i maslinovo ulje. Cijena? Oko 5 eura. Redovi znaju biti dugi, ali možete čekati s pićem iz obližnjeg bara. Ne bi ova pizzerija bila toliko poznata, da u nju nije na pizzu otišla i sama Julia Roberts u svom poznatom filmu "Jedi, Moli, Voli" ("Eat, Pray Love")… Nažalost, nismo fotkali jer su nam mobiteli ostali bez baterije, ali vjerujte – pizza je odlična. Ako trebate više foodie savjeta, pročitajte naš članak o napuljskom street foodu.

Nakon pizze, prošetali smo starim gradom koji je prepun uskih ulica, dućana, barova i malih crkava, gdje vas svaki kutak podsjeća da ste u jednom od najstarijih neprekinuto naseljenih gradova Europe. Ulični oltari, rublje koje se suši iznad glava i miris espressa – pravi Napulj.

Podzemlje, dvorci i muzeji – Napulj iznutra i izvana

Drugi dan započeli smo kao pravi turisti. Zamolili smo ChatGPT da nam generira 20 atrakcija koje treba posjetiti u centru grada i eto, par minuta nakon krenuli smo u istraživanje ovog kaosa. Prva postaja bila je Napoli Sotterranea (podzemni tuneli i aquadukt ispod samog grada). Obilazak kreće s Piazza San Gaetano, a vodi vas 40 metara ispod zemlje kroz labirint tunela iz rimskog doba koji su korišteni i kao skloništa tijekom Drugog svjetskog rata. Ulaznica stoji oko 15 eura, a vodiči pričaju i na engleskom (razgled je moguć samo u grupi, pa možete birati vođenje na talijanskom ili engleskom jeziku). S upaljenim blicom na mobitelu u ruci prolazite uskim prolazima, otkrivate ostatke antičkog vodovoda i čak vidite improvizirane sobe u kojima su se skrivale čitave obitelji. Savjet – ne preporučujem ako imate klaustrofobiju!

Nakon podzemlja, povratak na sunce i šetnja do Castel dell’Ovo, najstarijeg dvorca u Napulju. Smješten na malom otočiću Megaride, povezan je s kopnom šetnicom uz more. Trenutno je zatvoren za posjet, ali s otočića se pruža sjajan pogled na zaljev i obrise otoka Capri. Oko dvorca su odlični restorani s morskim specijalitetima – probajte školjke "impepata di cozze" i domaću pastu s morskim plodovima.

Popodne smo proveli u Museo Archeologico Nazionale di Napoli, jednom od najvažnijih arheoloških muzeja u Europi. Ovdje su smještene originalne skulpture, mozaici i predmeti iz Pompeja i Herkulaneja, nešto spektakularno ako volite povijest. Ulaznica je 20 eura, a preporučujem rezervaciju online putem službene stranice mannapoli.it. Muzej je otvoren svakim danom osim utorka, od 9 do 19:30 sati. Ovo je jedan od najboljih arheoloških muzeja u Europi, i zaista preporučujem posjet.

Cijeli dan za Pompeje – smrznuti trenutak povijesti

Treći dan odlučili smo u potpunosti posvetiti Pompejima, i to je bila odlična odluka. Riječ je o jednom od najspektakularnijih arheoloških nalazišta na svijetu – antičkom gradu koji je 79. godine naše ere zauvijek zatrpan pod pepelom nakon erupcije obližnjeg Vezuva. Očuvanost zidova, freski i mozaika ostavlja vas bez daha.

Do Pompeja se dolazi vrlo jednostavno – vlak Circumvesuviana s kolodvora Napoli Garibaldi vozi do stanice Pompei Scavi – Villa dei Misteri, i vožnja traje oko 40 minuta. Karte za vlak stoje oko 3,50 eura po smjeru, a voze često. Ulaz u arheološki park Pompeji stoji 18 eura, a svakako preporučujem audiovodič ili vodiča, koji koštaju dodatnih 10 do 15 eura, ali uvelike obogaćuju iskustvo.

Najdojmljivije građevine su Kuća Fauna, Forum, amfiteatar, Lupanare (bordel) s originalnim freskama i Villa dei Misteri malo izvan glavnog kompleksa. Prošećete pravim rimskim ulicama, vidjet ćete tragove kotača na kamenim pločnicima, natpise, kuhinje i termalne kupelji. Trebat će vam barem 4–5 sati ako želite vidjeti glavni dio parka, a uz sunce i šetnju po prašini – ponesite vodu, šešir i kremu za sunčanje!

Ako kojim slučajem ranije završite s razgledom Pompeja I nađete se nazad u Napulju, posjetite Španjolsku četvrt.

Tržnice, shopping i izleti: kad poželite više od pizze i muzeja

Ako, poput mene, ne možete odoljeti lokalnim tržnicama, mirisu voća, glasnim prodavačima i kaosu boja, tada će vam tržnice Napulja biti pravo otkriće. Najživlja je svakako Mercato di Porta Nolana, smještena blizu glavnog kolodvora – ovdje ćete pronaći svježu ribu, morske plodove, masline, začine i sve što vam treba da osjetite puls svakodnevnog napuljskog života. Ako ste više za odjeću, torbe i obuću po povoljnim cijenama, onda je pravi izbor Mercato di Poggioreale, koji je među lokalcima poznat kao raj za "fejk" brendove, ali i odlične second hand ulove. Za nešto elegantnije, šoping možete nastaviti u Via Toledo, glavnoj trgovačkoj ulici grada koja vodi ravno prema spektakularnoj Galeriji Umberto I, ogromnoj arkadi s ostakljenim kupolama i mozaicima na podu, idealnoj za fotografiranje, ali i za pauzu uz espresso u nekom od stilskih kafića. Iako su ovdje dućani više usmjereni prema luksuzu, prošetati galerijom gotovo je obavezno – ne samo radi shoppinga, nego i zbog arhitekture koja podsjeća na mini verziju milanske galerije Vittorio Emanuele.

Ako ostajete duže od tri dana i imate želju pobjeći iz gradske vreve, preporučam jednodnevni izlet brodom do otoka Capri – plavetnilo mora, Plava špilja i vožnja žičarom do vidikovca Monte Solaro nešto su što se ne zaboravlja lako. Brodovi kreću s Molo Beverello, karta stoji oko 25 eura po smjeru, a najbolje je krenuti rano ujutro. A ako vas privuče ideja o pravom ljetnom filmu, produžite boravak i zaputite se dalje prema jugu, do Amalfijske obale. Sorrento, Positano, Ravello... svako od tih mjesta kao da je izvađeno iz razglednice, s uskim ulicama, mirisom limuna i pogledima koji ostavljaju bez daha. Iz Napulja do Sorrenta vozi regionalni vlak, a dalje možete ići autobusima, brodom ili organiziranim turama. U svakom slučaju, Napulj može biti i baza i početak jedne puno duže, južnjačke avanture.

Praktični savjeti za kretanje gradom

Po gradu se najbolje kretati pješice ili podzemnom željeznicom. Metro linija 1 poznata je po svojim dizajnerski uređenim stanicama – osobito Toledo, koja izgleda kao svemirski brod. Taksiji su često nepouzdani pa birajte javni prijevoz kad god možete. Ako letite za Zagreb jutarnjim letom, imajte na umu da vam je jedina opcija da stignete na vrijeme do zračne luke taxi (ili Uber), ili vlak koji vozi s Garibaldi stanice. Metro zaboravite prije 5 ujutro, a ako baš ne znate kako ili ne možete uhvatiti taksi, možete i propješačiti do zračne luke – trebati će vam oko sat vremena.

Napulj je grad koji vam se ili svidi odmah ili vam ide na živce, ali vas sigurno ne može ostaviti ravnodušnima. Ako ste ikad poželjeli da vam Italija pokaže svoje pravo lice, Napulj će to učiniti bez ustručavanja. I vjerujte, svidjet će vam se.

