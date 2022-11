Isplati se kupovati naveliko. Dokazuje to i pitoreskni srednjevjekovni gradić Petritoli u talijanskoj regiji Marke blizu jadranske obale. Naime, možete ga u potpunosti iznajmiti za minimalno 50 i maksimalno 200 ljudi u periodu od tri do sedam dana.



Početna cijena najma? Oko 11.500 kuna za noć, piše časopis Time Out. Kada tu cijenu podijelite na 200 ljudi, jedno noćenje za jednu osobu ispast će tek 57 kuna. Cijena, dakako, varira ovisno o tome s koliko ljudi planirate doći, koliko dugo planirate ostati, ali i što u Petritoliju planirate raditi.



U Petritoliju postoji 98 spavaćih soba koje su raspoređene u različitim smještajnim objektima – od manjih šarmantnih tradicionalnih talijanskih kuća do dvorca.

Večera na otvorenom u Petritoliju u Italiji (Foto: Profimedia)

Hranu možete samostalno pripremiti u jednoj od 19 raspoloživih kuhinja, jesti i piti u nekoliko restorana i barova u gradu ili iznajmiti lokalni tim profesionalaca koji će vam pružiti catering za doručak, ručak i/ili gala večeru za 250 osoba.



Svečanu večeru možete imati na gradskom trgu, u panoramskim vrtovima, u vinogradu na brežuljku, u vinskim podrumima i na sličnim idiličnim mjestima u Petritoliju. Koristiti se možete dvama privatnim bazenima, a možete otići čak i na privatnu predstavu u barokno kazalište.



Gradić se iznajmljuje preko internetske stranice GroupAccommodation , a dio onoga što nudi pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

