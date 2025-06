Galerija 20 20 20 20

Planinarski dom Miroslav Hirtz spoj je svega što volimo ljeti – blizina mora, priroda netaknuta turizmom, mir, tišina, šetnje i pogled koji liječi živce. Na litici iznad nekadašnje trajektne luke u Jablancu smjestio se planinarski dom koji prkosi očekivanjima.

Dok većina planinarskih domova traži uspon, ovaj poziva na spuštanje. Ali jednom kad stigneš, sve drugo staje. Planinarski dom Miroslav Hirtz poznat je kao dom na najnižoj nadmorskoj visini, ali kad ga prvi put vidiš, to nije ono što te zadrži. Tu ostaješ zbog pogleda koji diše u četiri smjera – prema Rabu, Pagu, Učki i Velebitu. Ostaješ zbog tišine. I ostaješ zbog dvoje ljudi koji su mu udahnuli novi život.

Izgradio ga je prije Drugog svjetskog rata dr. Miroslav Hirtz, poznati prirodoslovac i putopisac, a dom je prvotno služio kao vila i radni prostor. Nazvana "Vila Lacerta" (Vila Gušterica), kuća je imala laboratorij za ispitivanje flore i geologije. Tijekom rata dom su okupirali Nijemci, a nakon njihova odlaska bio je devastiran. Godine 1955. Hrvatski planinarski savez otkupio je vilu od Hirčevih nasljednika, obnovio je i uredio za boravak planinara.

Planinarski dom Miroslav Hirtz - 21 (Foto: Ines Ibrišević i privatna arhiva Planinarskog doma Miroslav Hirtz)

Danas dom vode Marijana, poznata kao Tina, i njezin suprug Damir, koji ovamo nisu stigli iz plana – već iz osjećaja. Zapravo, došli su na kavu. Oglas za najam doma vidjeli su usput, Damir je poslao papire bez velike pompe, a nekoliko mjeseci kasnije samo je rekao: "Dobio sam dom." I tako je počelo.

"Mi smo vam ljudi koji se stalno sele. Živjeli smo u Dalmaciji, Istri, Lici, Novalji, Zadru... Kad negdje osjetimo da više nije to – idemo dalje", kaže Damir smijući se. Ali ovaj put – nisu otišli. Ostali su na litici.

Kako je bilo u početku?

Prvi mjeseci bili su radni – puno gletanja, brušenja, popravljanja. No nije im bilo teško. Tina je uređivala prostoriju po prostoriju, a posljednjih tjedana s Damirom čisti staze oko doma.

"Želimo da sve bude lijepo kad gosti počnu dolaziti", kaže tiho. Život ovdje traži dobru organizaciju.

Najbliža trgovina udaljena je više od 40 kilometara, pa nema improvizacije.

"Ja si unaprijed složim jelovnik za goste. Kad nešto potrošim, odmah ide na popis. Kod nas ti netko ne može samo reći – hoću gulaš. Mora se znati ranije, da stignem pripremiti", priča Tina bez nervoze, kao da govori o nečemu što joj je sasvim prirodno.

Planinarski dom Miroslav Hirtz - 14 (Foto: Ines Ibrišević i privatna arhiva Planinarskog doma Miroslav Hirtz)

Dom ima osam soba, prostrane terase, blagovaonicu, dvije kuhinje i kupaonicu. Najposebnija je soba "Romeo i Julia", s dva kreveta koji se mogu spojiti u jedan – i balkonom koji gleda ravno prema moru.

Romantika ovamo dolazi bez velikih riječi. No najljepši dio priče nije arhitektura – već atmosfera. Tina i Damir svoj mir ne mjere kvadratima, nego vremenom, koje su konačno usporili.

"Koliko god ponekad bilo teško ili pusto – nama je to u redu. Radiš koliko možeš, kad ne možeš više – staneš", kaže Damir jednostavno.

Oni koji su došli, znaju – ovdje se kuha toplo, spava duboko i budi s pogledom koji ne traži filter. Sve drugo je višak. Ako želite posjetiti dom, ovdje ćete pronaći podatke za kontakt i rezervaciju smještaja.

Što posjetiti u okolici doma?

Planinarski dom Miroslav Hirtz idealna je polazišna točka za brojne izlete i šetnje. Jedna od najpoznatijih destinacija je Zavratnica, zaštićeni prirodni krajobraz i jedna od najljepših uvala na Jadranu, udaljena svega 20 minuta lagane šetnje od doma. Zavratnica je smještena u uskom kanjonu i okružena strmim liticama koje se uzdižu i do 100 metara, a prozirno more i potopljeni njemački brod iz Drugog svjetskog rata čine to mjesto posebno atraktivnim za izletnike, fotografe i ronioce.

Iz Jablanca također možete krenuti na planinarski uspon prema Velebitskom planinarskom putu – do Stupačinova, visoravni smještene u podvelebitskom pojasu. Staza vodi kroz borovu šumu i nudi pogled na more s jedne i masiv Velebita s druge strane.

Za one željne kraće šetnje tu je i staza koja vodi do ostataka nekadašnje rimske ceste Limes Liburnicus. U blizini je i senjska kula Nehaj (30 minuta vožnje), a na svega nekoliko kilometara od Jablanca nalazi se trajektna luka za otok Rab, pa jednodnevni izlet na otok također može biti sjajan dodatak planu putovanja.

Ako ovoga ljeta želite malo drugačiji bijeg – bez gužvi, s okusom domaće hrane, šumom bora i valovima pod prozorom – možda je vrijeme da skrenete s glavne ceste i svratite u Jablanac. Tina i Damir vas čekaju.

