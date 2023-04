Stotine hrvatskih razglednica čekaju da ih otkrijete, bilo objektivom ili očima uperenima u prekrasne prizore. Svjetla velegrada noću, brežuljci ili otoci načičkani na plavom moru nude komadić mira i ljepote za koji se ponekad treba i potruditi – bilo provozati automobilom bilo pješačiti u bilo koje doba godine. Pa kad ste na putu prema moru otvorite ovu listu i lagano počnite križati stvari s nje, vjerujte - isplatit će se!

Biokovo – samo za hrabre



Izreka "pogled od milijun dolara" itekako vrijedi kad je riječ o nebeskoj šetnici na Biokovu u koju je uloženo osam milijuna kuna. S 1228 metara visine puca pogled na srednjodalmatinske otoke, a pogledate li dolje, proradit će i adrenalin zbog stakla na kojem stojite. Kako izgleda šetnica, pogledajte ovdje.

Povijesni Hvar

Hvar nudi nekoliko spektakularnih pogleda na otoke i more, bilo da se popnete na gradsku tvrđavu Forticu, poznatu i kao Španjola, ili krenete dalje – do helidroma i restorana Panorama. Sama šetnja do središnje obrambene utvrde grada Hvara doživljaj je i nudi brojna mjesta za snimanje prekrasnih kadrova na palmama uokvireni grad. Među najljepšima na otoku su i vidikovac sv. Antonij te najviši vrh otoka Hvara, koji nosi ime po sv. Nikoli koji stoji na uzvisini od 626 m.

Velebni Velebit



20-minutno pješačenje od Jablanca odvest će vas do veličanstvenog pogleda na uvalu Zavratnica , koja pripada Parku prirode Velebit. Nešto dalje, na staroj cesti od Karlobaga do Gospića, nalaze se Baške Oštarije i vjetroviti vidikovac – Kubus, s kojeg puca pogled na Karlobag, Pag i Velebitski kanal, a za dobre vidljivosti – čak i do Italije.

Pogled sa Srđa

Mnogi kažu da je najbolji pogled na Dubrovnik sa Srđa, brda koje se nalazi s njegove sjeverne strane, na visini od 415 metara. Brdo koje je oduvijek prirodni zaklon grada od bure, ali i neprijatelja omiljeno je izletište Dubrovčana. Do Srđa možete krenuti automobilom, pješice – ili žičarom koja vozi od Ploča do utvrde Imperial.

Vidikovac Providenca



Lošinj je pravi ljepotan, a jedno od najljepših mjesta za uživanje u pogledu je brdo Umpiljak, s kojeg puca pogled na Kvarner. Do tematskog vidikovca Providenca ne treba se previše uspinjati. Ondje ćete pronaći ručno izrađene stolove s klupama koje nose nazive poznatih lošinjskih brodova koji su u 19 st. izgrađeni u poznatim lošinjskim brodogradilištima, kao i "snimiti" Mali Lošinj te lošinjski arhipelag.

Prekrasni Kamenjak



Na putu Jadranskom magistralom prema sjevernoj naići ćete na Park prirode Vransko jezero. Na najvišem vrhu parka smjestio se najatraktivniji vidikovac tog područja – Kamenjak.

Da biste došli do njega, skrenite za Stankovce pa krenite prema selu Banjevci i slijedite putokaze. Dočekat će vas spektakularni pogled na najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, koje se savršeno nadopunjuje s plavetnilom neba, maslinicima, suhozidima i morem na kojem se jasno vide otoci zadarskog, šibenskog i kornatskog arhipelaga.

Šibenska tvrđava

Tvrđava sv. Mihovila podignuta je na strmoj, kamenoj uzvisini iznad Šibenika, a s nje puca divan pogled na grad i otoke šibenskog arhipelaga. Tvrđava se prostire se na 2600 četvornih metara, a osim povijesnog značaja, nosi i kulturni zahvaljujući tome što predstavlja jednu od najljepših pozornica na otvorenom.

Visoka gora



Na Vidovu goru, najviši vrh jadranskog otočja, kreće se pješice, biciklima ili automobilom kako bi se uživalo u jedinstvenom pogledu. Vidik s vrha pruža se na južnu obalu otoka sa zelenim pojasom oko Bola s naglaskom na bolski Zlatni rat, što siječe morsko plavetnilo. Iz Bola će vam pješice trebati oko dva sata, ali imajte na umu da teren nije lagan.

Sveto brdo i Vlaški grad



Divan pogled na Maslenički most, zadarsko zaleđe i Luku puca sa Svetog brda, po visini drugog velebitskog vrha koji je tek šest metara niži od Vaganskog vrha. Uspon od skloništa pod Vlaškim gradom najlakši je prilaz na Sveto brdo. No i Vlaški grad, taj stjenoviti dio iznad Male Paklenice očara svakoga tko ga posjeti. Sa svih strana poprilično strm, Vlaški grad jedan je od najslikovitijih vidikovaca na području cijelog Nacionalnog parka Paklenica.

Splitski Telegrin

Nađete li se u Splitu, prošećite od gradske jezgre do lijepog Marjana i krenite do samog vrha, Telegrina. S visine od 180 metara vidjet ćete Split s planinama Kozjakom i Mosorom, otoke te Kaštelanski zaljev, sve do Trogira.



Izlet na hrvatsku Amazonu: Lijepe plaže i osvježenje u čudesnoj prirodi Podravine +1