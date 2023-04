Fanovi Jamesa Bonda uskoro će doslovno moći krenuti njegovim stopama. Službena franšiza 007 objavila je da će uskoro početi nuditi tematske ture u sklopu kojih će obožavatelje voditi od odredišta do odredišta u kojima su se snimali filmovi o najpoznatijem tajnom agentu na svijetu, a posebno će se, naravno, obilaziti i konkretna mjesta koja je Bond, pa… uglavnom digao u zrak.

U suradnji s tvrtkom za luksuzna putovanja Black Tomato bit će ponuđeno nekoliko 007 glamuroznih turističkih paketa. Filmovi su tijekom šezdeset godina snimali po čitavome svijetu, od Jamajke i Kube do Islanda i Hong Konga, a prva će se u ponudi naći europska, 12-dnevna vođena tura pod imenom The Assignment: Europe. Ovo luksuzno putovanje s motom "Bondov svijet, tvoja avantura“, možete si pokloniti za niti 70 tisuća eura.

Avantura počinje u Londonu – gdje je sniman 007 prvijenac Dr. No (1962.). U suradnji s producentima filmova pazilo se i na najmanji detalj. Čitavo iskustvo puno je više od luksuznih hotela i nezaobilaznog martinija.

Kad stignete u London privatnim Range Roverom odvest će vas u bazu operacije: hotel Corinthia London. Prvi zadatak vodi vas na Temzu gdje ćete se ukrcati na isti Superhawk 34 kojim upravlja Cigar Girl kao u The World Is Not Enough (1999.).

Drugi dan vozač će vas odvesti u Rules – najstariji londonski restoranu koji vam je poznat iz Spectrea (2015.). Naravno, prikladno odjeveni, sudjelovat ćete u majstorskom tečaju pravljenja martinija s vodećim miksologom koji je surađivao na novijim filmovima o Bondu.

Treći dan ćete polaziti obuku kod kaskadera Leeja Morrisona koji je pak radio na posljednjih pet filmova o Bondu. Zajedno ćete svladati boksačke vještine borbe i padanja – što će vam dobro doći narednih dana. Vozit će vas u Aston Martinu, bit ćete VIP gost u Les Ambassadeurs - privatnom kockarskom klubu Mayfair, a večerat ćete u klupskom restoranu Hamilton Place broj 6.

Drugi čin vaše Bondovske avanture nastavlja se u Parizu, treći u Monaku, četvrti na jezeru Como, a posljednji se odigrava u Veneciji. Itinerer ostaje jednako uzbudljiv i prati filmsku sagu, a naravno ne nedostaje ni svjetucavih detalja, sjajne hrane i Bond-menija, privatnih aviona i intimnih obilazaka destinacija kojima je prolazio i Bond.

Svaka postaja donosi novi zadatak, a svaki dio putovanja "objašnjen“ je filmskim citatom. Cijena djeluje sasvim korektno s obzirom na to što ćete sve proći, vidjeti, naučiti i konzumirati tijekom 12 dana. Jedino, možda biste trebali zatražiti koji dan godišnjeg više - da se stignete odmoriti nakon ove dosta aktivne ture.