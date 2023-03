Sjeverni dio otoka Cresa, pogotovo ako ga posjećujete izvan turističke sezone, otkrit će vam Kvarner u svoj njegovoj divljini i pomalo uspavanoj ljepoti. O krškim pašnjacima i napuštenim pastirskim stanovima, visokim strmim obalama i tisućljetnoj šumi Tramuntani govorit će vam možda tek stariji otočani ili planinari koji se znaju zaputiti u avanturu stazom od Porozine do Belog.

Filmski položaj

Jedino naseljeno mjesto na ovome dijelu otoka je Beli, koji sa strme, 130 metara visoke litice čuva priče o Liburnima i Rimljanima, nadgleda more i namiguje Krku. Putem do Belog oni navikli na široke asfaltne ceste možda će pomisliti da su se izgubili, ali vjerojatno će im to biti i drago kad im se otvori nestvarno lijep pogled na more.

Putovanja S Porozine na Beli: Tura Cresom na kojoj ćete pronaći miris i okus mira

Iako je prije nekoliko desetljeća Beli imao gotovo dvije tisuće stanovnika, danas u njemu živi tek 35 ljudi, barem dvostruko više mačaka i – bjeloglavi supovi, kojima je Cres jedno od posljednjih utočišta u ovome dijelu Europe. Mjesto se prilagodilo novome vremenu, pa kako potrebe za školom više nema, u njoj je otvoren Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli.

Bjeloglavi sup, lat. Gyps fulvus, najveća je ptica u Hrvatskoj, ima raspon krila od gotovo tri metra i gotovo uopće njima ne maše u letu, pa je jedinstven doživljaj promatrati ga kako jedri nebom. Sresti ga možete samo na Kvarneru, iznad Cresa, Krka i Raba, a nigdje drugdje na svijetu ne gnijezdi se - kao ovdje - na liticama iznad mora. Mnogo više saznat ćete u Centru za posjetitelje koji je otvoren čitave godine, a kupnjom ulaznice od 6 i pol eura (a zimi tek 3 eura) izravno ćete pomoći očuvati posljednju hrvatsku populaciju bjeloglavih supova.

Beli 10 (Foto: Udruga BIOM)

Položaj visoko nad morem odredio je i povijest Beloga, u prvom redu jer je radi nadgledanja plovnih puteva bio od izuzetne strateške važnosti. Rimljani su osnovali grad Caput Insulae ili Glava Otoka na mjestu nekadašnje liburnijske gradine koji je imao potpunu autonomiju i status republike. Oni su ga povezali s Cresom, Osorom i Lubenicama, a i danas stoji most preko kanjona Potoka koji je jedini očuvani rimski most ove strane Jadrana.

Kamena tišina

Beli je izvrsno očuvan i iako malen, pravi je grad. Tako prazan i uspavan izgleda kao neka romantična scenografija, s praznim trgom i gradskom ložom, crkvom sv. Marije i njezinim zvonikom, kaskadnim vinogradima kojima se stanovništvo prilagodilo surovoj litici i - pogledom iz bajke.

Čak i usred sezone na uskim popločanim uličicama Beloga rijetko ćete koga sresti. Turisti će se uglavnom sjatiti u konobu koja se nalazi na ulazu u mjesto i jedini je ugostiteljski objekt ovdje.

Osim dnevnih turista, tu su i oni željni uživanja u tišini koji mogu ljeti unajmiti sobe, a podno Belog, uz plažu, nalazi se i kamp. Ljubitelji prirode obožavat će Tramuntanu koja uz brojne planinarske putove skriva čak 40 zaboravljenih crkvica, 7 izgrađenih labirinata i isto toliko poučnih eko-staza. Baš u Belom počinje Vilinska staza duga 7 kilometra, ali pokušajte se raspitati o njezinu stanju u Centru za posjetitelje jer putevi često zarastaju, a ovce ih i još uvijek, na žalost, ne brste planski.

