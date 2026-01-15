Galerija 3 3 3 3 Hrvatski nogometni savez odabrao je Alexandriju u saveznoj državi Virginiji za bazni kamp hrvatske reprezentacije tijekom FIFA Svjetskog prvenstva koje će se ove godine održati u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Riječ je o gradu smještenom u neposrednoj blizini Washingtona, D.C.-ja, koji nudi kvalitetnu infrastrukturu, dobru prometnu povezanost i uvjete prilagođene vrhunskom sportu. Nakon analize mogućih lokacija, HNS je kao svoju prvu opciju osigurao bazni kamp koji uključuje hotel AKA te trening-centar u sklopu Episcopal High Schoola, koje možete pogledati ovdje . Upravo će u tom okruženju Vatreni boraviti i trenirati između utakmica na Svjetskom prvenstvu.

Smještena preko rijeke Potomac nasuprot Washingtonu, D.C.-ju, Alexandria je dobra baza za putovanje u glavni grad SAD-a ili pak predah od užurbanih atrakcija, ulica, spomenika i muzeja. Iako vam vjerojatno nije na popisu omiljenih mjesta koje ste oduvijek željeli posjetiti, Alexandria redovito pozitivno iznenadi posjetitelje, kako zbog svoje obale, tako i zbog arhitekture, umjetnosti i kolonijalne prošlosti.

Duša grada

Stari grad (Old Town) čini središte Alexandrije, a njegovo srce je King Street, kilometar dugačka ulica s povijesnim zgradama, buticima, pekarnicama, antikvarijatima, barovima i restoranima. Istražiti ga možete besplatnim prijevozom: King Street Trolley nije klasičan autobus, već besplatno turističko vozilo nalik starinskom tramvaju koje prometuje glavnom ulicom Starog grada. Povezuje metro stanicu King Street–Old Town s gradskom obalom i Market Squareom, a putnici se mogu ukrcavati i iskrcavati po želji duž cijele rute. Vozi svakih 15 minuta i služi kao praktičan način za kretanje između glavnih znamenitosti, trgovina i restorana u Old Townu. Jedna od omiljenih stanica subotom je tržnica Old Town Farmers’ Market, koja neumorno radi više od 250 godina, nudeći svježe voće i povrće, kruh, meso i sireve.

Alexandria - 2 (Foto: Shutterstock)

Život uz rijeku

Zahvaljujući položaju uz rijeku Potomac, boravak na vodi jedna je od omiljenih aktivnosti u Alexandriji. Posjetitelji stižu vodenim taksijem iz Georgetowna s druge strane rijeke ili se ukrcaju na brod Providence, repliku prvog američkog zapovjednog broda Johna Paula Jonesa, pomorskog zapovjednika i nacionalnog heroja, oca američke mornarice. Odlučiti se možete i na panoramsku vožnju brodom do imanja Georgea Washingtona u Mount Vernonu ili pak uživati u pogledu na grad iz kajaka ili jedrilice. Ljeti je većina zabave na obali, kada se održavaju koncerti, terase restorana i kafića pune gostima, a šetači razmile parkovima i stazama. Staza Mount Vernon Trail proteže se uz Potomac i nudi pogled na panoramu Washingtona, D.C.-ja, na radost trkača, šetača i biciklista. Uz rijeku se nalazi i niz parkova idealnih za piknike, igre na otvorenom, ljetne festivale i javne umjetničke instalacije.

Umjetnost i kultura

Torpedo Factory Art Center, dom najveće zbirke aktivnih umjetničkih ateljea u SAD-u, osnovan je 1974. u nekadašnjoj tvornici streljiva. Posjetitelji mogu kupiti originalna umjetnička djela i promatrati umjetnike dok rade u raznim tehnikama, uključujući slikarstvo, keramiku, fotografiju, staklo i druge medije. Athenaeum, neoklasična zgrada iz 1851. godine, dom je umjetničke galerije i Udruge likovnih umjetnika Sjeverne Virginije.

Alexandria - 5 (Foto: Shutterstock)

Povijesne znamenitosti

Povijest Alexandrije najbolje je doživjeti korak po korak. Šetnje Starim gradom otkrivaju priče o afroameričkim stanovnicima koji su oblikovali identitet grada i ostavili dubok trag u njegovoj kulturi. Afroamerička staza baštine (African American Heritage Trail) vodi posjetitelje uz rijeku i podjeća na ulogu Afroamerikanaca u lokalnoj ekonomiji i kulturi.

Izvan centra, imanje Georgea i Marthe Washington u Mount Vernonu vodi posjetitelje ravno u 18. stoljeće, kroz kuću, vrtove, mlin i destileriju koji dočaravaju svakodnevicu tog vremena. Povijesnu sliku grada dodatno upotpunjuju mjesta poput Carlyle Housea, elegantne georgijanske rezidencije iz 1753. godine, te imanja Pope-Leighey, gdje se susreću farma, vila iz ranog 19. stoljeća i kuća koju je projektirao Frank Lloyd Wright - jedan od najvažnijih i najutjecajnijih arhitekata 20. stoljeća, poznat po tome što je promijenio način na koji ljudi razmišljaju o prostoru, kućama i odnosu arhitekture s prirodom. Za kraj, nezaobilazna je i Gadsby’s Tavern - nekadašnje okupljalište Georgea Washingtona, a danas muzej koji čuva duh kolonijalne Alexandrije.

Alexandria - 3 (Foto: Shutterstock)

Četvrti i lokalni život

Alexandria se sastoji od nekoliko različitih četvrti, od kojih svaka ima svoju vibru. Stari grad je srce povijesne priče, dok Del Ray privlači kreativce, ljubitelje dobre hrane i glazbe - s galerijama, restoranima i legendarnom koncertnom dvoranom Birchmere, koja već desetljećima okuplja neka od najvećih imena glazbene scene.

Carlyle & Eisenhower, smješteni na jugozapadu grada, predstavljaju moderniju stranu Alexandrije — poslovni i inovacijski kvart s nizom restorana idealnih za opuštene večere nakon radnog dana. West End, koji se ubrzano razvija, postao je omiljeno mjesto za ljubitelje craft piva i međunarodne kuhinje.

Upravo ta kombinacija kolonijalne prošlosti i suvremenog urbanog stila, uz rijeku i obilje aktivnosti na otvorenom, čini Alexandriju privlačnom destinacijom. A kada vam se zaželi užurbanija atmosfera, Washington, D.C. udaljen je tek nekoliko minuta, dovoljno blizu za jednodnevni izlet, a dovoljno daleko da se navečer vratite u opušteniji ritam grada. Kratka vožnja vodenim taksijem, autobusom ili Metrorailom lako spaja ta dva svijeta.

